أبوظبي: أعلنت مؤسسة الإمارات عبر مبادرة "أكتف أبوظبي" إحدى مبادرات المؤسسة عن إطلاق مبادرة صحية مجتمعية "المشي لمسافة 1000 كيلو متر" لدعم الصحة واللياقة البدنية في إمارة أبوظبي. وتنظم هذه المبادرة في الأول من نوفمبر بمشاركة "بيورهيلث" ودائرة تنمية المجتمع، وشرطة أبوظبي ، ووزارة الدفاع ، إلى جانب رعاة المبادرة وهم شركة مبادلة ، شركة علي وأولاده ، شركة المسعود للطاقة ،شركة الدار العقارية ، بيانات ، إيدج .

وينطلق الفريق لخوض رحلة مشي تمتد لمسافة 1000 كيلومتر ليجوب أشهر معالم أبوظبي، بهدف تشجيع الأفراد على تبني نمط حياة صحي.

وتبدأ مسيرة المشي لمسافة 1000 كيلومتر، من [منطقة السلع] إلى [منطقة الوثبة]، وسيتم توثيقها لعرضها لاحقا ضمن فيلم وثائقي يتناول مراحل الرحلة والتجربة الفريدة.

صُمم مسار الرحلة التي تستمر 30 يوماً، بطريقة تضمن مرور المشاركين عبر مواقع تم اختيارها بعناية لأهميتها التاريخية والثقافية، حيث تمثل التراث والتاريخ الغني لأبوظبي، وتجسد القيم الثقافية والمعمارية التي تشكل الهوية المجتمعية، وتحكي قصص التاريخ العريق، وتؤكد على الجهود الحثيثة للحفاظ على الإرث الذي يعكس عمق الماضي، وأما المواقع البيئية، مثل محمية بينونة لطيور الحبارى، تركز على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة الموارد المستدامة، ما يساهم في زيادة الوعي البيئي، وتبرهن المواقع التكنولوجية مثل مرصد السديم على التقدم في البحث العلمي والابتكار، بما يتماشى مع رؤية الإمارة الطموحة للمستقبل.

ويشارك عشرة متنافسين وهم منصور الظاهري وفيصل الكتبي، وخليفة المزروعي، وعائشة المعمري، وخلفان الكعبي، وعهود الظاهري، وجوري دوكاي، وبيكي جوسني، وطارق أحمد، ودانيال تسفاي. كما يتيح الحدث فرصة المشاركة أمام أفراد المجتمع، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيلا لتسجيل قريباً عبر منصات التواصل الاجتماعي لـ "أكتف أبوظبي".

استعداداً لإطلاق المبادرة الصحية المجتمعية "المشي لمسافة 1000كيلومتر"، تُنظم "أكتف أبوظبي" أيضاً جدولاً زمنياً حافلاً بالأنشطة المجتمعية الأسبوعية في مواقع متنوعة في أبوظبي، بهدف تمكين الأفراد من المشاركة وفقاً لمستويات لياقتهم البدنية. تتضمن هذه الأنشطة جلسات مخصصة للسيدات، بالإضافة إلى فعاليات تُشجع أصحاب الهمم على الاندماج وممارسة الرياضة.

تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية حيث تؤدي ممارسة 150 دقيقة فقط من التمارين الرياضية المعتدلة أسبوعياً، إلى إحداث تأثير إيجابي على الصحة.

وبمناسبة إطلاق مبادرة "المشي لمسافة 1000 كيلومتر"، صرح سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: "يسعدنا التعاون مع شركائنا، و الإعلان اليوم عن إطلاق هذا التحدي الرياضي والصحي المميز، والذي يُجسد هدفنا في إلهام مجتمع الإمارة ومن مختلف الفئات العمرية والقدرات، لتعزيز النشاط والحفاظ على العادات الصحية."

وتابع: "نحرص من خلال إطلاق هذه المبادرات إلى وضع الحياة الصحية ضمن أولوياتنا القصوى لتحسين الصحة العامة وتعزيز التماسك المجتمعي على حد سواء. تُساهم مبادرة "المشي لمسافة 1000 كيلومتر"في غرس الرياضة واللياقة البدنية ضمن أنماط المعيشة في المجتمع، فضلاً عن فرصة زيارة أبرز المعالم في إمارة أبوظبي من خلال مسار التحدي الذي يضم أجمل المناطق الغنية بطابعها الثقافي والتراثي، والمراكز الرائدة في الابتكار التكنولوجي، والأماكن الهادفة إلى زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة."

وبدوره صرح منصور الظاهري، مؤسس مبادرة "أكتف أبوظبي": "نفخر اليوم بتقديم مبادرة أخرى تُضاف إلى سلسلة من الأحداث التي توفر فرصة لأفراد مجتمع أبوظبي للمشاركة في فعاليات تُعنى بالأنشطة الرياضية من مختلف الفئات والأعمار والقدرات، لنستمر بالمضي قدماً نحو حياة صحية. أتقدم بجزيل الشكر للرعاة وشركاء النجاح على دعمهم المستمر، وأتطلع بشغف لبدء هذه الرحلة الملهمة إلى جانب أفراد المجتمع للسير مسافة 1000 كيلومتر في رحاب العاصمة أبوظبي."

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