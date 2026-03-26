ارتفاع الإيرادات المتعاقد عليها إلى 6.1 مليار دولار أمريكي، مع تمويل كامل لمحفظة المشاريع المطروحة وتغطية تتجاوز ضعفي التكاليف من المبيعات القائمة بما يضمن استكمال أعمال الإنشاء عبر كامل المحفظة وفق المخطط.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت "أمنيات القابضة" ("أمنيات" أو "الشركة") اليوم بياناً طوعيًا حول مستجدات أدائها وعملياتها التشغيلية.

السيولة وهيكل الدين

تواصل "أمنيات" تحقيق أداء متوافق مع توقعات الإدارة، وتحافظ على مركز سيولة قوي مدعوم بمستويات مديونية منخفضة وميزانية عمومية متينة. واعتباراً من 31 ديسمبر 2025، بلغت السيولة لدى "أمنيات" ما يزيد على 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار أمريكي) من النقدية وما في حكمها والأصول المالية الأخرى. وشمل ذلك 2.7 مليار درهم (726 مليون دولار أمريكي) من السيولة غير المقيّدة على مستوى الشركة، غير الخاضعة لحسابات الضمان الخاصة بالمشاريع أو لأي قيود تنظيمية، وقد تعززت هذه السيولة بإصدار صكوك بقيمة 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار أمريكي) في مارس 2026.

وتغطي هذه السيولة غير المقيّدة الاستحقاق المقبل لديون الشركة، والمتمثل في صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2028، دون أي اعتماد على مبيعات عقارية جديدة أو تحصيلات من المشترين أو إعادة تمويل أو أي أنشطة إضافية في أسواق رأس المال للوفاء بهذا الالتزام. ولا تواجه "أمنيات" أي استحقاقات جوهرية قصيرة الأجل، كما يمتد هيكل استحقاقات ديونها حالياً حتى عام 2031، عقب ثلاثة إصدارات من الصكوك بإجمالي 1.5 مليار دولار أمريكي.

كما تظل خطط "أمنيات" في التعامل مع السيناريوهات السلبية قوية. واستناداً إلى التقييمات الداخلية، تظل تغطية استحقاقات الصكوك لعامي 2028 و2029 أكثر من كافية، حتى في حالة حدوث سيناريوهات صارمة.

محفظة المشاريع والتنفيذ والإيرادات المتعاقد عليها

تبلغ القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريع "أمنيات" المطروحة نحو 11.7 مليار دولار أمريكي، وهي موزعة بين المشاريع السكنية تحت العلامة التجارية "أمنيات" بنسبة 43%، والمشاريع السكنية تحت العلامة التجارية "بيوند" بنسبة 26%، والمشاريع التجارية بنسبة 31%. وتقع هذه المشاريع في أبرز المواقع المطلة على الواجهة المائية في دبي بما فيها نخلة جميرا، ومراسي مارينا، ومدينة دبي الملاحية، وجزر دبي، وشارع الشيخ زايد. وجميع المشاريع التي تم إطلاقها ممولة بالكامل حتى مرحلة الإنجاز النهائي، وتسير وفق الجداول الزمنية المعتمدة، كما توفر المبيعات القائمة تغطية للتكاليف بمعدل 2.3 مرة عبر كامل المحفظة المطروحة.

واستناداً إلى أرقام أولية غير مدققة لعام 2026 حتى تاريخه، ارتفع رصيد الإيرادات المتعاقد عليه إلى 6.1 مليار دولار أمريكي، في أعقاب تسجيل مبيعات إضافية تجاوزت 729 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام. ويوفر هذا الرصيد وضوحاً للإيرادات المستقبلية بما يعادل أكثر من خمس سنوات من إيرادات السنة المالية 2025، ويدعم استكمال كامل المحفظة المطروحة من الموارد الحالية.

وتتواصل أعمال البناء عبر مختلف المواقع التي تم طرحها في السوق. ومن أبرز الإنجازات الأخيرة: استكمال تركيب الهيكل الإنشائي لمشروع "آفا"، وبلوغ مشروع "أورلا" مستوى البلاطات الإنشائية للطابق الرابع عشر عبر أبراجه الثلاثة، وإتمام الأعمال الإنشائية لمشروع "أريا"، وانطلاق أعمال المقاول الرئيسي في مشروع "ذا ميورال". كما يواصل إطار تنفيذ المشاريع لدى "أمنيات" تصنيف جميع المشاريع النشطة ضمن الفئة "الخضراء"، دون الحاجة إلى أي ضخ نقدي من الشركة على مستوى المشاريع.

