مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة الربع الأول من عام 2024

الشركة تستقبل عام 2024 بنتائج استثنائية في ضوء ارتفاع الإيرادات إلى 3.0 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام وتضاعف المبيعات التعاقدية ثماني مرات لتسجل 14.9 مليار جنيه خلال الفترة.

القاهرة، 23 مايو 2024 - أعلنت اليوم شركة مدينة مصر، الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن نتائجها المالية المستقلة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 (الربع الأول من عام 2024)، حيث بلغت الإيرادات 3.0 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 1.2 مليار جنيه.

أبرز المؤشرات الرئيسية

· ارتفاع المبيعات التعاقدية بمعدّل سنوي 729.6%، لتصل إلى 14.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل الارتفاع الملحوظ لمبيعات الوحدات. وتضاعفت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع سبع مرات إلى 2344 وحدة في مختلف المشاريع، مقابل 333 وحدة خلال الربع الأول من عام 2023.

· تسليم 140 وحدة خلال الربع الأول من عام 2024، وهو تراجع سنوي بمعدل 49.3% مقابل 276 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام السابق، نظرًا لتركيز الشركة على استكمال الأعمال الإنشائية بالمرافق الخدمية في مشروعي تاج سيتي وسراي، إلا أنه من المتوقع تزايد وتيرة تسليم الوحدات السكنية مع نهاية العام الجاري.

· ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 194.6% إلى 3.0 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل النمو القوي لإجمالي المبيعات التعاقدية.

· ارتفاع مجمل الربح بمعدل سنوي 316.0% إلى 2.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح ليسجل 80.7% مقابل 57.1% نفس الفترة من العام السابق، مدعومًا بارتفاع إيرادات مبيعات الوحدات الجديدة المتميزة بهامش الأرباح المرتفع، مقارنةً بإيرادات تسليم الوحدات ذات هوامش الأرباح الأقل نسبيًا.

· ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 257.8% إلى 1.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مصحوبًا بنمو هامش الأرباح التشغيلية ليسجل 52.6%، مقابل 43.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

· ارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي 286.7% إلى 1.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح إلى 39.4% مقابل 30.0% خلال نفس الفترة من العام السابق.

· انخفض صافي الاقتراض إلى الصفر بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وصاحب ذلك تسجيل صافي أرصدة نقدية قوية بقيمة 1.3 مليار جنيه. وانخفضت نسبة صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل (0.85) مرة كما في 31 مارس 2024، مقابل 1.47 مرة كما في 31 ديسمبر 2023.[1]

· بلغ رصيد أوراق القبض 4,0 مليار جنيه كما في 31 مارس 2024 دون تغير ملحوظ مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. وبلغت نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض (3.01) مرة خلال بنهاية مارس 2024، مقابل 6.26 مرة بنهاية عام 2023. وبلغ إجمالي أرصدة القبض (والتي تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها) 40.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 29.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

· بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 3.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 276.6%.

· بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 1.0 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 512.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، على خلفية الاستثمارات اللازمة للأعمال الإنشائية بمشروعات تاج سيتي. وبلغ إجمالي عقود الإنشاءات الجديدة 1.26 مليار جنيه كما في 31 مارس 2024.

تعليق الإدارة

تنطلق مدينة مصر للعام الجديد بنتائج مشرّفة، مدفوعة بالإنجازات الرائعة التي حققناها خلال العام السابق، وهو ما يدعم ثقة الإدارة بتحقيق أهداف النمو المخططة ورؤيتنا الطموحة نحو بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وفائقة الجودة في مختلف أنحاء مصر.

تؤكد نتائجنا القوية خلال الربع الأول من العام الجاري التزامنا المتواصل بالنمو مع قدرتنا على تحقيق أهداف الاستراتيجية التي نتبناها، ومع ما انعكس في تضاعف المبيعات التعاقدية خلال فترة التقرير ثماني مرات لتسجل 14.9 مليار جنيه، إضافةً إلى نجاح شركتي منّك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري في تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 43 مليون جنيه. وقد أثمر ذلك عن تضاعف الإيرادات ثلاث مرات لتبلغ 3.0 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2024، ونمو صافي الربح بمعدل سنوي 286.7% ليسجل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وتعد هذه النتائج شهادة لارتفاع معدلات الطلب على العقارات عالية الجودة التي نقدمها، واستمرار ثقة العملاء في مكانة مدينة مصر الرائدة على ساحة التطوير العقاري المصري.

