الاتفاقيات تؤمن الطلب العالمي والمواد الأولية اللازمة للكيماويات الصناعية الأساسية ضمن محفظة أعمال "تعزيز"

اتفاقيات مع شركات وطنية وعالمية تصل لمدة 25 عاماً تؤكد مرونة منظومة الكيماويات في الدولة وثقة المستثمرين بها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "تعزيز" اليوم، خلال مشاركتها في منصة "اصنع في الإمارات"، عن توقيع اتفاقيات طويلة الأمد تشمل بيع وتوريد المواد الأولية على امتداد محفظة أعمالها من الكيماويات، بما في ذلك الميثانول، والبولي فينيل كلوريد، وثنائي كلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، والصودا الكاوية، والملح، والغاز الطبيعي، بقيمة تبلغ 104.6 مليار درهم (28.5 مليار دولار).

وتتراوح مدة الاتفاقيات من خمس إلى 25 عاماً، وتضمن تأمين الطلب العالمي وتوفير المواد الأولية المحلية الموثوقة، بما يساهم في دعم إنتاج الكيماويات على نطاق واسع في دولة الإمارات، وترسيخ دور "تعزيز" في بناء منظومة محلية متكاملة للصناعات الكيماوية. وتشمل هذه الصفقات اتفاقيات بيع مع "أدنوك" و"برومان" لتوريد الميثانول، و"شركة الإمارات العالمية للألمنيوم" للصودا الكاوية، و"ميتسوبيشي" لثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل والصودا الكاوية، و"ميتسوي وشركاه المحدودة" لثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية، ومجموعة "سانمار" لثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل، و"ترايكون" لمادة البولي فينيل كلوريد وثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية، ومع شركة "فينمار" لتوريد مادتي ثنائي كلوريد الإيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وبهذه المناسبة، قال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة "تعزيز": "تشكّل هذه الاتفاقيات طويلة الأمد محطة مهمة للشركة ولخطط تعزيز النمو الصناعي في دولة الإمارات. ومن خلال جهودها لتلبية الطلب العالمي وتوفير المواد الأولية من مصادر محلية موثوقة، تستمر ’تعزيز‘ في تحويل رؤيتها إلى واقع ملموس عبر إرساء دعائم أقوى لقطاع كيماويات عالمي المستوى، والمساهمة في تعزيز سلاسل القيمة المحلية، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة، وتوفير فرص العمل، ودعم مرونة سلاسل التوريد في الدولة."

وتشمل الاتفاقية الموقعة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم توريد حوالي 200 ألف طن متري جاف سنوياً من الصودا الكاوية، وتشكّل خطوة مهمة في إطار المساعي الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي. وتعزز الاتفاقية مكانة "تعزيز" كأول مورّد رئيسي لمادة الصودا الكاوية المُنتجة في الإمارات إلى مصفاة الطويلة للألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتي تقع في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد).

ووقعت "أدنوك للغاز" اتفاقية توريد مواد أولية مدتها 25 عاماً لتزويد مشروع "تعزيز للميثانول" بالغاز الطبيعي، بقيمة تتجاوز 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار).

كما وقّعت "تعزيز" اتفاقية مدتها 20 عاماً لتوريد الملح مع شركة "سما لإنتاج الملح"، ومقرها أبوظبي، بما يدعم عمليات الإنتاج في مجمع البولي فينيل كلوريد التابع لـ "تعزيز".

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات مُجتمعة تساهم في الاستفادة من الموارد المحلية لضمان توفير إمدادات موثوقة ومستدامة من المواد الخام الأساسية، بما يساهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية ودعم تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي لدولة الإمارات. ومن المخطط أن تنتج منطقة "تعزيز" للصناعات الكيماوية 4.7 مليون طن سنوياً من الكيماويات بمجرد اكتمال الأعمال الإنشائية في عام 2028.

نبذة عن "تعزيز":

تمثل "تعزيز" ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتصنيع والتنويع الاقتصادي. تأسست في عام 2020 كمشروع مشترك بين "أدنوك" و"القابضة" (ADQ)، لتقدم منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات الصناعية واللوجستية والمرافق، تسهم في تمكين إنتاج الوقود الانتقالي وتطوير منتجات جديدة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الكيماويات.

بمجرد اكتمالها في عام 2028، ستكون منطقة "تعزيز" الصناعية للمواد الكيميائية جاهزة لإنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيميائية. يشمل ذلك مصنعاً للأمونيا بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، و1.8 مليون طن سنوياً من الميثانول، و1.9 مليون طن سنوياً من المنتجات القابلة للتسويق من مجمع البولي فينيل كلوريد (PVC) المتكامل. وسيكون مجمع PVC، الذي ينتج PVC، وثنائي كلوريد الإيثيلين (EDC)، ومونومر كلوريد الفينيل (VCM)، والصودا الكاوية، من بين أكبر ثلاثة مجمعات PVC في موقع واحد على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تُساهم المرحلة الأولى من منظومة "تعزيز" بمبلغ 50 مليار دولار (183 مليار درهم إماراتي) في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تُوفر 20 ألف فرصة عمل في قطاع الإنشاءات و6 آلاف وظيفة تشغيلية، وأن تُمكّن المصنّعين المحليين من إنتاج مئات المنتجات النهائية الجديدة لأول مرة، مما يدعم النمو الصناعي الوطني وطموح "أدنوك" في أن تصبح من بين أكبر ثلاث شركات عالمية في مجال الكيماويات.

