جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة مشتركة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي (Saudi Exim) وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لصالح جمهورية بنغلاديش الشعبية، ويأتي هذا التمويل كخطوة بارزة في دعم استراتيجية الأمن الغذائي لبنغلاديش وتعزيز تمويل التجارة البينية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي. وبموجب الاتفاقية، سيتم تمويل مؤسسة التنمية الزراعية في بنغلاديش (BADC) كجهة منفذة لحكومة بنغلاديش، لاستيراد الأسمدة من المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا التمويل ضمن خطة شاملة بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي تم توقيعها في ديسمبر 2024 بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وحكومة بنغلاديش لتغطية الاحتياجات التمويلية للسنة المالية 2025–2026، بما في ذلك تمويل واردات السلع الاستراتيجية مثل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال والأسمدة. وتمثل هذه الصفقة أول تمويل سيادي تخصصه المؤسسة لبنغلاديش من أجل واردات الأسمدة، بما يعكس تنويع محفظة التمويل ودعم القطاع الزراعي الحيوي.

ويُعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد في بنغلاديش، حيث يساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لأكثر من ثلث القوى العاملة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التمويل في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز سبل العيش لما يقارب 7.9 مليون شخص ممن يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في الإنتاج الزراعي، لاسيما في إنتاج الأرز الذي يعدّ محور الأمن الغذائي للبلاد وركيزة أساسية لسبل العيش في المناطق الريفية.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "تمثل هذه المبادرة أول تعاون بين المؤسسة بنك التصدير والاستيراد السعودي وصندوق أوبك للتنمية الدولية في تمويل مرابحة مشترك لتعزيز الأمن الغذائي في بنغلاديش." وأضاف: "ويُعد هذا التمويل محطة مهمة في تسخير قوة الشراكات لتعزيز التدفقات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي. ومن خلال هذه التسهيلات، نؤكد التزامنا بالتجارة المستدامة والتنمية الشاملة عبر دعم التعاون البيني وتعزيز القطاع الزراعي الحيوي في بنغلاديش."

كما أعرب محمد شهريار قادر صديقي، أمين عام دائرة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية، حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، عن بالغ تقديره للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد السعودي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية على دعمهم القيّم وفي الوقت المناسب في تلبية الاحتياجات الوطنية الملحّة. وقال: "إن هذا التمويل بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي يمثل مبادرة محورية لضمان الإمداد المتواصل للأسمدة لمزارعينا. فهذه المبادرة لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تتعلق أيضاً بحماية الأمن الغذائي لبنغلاديش، وتعزيز مرونة قطاع الزراعة، وضمان رفاهية ملايين الأسر الريفية التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش. إن مثل هذه الشراكة المهمة تؤكد أهمية الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة، والشمولية الاقتصادية، وازدهار شعبنا." وأشار إلى أن هذه الشراكة تُعد دليلاً على روح التعاون المتجذّرة في دفع الرؤية المشتركة للنمو والاستقرار والتنمية قدماً من أجل الأجيال القادمة.

ومن جانبه صرّح معالي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، قائلاً: “تعكس هذه الاتفاقية الدور الحيوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وسلاسل الإمداد العالمية. كما نسعد بهذه الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وصندوق أوبك للتنمية الدولية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تزيد من فرص وصول المنتجات السعودية إلى أسواق جديدة. حيث لاتقتصر الجهود على تلبية احتياجات بنغلاديش فحسب، بل تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني. ومن خلال هذا التعاون، سيسهم بنك التصدير والاستيراد السعودي في تمويل سلاسل الإمداد الحيوية، ويفتح أسواقًا جديدة، ويعزز الروابط التجارية بين المملكة العربية السعودية وشركائها.. كما أن هذه المبادرة تبرز التزام المملكة بالاستفادة من قدراتها التصديرية لتلبية الاحتياجات العالمية الأساسية ودفع القدرة على الصمود الاقتصادي على المدى الطويل."

وفي السياق ذاته، علق الدكتور عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية: "يؤكد صندوق أوبك التزامه بدعم البرنامج التنموي في بنغلاديش، حيث يمثل القطاع الزراعي ركناً محورياً بتشغيله نحو نصف القوى العاملة. ورغم التقدم اللافت الذي حققته بنغلاديش في مجال الأمن الغذائي، إلا أن القطاع لا يزال عرضة للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي. ومن خلال هذا التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك التصدير والاستيراد السعودي، سنسهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة التنويع الزراعي. ويتماشى هذا التمويل مع أولوياتنا الاستراتيجية وخاصة الأمن الغذائي، ويجسد التزامنا القوي بدعم التعاون بين دول الجنوب وتحقيق التنمية المستدامة."

ويتماشى هذا التمويل مع خطط التنمية الشاملة للشركاء الثلاثة، ولا سيما في مجال تعزيز التعاون بين دول الجنوب والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والأمن الغذائي، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه. ومنذ تأسيسها في عام 2008، قدمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أكثر من 20.8 مليار دولار أمريكي لصالح بنغلاديش، مع تركيز كبير على قطاع الطاقة. ويُعد هذا التمويل الجديد خطوة استراتيجية لتنويع مجالات التعاون نحو الزراعة والأمن الغذائي، بما يعكس الأهمية المتزايدة لبنغلاديش ضمن محفظة التنمية الخاصة بالمؤسسة.

نبذة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)

أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) – بهدف تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاجتماعية في هذه الدول. ومنذ انطلاق عملياتها في يناير 2008، قدّمت المؤسسة أكثر من 89 مليار دولار أمريكي في تمويل التجارة، مما عزّز مكانتها كمزود رائد للحلول التجارية التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء. وانطلاقًا من رسالتها كمحفّز لتنمية التجارة البينية والدولية، تعمل المؤسسة على تمكين الدول الأعضاء من الوصول إلى التمويل التجاري، كما توفر الموارد والآليات اللازمة لبناء القدرات التجارية وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية. وكذلك تقدّم ITFC الدعم الفني والتدريب للمؤسسات المالية والبنوك لتعزيز قدرتها على تقديم حلول تمويل مبتكرة وفعالة.