وفي إطار التزامنا الراسخ بتعزيز مكانتنا في السوق المصري، أطلق ذراع الشركة للبحوث والتطوير منصة "مدينة مصر إنوفيشن لابس" نظام "ثقة" والذي يقدم أول حل ابتكاري من نوعه في سوق العقارات المصري، وهو عبارة عن شهادة ضمان تقدم بديلا لوديعة الصيانة التقليدية بما يتفق مع رؤيتنا الهادفة إلى معالجة التحديات المرتبطة بامتلاك العقارات في مصر عبر تعظيم القيمة للعملاء من امتلاكهم وحدات عقارية في مشروعاتنا. وتواصل مدينة مصر تقديم حلولها الابتكارية مثل "ثقة" لدعم العملاء من جهة، وإحداث طفرة في سوق التطوير العقاري المصري تليق بمكانة الشركة وثقافة الابتكار التي تتبناها.

تؤكد الإدارة في الختام تفاؤلها بفرص النمو التي ينبض بها السوق، وقدرة مدينة مصر على اقتناص تلك الفرص مع تجاوز التحديات المحيطة، مدعومة بالمقومات الراسخة التي ينفرد بها سوق التطوير العقاري في مصر. كما تتطلع الإدارة إلى مواصلة مسار النمو طوال العام وتجدد الالتزام بالابتكار لتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

عبد الله سلام

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الأداء التشغيلي

إجمالي المبيعات التعاقدية

نجحت الشركة في تحقيق أداء تشغيلي استثنائي خلال الربع الأول من عام 2024، حيث تضاعف إجمالي المبيعات التعاقدية ثماني مرات ليسجل 14.9 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. مثلت المبيعات التعاقدية بمشروع تاج سيتي حوالي 31.9% من إجمالي المبيعات التعاقدية للشركة (ما يعادل 4.7 مليار جنيه)، وهو مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 3.6 مليون متر مربع في شرق القاهرة. في حين مثلت المبيعات التعاقدية بمشروع سراي 68.0% من إجمالي المبيعات التعاقدية خلال الفترة (ما يعادل 10.1 مليار جنيه)، وهو مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 5.5 مليون متر مربع، ويتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من العاصمة الإدارية على طريق القاهرة السويس.

بلغ إجمالي الوحدات المباعة 2.344 وحدة خلال الربع الأول من عام 2024، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 603.9%، مقابل 333 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق. فقد تمكنت الشركة من بيع 713 وحدة في مشروع تاج سيتي، مقابل 243 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى بيع 1.626 وحدة بمشروع سراي خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 88 وحدة خلال الربع الأول من العام السابق، فضلًا عن بيع 5 وحدة في المشروعات الأخرى مقابل وحدتين خلال الربع الأول من العام السابق. وقد شهد الربع الأول من العام إطلاق مشروع "شية " داخل سراي، والذي يتكوّن من وحدات سكنية متنوعة تبلغ 744 على مساحة 228,212 متر مربع، وسجل المشروع مبيعات بقيمة 4.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

المتحصلات النقدية من العملاء

ارتفعت قيمة المتحصلات النقدية من العملاء بمعدل سنوي 276.6% لتسجل 3.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 888.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وانخفضت معدلات تأخر السداد إلى 2.0% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس جهود الإدارة لتعظيم القيمة من محفظة مشروعات الشركة ومعالجة حالات تعثر السداد.

إلغاء التعاقدات

بلغت قيمة إلغاء التعاقدات 43.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وهو انخفاض سنوي بمعدل 62.1%، مقابل 113.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك على خلفية الظروف الاقتصادية الراهنة. وبلغ معدل إلغاء الحجوزات إلى إجمالي المبيعات التعاقدية 0.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

تسليم الوحدات

نجحت شركة مدينة مصر في تسليم 140 وحدة في مختلف مشروعاتها خلال الربع الأول من عام 2024، وهو تراجع بمعدل سنوي 49.3٪، مقابل 276 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام السابق، نظرًا لتركيز الشركة على استكمال الأعمال الإنشائية بالمرافق الخدمية في مشروعي تاج سيتي وسراي، إلا أنه من المتوقع تزايد وتيرة تسليم الوحدات السكنية مع نهاية العام الجاري. وبلغت الوحدات السكنية التي سلمتها الشركة في مشروع "سراي" 74 وحدة خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 239 وحدة خلال الربع الأول من العام السابق، إلى جانب تسليم 38 وحدة سكنية في مشروع "تاج سيتي"، مقابل 34 وحدة خلال الربع الأول من العام السابق، و28 وحدة سكنية في مشروع حدائق النصر للإسكان المتوسّط، مقابل 3 وحدات خلال الربع الأول من العام السابق.

