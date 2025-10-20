ماي تشيل تان:

يعمل برنامج مسرعات المؤثرين على تمكين صناع المحتوى من بناء وتوسيع نطاق أعمالهم من خلال حلول هادفة ومؤثرة

609 مشاركات استوفت شروط المشاركة في "مسرعات المؤثرين" منها:

347 مشاركة من صناع المحتوى

262 مشاركة من منصات الأعمال والشركات الناشئة

20 متقدماً سيتم اختيارهم للعرض أمام المستثمرين والحصول على فرص استثمارية

لجنة تقييم متخصصة من نخبة المستثمرين والخبراء تتولى مهمة التقييم

عرض المشاريع الأفضل ضمن أعمال القمة وإعلان الحائز على التمويل في اليوم الختامي

أبرز 5 دول مشاركة

الهند

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

المملكة المتحدة

سوريا

المشاركات من الأفراد ومنصات الأعمال والشركات الرقمية الناشئة المتخصصة بـ:

حلول الذكاء الاصطناعي

الترفيه

التعليم

الإعلام التفاعلي

التسويق الرقمي

البودكاست

التقنيات الإبداعية

الإمارات العربية المتحدة، دبي، - أعلنت "قمة المليار متابع"، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن برنامج "مسرعات المؤثرين"، ضمن النسخة الثانية من برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، الذي ينظمه "مقر المؤثرين"، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، وينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز"، بالتعاون مع شركة "500 جلوبال"، إحدى أنشط شركات رأس المال الاستثماري في العالم، استقطب 1131 مشاركة من صناع محتوى وشركات رقمية ناشئة عاملة في قطاع صناعة المحتوى، ينتمون إلى أكثر من 70 دولة.

ويهدف البرنامج، إلى اختيار واحتضان المشاريع الناشئة الواعدة لصناع المحتوى، حيث ستعرض أفضل المشاريع ضمن أعمال النسخة الرابعة من "قمة المليار متابع" التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار "المحتوى الهادف"، حيث سيحظى صناع المحتوى أو الشركات التي تنجح في عروضها أمام لجنة التقييم بفرص استثمارية وتمويل لتطوير مشاريعهم بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم مقدمة من مقر المؤثرين ومستثمرين في قطاع صناعة المحتوى.

كما يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات والدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالهم وتنميتها بشكل مستدام، من خلال المعرفة والإرشاد والشبكات التي تمكّنهم من بناء الجيل القادم من الشركات الرائدة في هذا المجال.

وشهدت طلبات المشاركة في برنامج "مسرعات المؤثرين"، إقبالاً لافتاً من المبدعين الأفراد ومنصات الأعمال والشركات الرقمية الناشئة، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة في الترفيه والتعليم والإعلام التفاعلي والتسويق الرقمي والبودكاست والتقنيات الإبداعية.

فرصة غير مسبوقة

وقالت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، نائب مدير قمة المليار متابع: نحن سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة في برنامج مسرعات المؤثرين، والذي يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المحتوى الهادف، وقدرتها على استقطاب أبرز المواهب من مختلف أنحاء العالم".

وأكدت أن البرنامج يمثل فرصة غير مسبوقة أمام صناع المحتوى والشركات الرقمية الناشئة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستدامة.

وأضافت، يعتبر برنامج مسرعات المؤثرين منصة تفاعلية تجمع بين الإبداع والابتكار في بيئة واحدة، وتعمل هذه المنظومة المتكاملة على تعزيز دور صناعة المحتوى كأحد أهم قطاعات الاقتصاد الجديد، وتمنح صناع المحتوى المبدعين المشاركين فرصة حقيقية ليصبحوا قادة أعمال مؤثرين.

وأشارت إلى أن قمة المليار متابع بالتعاون مع 500 جلوبال، توفر لصناع المحتوى والشركات الناشئة، من خلال برنامج مسرعات المؤثرين، الأدوات اللازمة لتوسيع نطاق مشاريعهم وتحويلها إلى شركات رائدة قادرة على التوسع والنمو والمنافسة عالمياً.

الاستثمار في العقول المبدعة

من جهتها، قالت ماي تشيل تان، الشريك الإداري في شركة 500 جلوبال: "يُعدّ اقتصاد صُنّاع المحتوى مساهماً رئيسياً في المشهدين الاجتماعي والتجاري على مستوى العالم اليوم، ويحمل في طيّاته القدرة على تحقيق قيمة اقتصادية حقيقية وتعزيز الابتكار."

وأضافت: "نحن متحمسون للشراكة مع مقر المؤثرين في هذه المبادرة التي نُمكّن من خلالها صُنّاع المحتوى والتقنيات الداعمة لهم من بناء وتوسيع نطاق أعمال وحلول هادفة ومؤثرة".

ويجسد برنامج مسرّعات المؤثرين التزام 500 جلوبال بتسخير خبرتها في رأس المال الجريء ومنصتها العالمية لتمكين صُنّاع المحتوى ورواد الأعمال الموهوبين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر كبير، والمضي قُدماً في تعزيز الإبداع والابتكار على مستوى العالم.

