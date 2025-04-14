القاهرة: أعلنت شركة بلتون القابضة ("بلتون" أو "الشركة") عن إتمام ثاني زيادة لرأس مالها بنجاح، حيث حصدت أكثر من 10.5 مليار جنيه مصري بنسبة تغطية استثنائية بلغت حوالي 98%، مما يعكس ثقة المستثمرين والسوق في قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق النمو، وتعزيز مكانتها في السوق.

وقد جاءت الغالبية العظمى من الاكتتاب من قبل استثمارات أجنبية، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في بلتون واستراتيجيتها لتحقيق النمو المستدام.

وفي هذا السياق، صرّحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: "تعكس الزيادة الثانية في رأس المال الثقة الكبيرة التي نتمتع بها من مساهمينا ومن السوق، وتؤكد قوة أداء الشركة ونموها السريع. نعتمد على استراتيجية قائمة على علوم تحليل البيانات، بقيادة فريق عمل متميز، مما يعزز خطة النمو عبر جميع منصات الشركة، مع التركيز على التوسع الاستراتيجي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي."

وسيتم توجيه حصيلة هذه الزيادة في رأس المال عبر جميع منصات الشركة لدعم استراتيجية النمو من خلال التوسع في الأسواق ذات النمو السريع، وتعزيز قدراتها على التوسع في الأنظمة الرقمية، وتوسيع محفظة المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى جذب أفضل الكفاءات لتعزيز التميز التشغيلي ودفع عجلة الابتكار.

وقد حققت بلتون في عام 2024 نتائج مالية استثنائية تعكس نجاح مرحلة النمو، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة إلى نحو 7.2 مليار جنيه، محققة نموًا يقارب 4 أضعاف مقارنة بالعام السابق، في حين قفز صافي الأرباح إلى أكثر من 1.7 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 4.6 ضعفًا على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعًا بالأداء القوي عبر جميع منصات الشركة، وفي مقدمتها منصة الأنشطة المالية غير المصرفية التي حققت إيرادات تجاوزت 5.8 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 6 أضعاف على أساس سنوي، ومنصة بنك الاستثمار التي سجلت نموًا ملحوظًا بإيرادات بلغت حوالي 1.3 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 2.4 ضعفًا على أساس سنوي.

وتعزز هذه الخطوة الناجحة من مكانة بلتون كمؤسسة مالية متكاملة، ترتكز على رؤية مستقبلية، وتركز على تحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل لكافة الأطراف المعنية.

وقد قام بنك أبو ظبي الأول مصر (FAB Misr) بدور البنك المتلقي للاكتتاب.

عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

علاقات المستثمرين:

ir@beltoneholding.com

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