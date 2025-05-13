الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة "لازوردي" للمجوهرات، العلامة التجارية الرائدة في تصميم وتصنيع وتوزيع المشغولات الذهبية بمنطقة الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2025م، والتي كشفت عن تحقيق إيراداتٍ تشغيليةٍ قدرها 160.5 مليون ريال، بنموٍّ بلغت نسبته 12% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م. فبالرغم من الارتفاع في سعر الذهب إلا أن الطلب على المنتجات الذهبية في تزايدٍ مستمر.

جاء هذا الأداء القوي نتيجةً للنمو الملحوظ في قطاع التجزئة؛ حيث واصلت "لازوردي" التوسُّع في معارض البيع بالتجزئة بافتتاح 7 معارض بالسعودية، و4 معارض بمصر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، في مواقع مختارة بعنايةٍ لدعم حضورها في السوق المحلية وقد ساهم ذلك في ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمجموعة من قنوات البيع بالتجزئة بنسبة 23% مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي.

ففي المملكة العربية السعودية، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة بنسبة 45% وارتفعت في مصر بنسبة 43% بالجنية المصري مدفوعةً بزيادة المبيعات في المتاجر القائمة، والتوسُّع الإستراتيجي في شبكة المتاجر.

وأيضًا في مصر، تواصل المجموعة نجاحها؛ حيث نمت الإيرادات التشغيلية للبيع بالجملة بنسبة 71٪ بالجنيه المصري مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي؛ بسبب المبيعات القوية لمجوهرات "لازوردي" في أسواق الذهب التقليدية.

كما بلغ صافي الربح في الربع الأول من العام 13.3 مليون ريال سعودي، مقابل 28.0 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام الماضي، ويرجع الانخفاض الي تحقيق المجموعة ربحًا استثنائيًّا في الربع الأول من العام الماضي من فروق تحويل العملات الأجنبية، بلغ حوالي 20 مليون ريال سعودي على أحد حسابات الذمم الدائنة المقوَّمة بالجنيه المصري؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري.

وأشارت "لازوردي" إلى أن نتائج هذا الربع تعكس استمرار الزخم الإيجابي لأعمالها في الأسواق الرئيسية؛ لا سيما في قطاع التجزئة، بدعمٍ من التوسُّع الناجح، واستجابة العملاء القوية لمنتجات "لازوردي"، وتواصل الشركة تركيزها على تحقيق نموٍّ مستدام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية؛ للحفاظ على مسار الربحية خلال الفترات المقبلة.

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