النفقات الرأسمالية

بلغت النفقات رأسمالية للاستثمارات في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 1.0 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 512.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. فقد بلغت استثمارات الشركة في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية في مشروع تاج سيتي خلال العام 545.8 مليون جنيه، مقابل 260.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023. وبلغت استثمارات الشركة في مشروع سراي 373.7 مليون جنيه، مقابل 226.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. أمّا في مشروعات الشركة الأخرى، فقد بلغت النفقات الرأسمالية للاستثمارات في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية 115.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 24.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام السابق. وبلغت قيمة عقود الإنشاءات الجديدة 1.26 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

محفظة الأراضي

تمتلك مدينة مصر محفظة أراضي بمساحة 9.6 مليون متر مربع كما في 31 مارس 2024. وتتميز محفظة أراضي الشركة بمواقع استراتيجية بالقاهرة الكبرى (مشروعي تاج سيتي وسراي). وتنفرد محفظة أراضي الشركة بمقومات تنافسية باعتبارها أراضي مملوكة بنظام "التملك الحر". ويمثل مشروع تاج سيتي 37.9% من إجمالي محفظة أراضي الشركة كما في 31 مارس 2024، في حين يمثل مشروع سراي 57.5%، ومشروع زهو أسيوط 4.6% من إجمالي محفظة أراضي الشركة خلال نفس الفترة.

وتشكل مساحة الأراضي الجاري تطويرها بمشروع تاج سيتي حوالي 72.6% من مساحة أراضي المشروع كما في نهاية مارس 2024، فيما تمثل مساحة المشروعات السكنية وغير السكنية التي لم يتم إطلاقها 4.7% و22.6%، على التوالي من إجمالي مساحة المشروع.

وفي مشروع سراي، بلغت نسبة الأراضي قيد التطوير حوالي 51.6% من إجمالي مساحة المشروع كما في نهاية مارس 2024، في حين مثلت المشروعات السكنية وغير السكنية التي لم يتم طرحها بعد 33.7% و14.7%على التوالي.

تمتلك الشركة محفظة أراضي جديدة تزيد مساحتها عن 437 ألف متر مربع في محافظة أسيوط في صعيد مصر. وقد انطلقت الشركة في تطوير تلك الأراضي خلال الربع الأول من 2024، مما يعكس مضي الشركة قدمًا لتنفيذ توسعاتها المخططة خارج القاهرة الكبرى.

الأداء المالي

قائمة الدخل

الإيرادات

تضاعفت الإيرادات بواقع ثلاث مرات إلى 3.0 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 1.0 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل الارتفاع القوي لإجمالي المبيعات التعاقدية خلال الفترة.

بلغت الإيرادات من تسليم الوحدات 201.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، وهو تراجع سنوي بمعدل 48.7٪، في حين تضاعفت إيرادات المبيعات الجديدة بواقع ست مرات تقريبًا إلى 2.8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وفي الوقت نفسه، مثلت إيرادات تسليم الوحدات 6.8٪ من إجمالي الإيرادات البالغة 3.0 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024 (قبل احتساب الإلغاءات وبيع الأراضي وفوائد الأقساط وإيرادات الإيجارات)، بينما مثلت إيرادات المبيعات الجديدة 93.2% من إجمالي الإيرادات خلال الفترة. من جانب آخر، بلغت الإيرادات المتوقعة من المشروعات الجاري تنفيذها 44.6 مليار جنيه كما في 31 مارس 2024، والتي تم احتسابها وفق القيمة الاسمية للوحدات المدرجة ضمن قائمة المبيعات التي لم يتم تسليمها بعد.

مجمل الربح

تضاعف مجمل الربح بواقع أربع مرات إلى 2.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 579.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك في ضوء الإيرادات القوية التي حققتها الشركة خلال الفترة. كما ارتفع هامش مجمل الربح إلى 80.7٪ خلال الربع الأول من 2024، مقابل 57.1٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل نمو الإيرادات من المبيعات الجديدة التي تتسم بهوامش ربحيتها المرتفعة، مقارنة بإيرادات تسليم الوحدات ذات هوامش الربحية الأقل.

