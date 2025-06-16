• 100 شركة ناشئة تتخرج من برنامج أورنج كورنرز مصر في الدلتا، مع التركيز على قطاعات تشمل الزراعة، الأمن الغذائي، العمل المناخي، الصحة، التعليم، وشركات التقنية التي تقدم حلولاً مستدامة.

• بمشاركة أكثر من 50% من النساء، تساهم أورنج كورنرز في تحقيق نمو اقتصادي شامل مع المساهمة في خلق فرص العمل في صعيد مصر والدلتا.

• أورنج كورنرز هو برنامج من مملكة هولندا، تم إطلاقه في مصر عام 2021 بهدف دعم رواد الأعمال الشباب من خلال التدريب، وتوفير الشبكات، والخدمات التي تساعدهم على إطلاق وتوسيع أعمال مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

القاهرة، في احتفال يعكس روح الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، شهد برنامج أورنج كورنرز مصر إحدى مبادرات مملكة هولندا، محطة جديدة من النجاح مع تخريج أول دورة لعام 2025 من برنامجها الرائد في منطقة الدلتا.

أُقيم الحفل في مقر سفارة مملكة هولندا في مصر، بحضور سعادة السفير بيتر مولّيما، سفير مملكة هولندا، وتحت رعاية معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وجمع الحدث قيادات من الحكومة والقطاع التنموي والخاص لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال في مصر

شهد برنامج أورنج كورنرز مصر في الدلتا مشاركة قوية من القطاع الخاص، بمشاركة كلٍ من شركة الأهرام للمشروبات ممثلة في نيكولاي ملادينوف (العضو المنتدب)، وشركة مدينة مصر ممثلة في عبد الله سلام (العضو المنتدب)، وبنك الإسكندرية ممثلاً في باولو فيفونا (العضو المنتدب). وقد احتفل الحفل بتخريج 100 شركة ناشئة، منها 52 شركة تقودها سيدات، من مختلف أنحاء منطقة الدلتا في مصر.

ركزت دفعة الدلتا لعام 2025 بشكل خاص على قطاعات حيوية تشمل الابتكار في مجال الأغذية والزراعة، والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا التي تقدم حلولاً مستدامة، والزراعة الذكية مناخياً ومائياً، بالإضافة إلى الصناعات الإبداعية. كما يلتزم البرنامج بضمان مشاركة نسائية تتخطى 50%، مما يؤكد التزامه بالمساواة بين الجنسين وتحقيق نمو اقتصادي شامل.

يقدم كل فصل من البرنامج منظومة دعم شاملة لرواد الأعمال الشباب، وتتضمن هذه المنظومة تدريباً متقدماً في تطوير الأعمال، وإرشاداً مهنياً، ووصولاً لشبكات علاقات داعمة، بالإضافة إلى جلسات تدريب فردي على ريادة الأعمال. في عام 2025، من المتوقع أن يدعم البرنامج 130 شركة ناشئة، منها 30 شركة في صعيد مصر (أسيوط والأقصر) و100 شركة في منطقة الدلتا (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، والمنوفية). ومن المتوقع أن يسهم كل خريج في خلق ما بين وظيفتين إلى خمس وظائف جديدة، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 3,000 فرد.

أُطلق برنامج أورنج كورنرز مصر عام 2021 كجزء من مبادرة عالمية للمملكة الهولندية. تنفذها شركة "أوت ريتش إيجيبت" و بالشراكة مع شركة الأهرام للمشروبات، و شركة مدينة مصر، وبنك الإسكندرية. يهدف هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص إلى تمكين الشباب من 18 إلى 35 عاماً في المناطق ذات الموارد المحدودة، عبر تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع. يتماشى البرنامج مع رؤية مصر 2030 وخمسة أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (الأهداف 4، 5، 8، 9، 13)، مساهماً في تعزيز النمو الشامل، الابتكار، والاستدامة، إيماناً بأن الشباب المصري هو القوة الدافعة لمستقبل الوطن.

قال سعادة السفير بيتر مولّيما سفير مملكة هولندا: "تؤمن هولندا ومصر بدور الشباب وريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل". وأضاف: "من خلال برنامج أورنج كورنرز، نفخر بدعم طموحات الشباب المصري، وخاصة النساء، في تأسيس مشاريع مبتكرة تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة وازدهارًا". وأكد: "أثبتت دفعة الدلتا أن الشباب المصري يمتلك طاقات ومواهب واعدة تستحق الدعم والتمكين".

وعبر نيكولاي ملادينوف، العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات عن فخره بالمشاركة للمرة الثانية على التوالي في مبادرة اورنج كورنرز وقال "هذا التخرج ليس مجرد احتفال، بل هو نقطة تحول لمنطقة الدلتا. بالنسبة لنا في شركة الأهرام للمشروبات، يتمثل الأمر في تمكين الشباب لتحويل أفكارهم إلى أعمال مزدهرة ومستدامة تحدث فرقاً في مجتمعاتهم." وأضاف ملادينوف: "من خلال الاستثمار في المواهب الشابة والابتكار، لا سيما في قطاعي الزراعة والأغذية، نعمل على المساهمة فى دعم النمو الشامل بالاضافة الى توفير سلسلة توريد أقوى وأكثر مرونة لمستقبل الاقتصاد المصري. يتجلى هذا الالتزام في نهجنا التشغيلي، حيث تزيد نسبة المواد الخام المحلية فى عمليات التصنيع لدينا عن 96%، والتى كانت نتاج عن استثمرنا في بناء قدرات شركائنا المحليين لتعزيز قدراتهم على النمو ومواجهة التحديات".

واختتم قائلاً: "نحن فخورون بشكل خاص برؤية العديد من رائدات الأعمال يتولين القيادة، وهذا دليل على مشهد ابتكار أكثر شمولية وحيوية في دلتا مصر."

يُعد هذا التخرج دليلاً راسخاً على الإنجازات التي يمكن تحقيقها عندما يتحد القطاعان العام والخاص حول هدف مشترك؛ وهو تمكين شباب مصر لدفع عجلة الابتكار من القاعدة الشعبية وإطلاق كامل إمكانات المشهد الريادي في البلاد.

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