مشاركات متميزة

وبلغ عدد طلبات المشاركين في برنامج "مسرعات المؤثرين أكثر من 1131 طلب مشاركة، منها 609 طلبات استوفت الشروط الكاملة للتقدم، منهم عدد من أبرز صناع المحتوى المبدعين العرب والعالميين، بلغ 347 صانع محتوى، ينتمون إلى أكثر من 70 دولة، حيث تصدرت الهند قائمة أبرز 5 دول مشاركة، تلتها مصر ثم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة ثم سوريا.

كما سجلت منصات أعمال وشركات رقمية ناشئة مبتكرة حضوراً لافتاً حيث قدمت 262 شركة ناشئة ومنصة أعمال طلبات للمشاركة ليتم اختيار 20 مشاركة لتكون ضمن الدفعة الأولى من برنامج مسرعات المؤثرين.

وتتولى لجنة تقييم متخصصة تضم نخبة من مستثمري رأس المال الجريء والخبراء العالميين في مجالات الإعلام الرقمي ورأس المال الاستثماري، مهمة تقييم المشاريع المشاركة وفق مجموعة من المعايير، تشمل الابتكار، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي، وجودة التنفيذ والإمكانات التسويقية، بالإضافة إلى جودة التخطيط والقدرة على تحقيق الأرباح وجذب الاستثمارات، وقابلية التوسع والنمو. كما تعمل اللجنة على تقديم الدعم والإرشاد للمشاركين خلال مختلف مراحل البرنامج.

احتضان المشاريع

وسيتم احتضان المشاركين المتأهلين ضمن برنامج تدريبي مكثف يمتد على مدار 10 أسابيع، يجمع بين الخبرة العملية لشركة "500 جلوبال" في تأسيس المشاريع وشبكات المنظومات الداعمة لصناعة المحتوى.

ويتأهل في المرحلة الأولى من البرنامج 20 مشاركاً، يتم اختيارهم لاستعراض أفكارهم ثم يتم اختيار 10 مشاركين منهم للتصفيات قبل النهائية، حيث يتأهل 3 مشاركين للحصول على فرص استثمارية وتمويل لتطوير مشاريعهم بقيمة قد تصل إلى 50 مليون درهم مقدمة من مقر المؤثرين ومستثمرين في قطاع صناعة المحتوى، بما يتيح للمشاريع بيئة مثالية لتطوير أفكارها وتحويلها إلى شركات قابلة للتطور والتوسع عالمياً.

نبذة عن قمة المليار متابع

تهدف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، للوصول إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف القمة إلى استكشاف دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتشكّل القمة عنصراً أساسياً من التزام دولة الإمارات بدعم مجتمع صناع المحتوى.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

نبذة عن مقر المؤثرين

يعد مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، وهو إحدى مبادرات "صندوق دعم صناع المحتوى" الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال أعمال "قمة المليار متابع" في نسختها الثانية لدعم صناع المحتوى وأصحاب المواهب والمبادرات والأفكار المبتكرة، وتعزيز قطاع صناعة المحتوى الرقمي ودفع فرص نموه.

وينضوي المقر تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، والتي تضم 21 شركة ومنصة من أهمها: قمة المليار متابع، أكاديمية الإعلام الجديد، ومركز التواصل، وأكاديمية التاريخ، وعرب نيشن، ومصدر نيوز، ويو إيه إي نيشن، والإمارات في أرقام، وهوية، وقناة المال، و"وصل"، وإكسبوزد، وإيه آي ميديا لاب.

نبذة عن "500 جلوبل"

تُعد "500 جلوبال" شركة استثمار لرأس المال الجريء متعدد المراحل، تُدير أصولًا بقيمة 2.1 مليار دولار، وتستثمر في مؤسسين يبنون شركات تكنولوجيا سريعة النمو

وتركز الشركة على الأسواق التي تتوفر فيها مقومات التكنولوجيا والابتكار ورأس المال، بما يتيح تحقيق قيمة طويلة الأمد، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية. كما تتعاون "500 جلوبال" بشكل وثيق مع أبرز الجهات المعنية، وتقدم استشاراتها للحكومات حول السبل المثلى لدعم بيئة ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة

دعمت "500 جلوبال" أكثر من 5,000 مؤسس يمثلون ما يزيد على 3,000 شركة تمارس أعمالها في أكثر من 80 دولة. كما استثمرت الشركة في أكثر من 35 شركة تتجاوز قيمتها أكثر من مليار دولار، وأكثر من وما يزيد على 150 شركة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار (بما في ذلك شركات خاصة وعامة وشركات تخارج).

ويضم فريق عمل "500 جلوبال" أكثر من 175 شخصاً منتشرين في أكثر من 25 دولة، يتمتعون بخبرات واسعة في ريادة الأعمال والاستثمار والتشغيل، اكتسبوها من عملهم في كبريات شركات التكنولوجيا العالمية.