وتواصل "أمنيات" التعاقد مع مقاولين من الفئة الأولى ممن يتمتعون بملاءة مالية قوية، كما تلتزم بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الفعالة التي تضمن استمرارية الأعمال عبر سلاسل التوريد الخاصة بهم. ولا تزال المسارات اللوجستية البديلة عبر موانئ صحار والفجيرة وجبل علي قائمة وتعمل بكفاءة عالية، وحتى تاريخ هذا التحديث لم تُسجَّل أي اضطرابات جوهرية في سلاسل التوريد.

أداء المبيعات وقاعدة العملاء

لم يتم تسجيل أي حالات إلغاء لعمليات الشراء منذ بدء حالة عدم اليقين الإقليمي الأخيرة. ووفقاً للنتائج الأولية غير المدققة منذ بداية عام 2026، تجاوزت المبيعات 729 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت التحصيلات النقدية 415 مليون دولار أمريكي (أكثر من 1.5 مليار درهم)، وذلك بما يتماشى بصورة عامة مع توقعات الإدارة. كما تواصل المدفوعات المرحلية من قبل المشترين وفق الجداول التعاقدية المعتمدة.

وتتكوّن قاعدة عملاء "أمنيات" بشكل رئيسي من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية جداً على مستوى العالم، ممن لا يعتمدون عادة على التمويل لإتمام الصفقات. ويدعم ذلك مرونة نسبية أعلى خلال فترات التقلبات قصيرة الأجل في المعنويات السوقية. ويعزز مكانةَ الشركة ريادتُها في قطاع الفخامة الفائقة بدبي، إذ استحوذت على ما يقارب 23% من إجمالي الصفقات التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي خلال الفترة من 2021 إلى 2025. فضلاً عن ذلك، تتيح استراتيجيةُ "أمنيات" متعددةُ العلامات التجارية بما فيها علامة "بيوند"، الاستجابةَ بمرونة للمتطلبات المتغيرة للسوق، مع الحفاظ على مكانة العلامة التجارية "أمنيات" وقيمتها الراسخة.

ظروف السوق الراهنة بدولة الإمارات

تعمل "أمنيات" بشكل رئيسي ضمن سوق دولة الإمارات، حيث تم تأكيد التصنيفات الائتمانية السيادية للدولة عند مستوى AA مع نظرة مستقرة من قبل "ستاندرد آند بورز"، وذلك خلال فترة عدم اليقين الإقليمي الحالية. وفي الوقت ذاته، تظل محركات الطلب الأساسية في سوق العقارات في دبي بما في ذلك النمو السكاني، وأطر الإقامة طويلة الأمد، وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والبيئة التنظيمية الداعمة للأعمال وهي راسخة دون تغيير يُذكر.

ومن جانبه، صرح مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي: "يعكس وضعنا المالي مستوى عالياً من الوضوح والقوة؛ إذ نمتلك ما يزيد على مليار دولار أمريكي من السيولة غير المقيّدة في مقابل استحقاق دين يبلغ 500 مليون دولار أمريكي في عام 2028. وهذا يمنحنا سيولة أكثر من كافية للوفاء بالتزاماتنا على مستوى الشركة. كما نمتلك أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من الإيرادات المؤمنة من المبيعات المتعاقد عليها بالفعل، بما يعادل أكثر من خمسة أضعاف إيرادات السنة المالية 2025. وتُموَّل محفظة مشاريعنا بالكامل والبالغة 11.7 مليار دولار أمريكي من الموارد الحالية.

لقد أثبتت قيادة الدولة قدرتها الراسخة في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية المتعاقبة، من خلال استيعاب تداعياتها، والتكيّف مع معطياتها، وإعادة رسم مسارات السياسات بما يكفل التعافي واستدامة مسيرة النمو والتقدم. وعلى الرغم من تأثير الظروف الراهنة على المدى القصير، فإننا نثق ثقةً تامة في أن المقومات الجوهرية للاقتصاد تظل راسخة وصامدة دون تغيير. ونؤكد مواصلتنا البناءَ، في انسجام تام مع توجهات القيادة الوطنية الرشيدة ودعمٍ لمسيرة التنمية المستدامة.

لقد منحنا حاملو شهادات الصكوك ثقتهم ورؤوس أموالهم، وأحرص شخصياً خلال هذا الأسبوع على التواصل المباشر معهم لتوضيح هذه الأسس التشغيلية والمالية القائمة على البيانات، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير".

معلومات إضافية

تتابع "أمنيات" التطورات الإقليمية عن كثب وتلتزم بتزويد السوق بأي مستجدات أو تحديثات إضافية عند الاقتضاء.

لاستفسارات المستثمرين، يرجى التواصل عبر investor.relations@omniyat.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر noha.habib@omniyatgroup.com

#بياناتشركات