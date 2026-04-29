البحرين، حصدت كلية فاتيل للضيافة في فرنسا؛ التي تتبع لها كلية فاتيل البحرين للضيافة؛ المركز الأول على مستوى فرنسا للعام الخامس على التوالي، والمركز 11 عالمياً، وذلك وفق تصنيف QS العالمي للجامعات ضمن فئة إدارة الضيافة للعام 2026.

ويعد تصنيف QS، الذي يصدر سنوياً عن مؤسسة "Quacquarelli Symonds"، أحد أكثر المراجع موثوقية في تقييم مؤسسات التعليم العالي، ويعتبر من أهم ثلاثة تصنيفات للجامعات عالمياً، وقد أظهر تصنيف هذا العام تفوق "فاتيل" المستمر وقدرتها على المنافسة في طليعة المؤسسات التعليمية الكبرى، مما يعزز من قيمة الشهادة الأكاديمية التي يحصل عليها خريجي الكلية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" للضيافة: "إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نرى "فاتيل" تصل إلى المركز 11 عالمياً وتحفاظ على الصدارة في فرنسا، إذ يعكس هذا التقدم الملحوظ التزام المجموعة المستمر بتطوير جودة التعليم وتوسيع آفاق الابتكار الأكاديمي في فروعها المنتشرة حول العالم، ومن بينها فرع مملكة البحرين، كما يجسّد هذا الإنجاز مسيرة مجموعة "فاتيل" الممتدة لـ 45 عاماً من الخبرة والتميز والريادة في إعداد قادة المستقبل في قطاع السياحة والضيافة والفندقة".

وأضاف: "إن هذا الإنجاز الدولي يمنحنا في "فاتيل البحرين" دافعاً قوياً لمواصلة تقديم تعليم نوعي ينسجم مع رؤية البحرين 2030 وجهود تنمية القطاع السياحي، ويسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة إقليمية أولى للسياحة التعليمية، ويعزز قدرتنا على استقطاب المزيد من الطلبة من حول العالم، مؤكدين مواصلة توفير بيئة تعليمية تحاكي الواقع المهني ومدعومة بشراكات مع كبرى علامات الفنادق العالمية، مما يضمن لطلبتنا الحصول على مهارات عملية احترافية تضعهم في مقدمة الخيارات لدى منشآت الضيافة فور تخرجهم".

من جانبه، علق السيد بول دازيمار، مدير الشبكة الدولية في كلية "فاتيل" في فرنسا، على هذا الإنجاز قائلاً: "إن ارتقاءنا للمركز 11 عالمياً هو ثمرة العمل الدؤوب لأكثر من 50 حرماً جامعياً لـ "فاتيل" حول العالم، وتأكيد على جودة مخرجاتنا التعليمية التي استفاد منها أكثر من 50,000 خريج يتبوأون اليوم مناصب قيادية ومواقع عليا في مختلف القارات، ونحن فخورون للغاية بما تحققه فروعنا الدولية من نجاحات تساهم في تخريج أجيال من قادة الضيافة، وتعزيز سمعة "فاتيل" والتعليم المقدم الذي يتواءهم مع متطلبات سوق العمل العالمي".

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:

زينب عاشور، أخصائي تواصل

z.ashoor@vatel.bh

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها أكثر من 50 فرعا في أكثر من 30 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 50000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 11 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى خمسة أعوام على التوالي.

-انتهى-

#بياناتشركات