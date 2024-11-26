ماثيو كيرنز: نستهدف التوسع في الأسواق الإٌقليمية وعقد شراكات استراتيجية

فهاد الحربي: تقديم أفضل خدمات وحلول سلاسل التوريد بمستوى عالمي

الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن (جي دبليو سي) إحدى أسرع الشركات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن توقيع مذكرة تفاهم أولية لعقد شراكة استراتيجية بين شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل «جي دبليو سي لخدمات الطاقة» وشركة الهياكل البحرية للصناعة المحدودة السعودية لإنجاز مشروع مشترك يتمثل في تطوير ما يصل إلى 100 ألف متر مربع من المساحات اللوجستية من الدرجة الأولى في ميناء رأس الخير الصناعي بالمملكة العربية السعودية، وقد وقع على مذكرة التفاهم كل من: السيد ماثيو كيرنز، نائب الرئيس التنفيذي في شركة جي دبليو سي، والمهندس فهاد الحربي الرئيس التنفيذي لشركة الهياكل البحرية للصناعة المحدودة.

وفي إطار بنود اتفاقية التفاهم، ستقوم «جي دبليو سي لخدمات الطاقة» وشركة الهياكل البحرية للصناعة المحدودة السعودية بتطوير مساحات تخزينية ولوجستية مستفيدة بذلك من دمج خبرات الشركتين في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد بقطاع الطاقة لضمان تلبية هذه المنشآت لاحتياجات العملاء.

وقال السيد ماثيو كيرنز، نائب الرئيس التنفيذي في شركة «جي دبليو سي»: سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة مع شركة الهياكل البحرية للصناعة المحدودة الرائدة في قطاع الصناعة بالمملكة العربية السعودية ويأتي ذلك دعماً لجهود توسعاتنا وبهدف تعزيز حضورنا في السوق السعودي حيث سبق وأن وقعت «جي دبليو سي» مذكرة تفاهم قبل أيام مع مجموعة جي إف إتش المالية لتطوير ما يصل إلى 200 ألف متر مربع من المساحات اللوجستية من الدرجة الأولى في عدة مواقع رئيسية في المملكة العربية السعودية، تشمل الرياض وجدة والدمام.

وأكد أن دمج خبرات «جي دبليو سي لخدمات الطاقة» مع شركة الهياكل البحرية للصناعة المحدودة يساهم في تحقيق التميز والكفاءة التشغيلية كما يعكس بوضوح استراتيجية الشركة التي تستهدف تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية وعقد حزمة من الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة بهدف تعزيز حضورها بقطاع الخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي.

وتلتزم «جي دبليو سي لخدمات الطاقة» بترسيخ ريادتها بالابتكار والتميز مع تقديم حزمة من الحلول المتطورة للعملاء في قطاع الطاقة بما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية ووضع معايير جديدة للشركات العاملة في مجال الخدمات المتكاملة للشحن والخدمات اللوجستية والبحرية في قطر وعبر دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

ومن جانبه قال المهندس فهاد الحربي الرئيس التنفيذي لشركة الهياكل البحرية للصناعة المحدودة: "تمثل شراكتنا مع "جي دبليو سي لخدمات الطاقة" خطوة مهمة لدعم الخطط الطموحة الواردة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية لترسيخ مكانتها بقطاع الخدمات اللوجستية عالميا من خلال تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث: آسيا، إفريقيا، وأوروبا كما أن هذه الشراكة تمهد الطريق أمام تقديم أفضل خدمات وحلول سلاسل التوريد بمستوى عالمي في قطاع الطاقة".

وفي عام 2022 قام الرئيس التنفيذي والمؤسس المهندس فهاد الحربي بتأسيس شركة الهياكل البحرية للصناعة المحدودة كأول شركة سعودية تقوم بتصنيع منصات الحفر البحرية وتقديم الدعم البحري اللوجستي لمقاولين الحفر والمنصات البحرية وخطوط الأنابيب تحت البحر للعاملين في شركة أرامكو السعودية ودول الخليج. وتم تمويل شركة الهياكل البحرية للصناعة المحدودة من قبل برنامج واعد التابع لشركة أرامكو السعودية وبنك التنمية الاجتماعية السعودي وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي في ميناء راس الخير بالقرب من حقل السفانيه وهو أكبر حقل نفطي مغمور تحت الماء في العالم وكذلك مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية والذي يعتبر أكبر مدينه لصناعة السفن ومنصات الحفر البحرية في الشرق الأوسط.

وفي مايو 2023 قامت مجموعة "جي دبليو سي" بإطلاق شركتها المملوكة لها بالكامل "جي دبليو سي لخدمات الطاقة " والتي تقدم حلولاً لوجستية متخصصة لدورة الطاقة بأكملها كما تعزز نمو الأعمال لعملائها حيث تضع طموحاتهم وأهدافهم الاستراتيجية في صميم أعمالها منوها إلى أنها تقدم قائمة خدمات متكاملة ومدمجة لعمليات الغاز البرية والبحرية، مع خدمات الشحن والخدمات البحرية واللوجستية بما في ذلك القوى العاملة والمعدات والخدمات اللوجستية البحرية والتخزين وإدارة قاعدة الإمداد وتوريد الوقود البحري ودعم عمليات نقل وتركيب وتفكيك منصات التنقيب عن النفط والغاز في البر والبحر.

ومنذ بداياتها في عام 2004، قامت جي دبليو سي بتوسيع بنيتها التحتية في قطر لتشمل نصف مليون متر مربع من المرافق المخصّصة لقطاع الطاقة، حيث تتركز هذه البنية التحتية في مجمعين أساسيين في شمال وجنوب دولة قطر. وتشتمل هذه المرافق على ساحات مفتوحة لوضع الأنابيب وتخزين المواد الخطرة والمعدات المتخصصة للإصلاح والصيانة. بينما يضمن الموقع الاستراتيجي لهذه المراكز إلى جانب تقنية التتبع الحديثة لدى جي دبليو سي، تحقيق الفعالية المثلى في التعامل مع المشاريع المتعلقة بالغاز.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.

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