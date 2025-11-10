دبي : أعلنت جلف كرافت، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت واليخوت الفاخرة، عن اختيار نوماد 101 ليتصدّر مشاركتها في معرض قطر لليخوت 2025، إذ تقدّم الشركة نسخة مُعاد ابتكارها من اليخت ثلاثي الطوابق، تجمع بين الأداء الثابت أثناء الإبحار، وتجربة الإقامة المريحة، والتصاميم الأنيقة. صمم هذا اليخت استجابةً لشغف الإبحار لدى من يقدّرون الفخامة والحرية في آنٍ، بطول30 متراً مع مساحات داخلية استثنائية تتفوق على المساحات التي توفرها اليخوت من الفئة ذاتها، إلى جانب هيكل شبه انزلاقي يوفّر سرعة قصوى تصل إلى 22 عقدة، وقدرة على الإبحار الهادئ لمسافة تصل حتى1,800 ميل بحري بسرعة 10 عقدات.

عززت علامة نوماد حضورها في السوق القطري منذ وصولها إليه عام 2005، بفضل الجهود المبذولة من قبل "يخوت الخليج" الوكيل الحصري والمعتمد للعلامة في قطر. وتعكس تصاميم يخوتها رؤية هندسية استشرافية تستوعب تحديات الملاحة في منطقة الخليج العربي، إذ زودت بأسطح مظلّلة، وصالات مغلقة ومكيّفة، ومسارات تراعي الخصوصية واحتياجات العائلات، ما يجعلها خياراً مثالياً للرحلات البحرية الطويلة أو القصيرة المدى وعلى مدار العام. كما يوفّر هيكلها المتين وهندستها الفعّالة تجربة بحرية ممتدة، تجمع بين الراحة والخصوصية والانسيابية في الاستخدام.

يكشف نوماد 101 في نسخة العام 2025 ملامح تصميمية متجدّدة، تشمل تصاميم خارجية أكثر جرأة وأناقة، ومساحات داخلية أعيد ابتكارها بالتعاون مع "استديو فاثوم" (هولندا). وتوفّر الشرفات المظلّلة، ومناطق الاسترخاء تحت الشمس، وردهات الطعام المفتوحة إطلالات بانورامية رائعة في كافة الطوابق. ويشمل التصميم الداخلي خمس حجرات نوم قابلة للتخصيص، ومقصورتين للطاقم، وجناح خاص للقبطان، بالإضافة إلى ركن الجلوس في الطابق العلوي المكشوف، ما يوفّر تجربة ضيافة راقية لـ10 ضيوف و5 من أفراد الطاقم.

يبدأ الضيوف رحلتهم من منصة خلفية ترفيهية مجهّزة بنظام هيدروليكي لإطلاق القارب المساعد، تتكامل مع مرآب مغطّى يتّسع لزورق إضافي ودراجات مائية بثلاثة مقاعد، ما يعزّز خيارات الترفيه البحري على متن اليخت. وتطلّ المنصة الخلفية المظلّلة بمساحة 30 متراً مربعاً على صالون وركن للطعام أعيد ابتكارهما بأسلوب يعكس أناقة التصميم، إذ تفتح الأبواب الزجاجية الممتدة من الأرض إلى السقف على مشهد بحري بانورامي، يمنح الضيوف تجربة بصرية متكاملة. صمم المطبخ المرن بألواح قابلة للسحب لتحويله بسهولة من مساحة مخصّصة للطاهي إلى ركن اجتماعي تفاعلي، بينما يقع الجناح الرئيسي في مقدّمة اليخت على بُعد خطوات، ليكتمل بذلك تناغم التصميم الداخلي بين الخصوصية والانفتاح.

في الداخل، تنسجم لوحة الألوان الهادئة مع الخامات الطبيعية لتمنح المساحات دفئاً بصرياً وإحساساً ملموساً بالراحة. وتُساهم النوافذ البانورامية في تعزيز الإضاءة الطبيعية مع ضبط الحرارة، للحفاظ على درجات حرارة مريحة في الأجواء الحارة والرطبة. أما السطح العلوي، فيضم باراً قابلاً للتحويل بين المساحات الداخلية والخارجية، إلى جانب وحدة للاستحمام خلال النهار، ما يوفّر مرونة استخدام مثالية على مدار العام وفي مختلف الظروف المناخية. أما الشرفة العلوية، فتوفّر مساحة اجتماعية متكاملة تشمل باراً خارجياً ومشوى وردهة طعام في الهواء الطلق، مع ركن للجلوس ومحطة للقيادة، صممت على نحو مبتكر لتوفير تجربة اجتماعية تجمع بين الراحة والتفاعل بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

صُمّم نوماد 101 ليتكيّف بسهولة مع أنماط الملاحة المختلفة، سواء للرحلات العائلية أو الإبحار بإشراف طاقم متكامل، ويتميز بتوزيع ذكي يوازن بين الراحة والخصوصية وكفاءة الحركة، لمنح الضيوف تجربة بحرية سلسة ومتكاملة.

اكتشفوا روعة التصميم المتقدّم لنوماد 101 عبر زيارة جناح جلف كرافت في معرض قطر لليخوت، من 5 وحتى 9 نوفمبر 2025، المنصة OD-07، وكونوا أول من يخوض تجربة هذا التصميم المتقدّم. سجّلوا الآن عبر الرابط التالي: nomad-yachts.com/events/qatar-boat-show

نبذة حول نوماد

نوماد إحدى العلامات التابعة لمجموعة جلف كرافت، متخصّصة في تصميم اليخوت واليخوت الفاخرة متعددة الاستخدامات، تتميز بكفاءتها العالية في الإبحار، وهي مصمّمة لتلبية احتياجات الإقامة المطوّلة في البحر براحة كاملة. وتضم مجموعة من اليخوت بمقاسات متعددة تبدأ من 65 وحتى 101 قدماً، وتُعد مثالية للرحلات العائلية، بفضل حسن استغلال المساحات والراحة الحقيقية التي توفّرها. صُمّم كل نموذج ليستوعب مختلف أنماط الإبحار والمناخات، عبر توزيع ذكي ومساحات مظلّلة ومغلقة، وحلول تخزين مدروسة تجعل الحياة على الماء أكثر راحة وانسيابية.

يتميّز أسطول نوماد بقوّته وكفاءته وبنيته المتينة معيداً تعريف الثقة في تصميم اليخوت الحديثة. يجمع كل يخت بين استقرار الحركة وسلاسة الأداء، لمنح الضيوف تجربة بحرية موثوقة ومريحة. يعتمد التصميم على هندسة تقنية صارمة لضمان الموثوقية، ما يتيح للركاب فرصة الاستمتاع برحلتهم براحة بال كاملة. وتوفر يخوت العلامة مساحة بحرية تتميز بالراحة والخصوصية، وتمنح الضيوف شعوراً بالانتماء.

