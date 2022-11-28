اختيار شركة "الأشرم للمقاولات" للعمل في "إلينغتون هاوس"، أول مشروع لشركة "إلينغتون العقارية" في "دبي هيلز استيت"

المشروع الجديد سيقدم تجارب سكنية استثنائية للمقيمين مع إطلالات رائعة على ملعب نادي دبي هيلز للجولف

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي والحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة، عن ترسية عقد إنشاءات جديد بقيمة 112 مليون درهم إلى شركة "الأشرم للمقاولات" لبدء أعمال بناء وتطوير مشروع "إلينغتون هاوس".

وتعدّ شركة "الأشرم للمقاولات" واحدة من شركات الإنشاءات الرائدة في دولة الإمارات، وعلى مدار أكثر من أربعة عقود من الخبرة في القطاع، عملت في العديد من المشاريع المتنوعة التي لعبت دوراً بارزاً في رسم معالم أفق دولة الإمارات. هذا وستعمل الشركة على تطوير مشروع "إلينغتون هاوس"وتنفيذه استناداً إلى منهجيتها الشاملة التي تغطي مجالات التصميم والمشتريات وعمليات البناء، بالإضافة إلى توظيفها لخبرتها الهندسية المعمّقة وتميزها في الابتكار. وقد سبق لشركة "إلينغتون العقارية" إبرام شراكة مع شركة "الأشرم للمقاولات" لتسليم مشروع "هارينغتون هاوس" في قرية جميرا الدائرية.

يقع مشروع "إلينغتون هاوس" في "دبي هيلز استيت"، وهو باكورة مشاريع شركة "إلينغتون العقارية" في المنطقة، ويتكون من 12 طابقاً تضم 150 وحدة سكنية تتنوع بين شقق ووحدات بنتهاوس عصرية بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث. وسُيقدّم المشروع تجربة فريدة من نوعها لسكانه مع إطلالات رائعة على ملعب نادي دبي هيلز للجولف وأفق المدينة في منظر خلّاب يحبس الأنفاس. ويوفر المشروع مجموعة واسعة من وسائل الراحة ومرافق الخدمات الراقية مثل المسبح الرياضي وحمام السباحة ومركزي اللياقة البدينة الداخلي والخارجي وحديقة ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق، ونادي الفعاليات الاجتماعية مع ردهة ومكتبة، ونادي الأطفال، والمساحة المخصصة للعبة الجولف المصغّر، ومنطقة الشواء، ومنطقة ممارسة اليوغا.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة "إلينغتون العقارية": "ستدعم شراكتنا مع ’الأشرم للمقاولات‘ من جهودنا الساعية لتسليم أول مشروع من شركة ’إلينغتون العقارية‘ على الإطلاق في منطقة ’دبي هيلز استيت‘، المجمّع الراقي المخصص للعائلات. وستساعدنا خبرتهم الموسّعة على الوفاء بوعودنا في توفير نمط حياة راقٍ وعصري للمقيمين، وتلبية الطلب المتزايد على مشاريعنا الاستثنائية".

من جهته، قال مالك علي فقيه، الرئيس التنفيذي لشركة "الأشرم للمقاولات": "نحن متحمسون لبدء العمل في مشروع ’إلينغتون هاوس’، وسنعمل عن كثب مع شركة ’إلينغتون العقارية‘ للوفاء بالتزامنا بتسليم المشاريع بكل تميّز وموثوقية وجودة عالية. نعِد بتسخير قدراتنا وإمكاناتنا لإنجاز أعمال المشروع بكل اقتدار، وإرساء معايير جديدة واستثنائية في نمط المعيشة العصري في المجمّعات السكنية".

وتمتلك "إلينغتون العقارية" محفظة متنوعة من المشاريع السكنية الحائزة على الجوائز بما في ذلك مشاريع بلغرافيا 1 وبلغرافيا 2؛ وبلغرافيا سكوير؛ وبلغرافيا هايتس 1؛ وإيتون بليس؛ وسومرست ميوز، وتقع جميعها في قرية جميرا الدائرية، علاوة على"دي تي 1" في وسط مدينة دبي وويلتون تيراسز، وويلتون بارك ريزيدنسز.

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