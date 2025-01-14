سيركز الصندوق الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار على الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة من Web3 والرموز السائلة وتخصيص الصناديق.

والرموز السائلة وتخصيص الصناديق. بقيادة رائد Web3 فينيت بودكي، سيستفيد الصندوق من الشراكات العالمية وال فهم العميق إلى السوق لدعم نجاح المنظومة .

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة سيجما كابيتال، وهي شركة رائدة في إدارة أصول المشاريع في مرحلة مبكرة من Web3 (“الشركة”)، اليوم عن إطلاق صندوق سيجما كابيتال الأول بقيمة 100 مليون دولار (“الصندوق”) المخصص لتسريع الموجة التالية من ابتكارات Web3 في الشرق الأوسط والعالم. ويسلط إطلاق الصندوق الضوء على الدور المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لقطاع Web3 وبلوك شين.

سيركز صندوق سيجما كابيتال الأول على الاستثمارات في المراحل المبكرة في المجالات التحويلية مثل DeFi والبنية التحتية لـ بلوك شين ورمزية الأصول في العالم الحقيقي والألعاب وMetaverse. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من الصندوق، ستدير سيجما كابيتال بنشاط محفظة من الرموز السائلة، واغتنام الفرص التسويقية لتوليد عوائد ثابتة.

ستستفيد سيجما كابيتال أيضًا من استراتيجيات DeFi عالية العائد لتحسين أداء الصندوق وستستثمر في صناديق المشاريع المشفرة عالية النمو التي توسع تعرض الصندوق لابتكارات Web3 الناشئة.

سيقود فينيت بودكي (Vineet Budki) ، وهو قائد معترف به في مجال Web3، سيجما كابيتال كرئيس تنفيذي وشريك إداري وسيكون مدير المحفظة الرئيسي للصندوق. بصفته الرئيس التنفيذي السابق والشريك الإداري في Cypher Capital، وهي شركة أخرى رائدة في إدارة الأصول الاستثمارية في مرحلة مبكرة من Web3 ومقرها الإمارات العربية المتحدة. و قد قاد فينيت أكثر من 300 استثمار في مشاريع رائدة في مجال DeFi والألعاب والبنية التحتية، بما في ذلك Mysten Labs وSei Network وCasper Labs وWeb3Auth وManta Network وMocaverse وPeak Network وMyPetHooligan.

يتمتع فريق إستثمار Sigma Capital بسنوات من الخبرة الاستثمارية في مجال Blockchain وقد استثمر بالفعل أو أقام شراكة مع العديد من اللاعبين المشهورين في Blockchain مثل Polygon Technology وMorningstar Ventures وBlockchain Founders Fund وWoodstock Fund والعديد من الشركات الأخرى.

وقال فينيت: "إننا نتصور اقتصادًا رقميًا أكثر انفتاحًا وشمولاً وإبداعًا. يوفر الاقتصاد الديناميكي لدولة الإمارات العربية المتحدة والبيئة التنظيمية التقدمية الخلفية المثالية للموجة التالية من الابتكار في Web3. سيعمل صندوق سيجما كابيتال الأول على تمكين الشركات الناشئة من رأس المال وتزويدها بالقدرة على الوصول إلى شبكة سيجما كابيتال الواسعة وخبرتها الاستثمارية، وسيمكنها من الازدهار في مشهد Web3 سريع التطور".

علق سانديب ناليوال (Sandeep Naliwal) ، مؤسس بوليجون تكنولوجي("Polygon Technology") ، أحد اللاعبين الرائدين في مجال Blockchain، على إعلان الصندوق - "سجل فينيت الحافل، كقائد صاحب رؤية في Web3. كان فهمه العميق لديناميكيات السوق واستشرافه في رعاية المشاريع ذات التأثير العالي محوريًا في تطوير نظام بيئة Web3. إن إطلاق صندوق سيجما كابيتال بقيمة 100 مليون دولار هو شهادة على خبرة فينيت وظهور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار في Blockchain. "لا شك لدي في أن هذا الصندوق سيحفز الموجة التالية من الشركات الناشئة الرائدة ويعزز دور المنطقة في الاقتصاد اللامركزي".

تخطط سيجما كابيتال لنشر استثمارات الصندوق عبر 100 مشروع في مرحلة مبكرة، و25 رمزًا سائلًا("Tokens") ، و10 تخصيصات لصناديق الاستثمار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. تكمن الميزة الاستراتيجية للشركة في خبرتها المثبتة وانتشارها العالمي، والاستفادة من شبكتها لتوفير الوصول إلى البورصات الرئيسية وصناع السوق ومنصات الإطلاق وقادة الرأي.

ستتعاون سيجما كابيتال أيضًا مع مراكز Web3 في 10 مدن عالمية، مما يوفر لشركات محفظة الصندوق رؤية عميقة للسوق ودعمًا شاملاً لتمكين النجاح في سوق تنافسية. من خلال الجمع بين محفظة متنوعة مع فهم عميق للسوق ، ستقود سيجما كابيتال النمو المستدام في كل من النظام Web3 البيئي العالمي و في دول مجلس التعاون الخليجي.

يضمن تواجد سيجما كابيتال في دبي وسنغافورة الوصول إلى الفرص العالمية مع الحفاظ على إطار امتثال قوي.

يؤكد إطلاق صندوق سيجما كابيتال بقيمة 100 مليون دولار على الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار في مجال Web3 وBlockchain وتدفقات رأس المال المؤسسي. يتماشى التزام الشركة بتمكين الشركات الناشئة بشكل جيد مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لقيادة الاقتصاد اللامركزي، مما يمهد الطريق للمنطقة لتصبح مركزًا للتكنولوجيات التحويلية في الابتكار المالي.

نبذة عن سيجما كابيتال

سيجما كابيتال هي شركة عالمية لإدارة أصول رأس المال الاستثماري الجريئ

للعملات المشفرة مخصصة لتحديد ودعم والاستثمار في أكثر مشاريع Blockchain والعملات المشفرة ابتكارًا. مع التركيز على تمكين الشركات الناشئة من تحقيق عوائد متفوقة، تعد سيجما كابيتال في طليعة تطوير نظام Web3 البيئي مع تعزيز النمو والاستدامة على المدى الطويل.

اقتباسات أخرى من شركاء سيجما كابيتال الرئيسيين:

قال دانيلو إس كارلوتشي (Danilo S. Carlucci) ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مورنينج ستار فينتشرز (Morningstar Ventures): "منذ تأسيسنا في دبي في عام 2020، التزمت مورنينج ستار فينتشرز بدعم المشاريع التحويلية والمؤسسين الجريئين الذين يدفعون حدود ابتكار Blockchain. صندوق سيجما كابيتال البالغ 100 مليون دولار هو شهادة على النفوذ المتزايد للمنطقة في Blockchain والتكنولوجيا المالية. سيدعم الصندوق نمو الشركات الناشئة في مجال Web3 ويعزز مكانة المنطقة كقائدة في الابتكار المالي".

قال شريانش سينغ (Shreyansh Singh) ، الشريك في P2 Ventures (المعروفة سابقًا باسم Polygon Ventures): "بعد أن حظيت بمتعة الاستثمار جنبًا إلى جنب مع فينيت، يمكنني أن أقول بثقة أن رؤيته ونهجه الاستراتيجي وفهمه العميق لنظام Web3 البيئي لا مثيل لها. إن قدرة فينيت على تحديد ودعم المشاريع التحويلية هي شهادة على رؤيته وخبرته. ليس لدي أدنى شك في أن سيجما كابيتال ستكون قوة دافعة في تشكيل مستقبل ابتكار Web3".

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