المصروفات البيعية العمومية والإدارية

بلغت المصروفات البيعية العمومية والإدارية 696.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، بزيادة سنوية 324.7% مقابل 164.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك على خلفية ارتفاع إجمالي المبيعات التعاقدية بنسبة 729.6% خلال الفترة. وبلغت نسبة المصروفات البيعية العمومية والإدارية إلى الإيرادات 23.3% خلال الربع الأول من 2024، مقابل 16.2٪ خلال نفس الفترة من عام 2023.

تكاليف التمويل

سجلت تكاليف التمويل 138.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 70.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 وهو ارتفاع سنوي بمعدل 96.0%.

الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك

ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 257.8% لتسجل 1.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 439.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023. وصاحب ذلك ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 52.6٪ مقابل 43.3٪ خلال نفس الفترة من 2023، بفضل ارتفاع مساهمة إيرادات المبيعات الجديدة ذات هوامش الأرباح المرتفعة في إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة.

صافي الربح

حقق صافي الربح نموًا ملحوظًا بمعدل سنوي 286.7% ليسجل 1.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 304.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، ويعكس ذلك النمو القوي لمجمل الربح وتحسن التكاليف التشغيلية وضرائب الدخل. كما ارتفع هامش صافي الربح إلى 39.4% خلال الربع الأول من 2024، مقابل 30.0% خلال نفس الفترة من عام 2023، مدعومًا بنموّ هامش مجمل الربح خلال الفترة.

قائمة المركز المالي

النقدية وما في حكمها

بلغت قيمة النقدية وما في حكمها (باستثناء ودائع مصروفات الصيانة) 3.2 مليار جنيه كما في 31 مارس 2024، وهو ارتفاع بمعدل 126% مقابل 1,4 مليار جنيه كما في 31 ديسمبر 2023.

الدين

انخفض إجمالي الدين المستحق إلى الصفر كما في 31 مارس 2024، مقابل 645.1 مليون جنيه كما في 31 ديسمبر 2023. وبلغ صافي الأرصدة النقدية بعد سداد كافة الديون 1.3 مليار جنيه. وعلى هذا النحو؛ بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 22.2٪ بنهاية مارس 2024، انخفاضًا من 28.4% بنهاية ديسمبر 2023. وبلغ صافي الاقتراض 35.6 مليون جنيه كما في 31 ديسمبر 2023، انخفاضًا من 1.4 مليار كما في 31 ديسمبر 2022. وسجلت نسبة صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (0.85) مرة كما في 31 مارس 2024، مقابل 1.47 مرة كما في 31 ديسمبر 2023. وتتبنى الشركة استراتيجية مدروسة بعناية فائقة للاستخدام الأمثل للاقتراض بما يساهم في دعم خطط النمو وإدارة المخاطر المالية ذات الصلة.

أوراق القبض

بلغت أرصدة أوراق القبض 4.0 مليار جنيه كما في 31 مارس 2024، منها 2.5 مليار جنيه رصيد أوراق القبض قصيرة الأجل، و1.1 مليار جنيه رصيد أوراق قبض طويلة الأجل، و414.4 مليون جنيه الرصيد المستحق من العملاء. وبلغ إجمالي أرصدة أوراق القبض (متضمنة الشيكات المؤجلة الخاصة بالوحدات المباعة التي لم يتم تسليمها) 40.7 مليار جنيه كما في 31 مارس 2024 مقابل 29.8 مليار جنيه كما في 31 ديسمبر 2023. وبلغت نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض (3.01) مرة بنهاية مارس 2024، مقابل 6.26 مرة بنهاية ديسمبر 2023.

عقارات ومنشآت ومعدّات

بلغت قيمة الأصول الثابتة والأصول الثابتة تحت التنفيذ واستثمارات التطوير العقاري 960.6 مليون جنيه كما في 31 مارس من 2024، صعودًا من 691.4 مليون جنيه بنهاية عام 2023.

أبرز التطورات خلال عام 2023

خلال شهر يناير من عام 2024، أعلنت شركة مدينة مصر عن إطلاق مشروع «شية» داخل سراي، ويضم المشروع الجديد وحدات متنوعة تبلغ 744 وحدة، ممتدًا على مساحة 228.212 متر مربع.

وفي شهر مارس 2023، أطلقت مدينة مصر نظام "ثقة" أحدث حلولها المقدمة للعملاء من خلال ذراعها الابتكاري"مدينة مصر إنوفيشن لابس"؛ وهو عبارة عن شهادة ضمان هي الأولى من نوعها في سوق التطوير العقاري المصري لتكون بديلًا لودائع الصيانة التقليدية.

#بياناتشركات

-انتهى-

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