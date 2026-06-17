نينجا تريدر هي منصة رائدة لتداول العقود الآجلة للأفراد في الولايات المتحدة، ومملوكة بالكامل لشركة بايوارد

الصفقة تشكل إنجازاً استثنائياً تقوم فيه شركة خليجية مستقلة متخصصة في الأسواق الخاصة بإبرام صفقة ائتمان خاص مع شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة

المنامة، البحرين – أعلنت مجموعة جلف بارتنرز "جي بي جي "، وهي شركة رائدة في الأسواق الخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع بايوارد، منصة البنية التحتية الموحدة والشركة الأم لكل من نينجا تريدر ومنصة الأصول الرقمية كراكن، اليوم عن إغلاق استثمار ائتماني خاص بقيمة 100 مليون دولار لصالح نينجا تريدر جروب هولدينغ ذ.م.م. ("نينجا تريدر")، وهي منصة رائدة في مجال تداول العقود الآجلة للأفراد في الولايات المتحدة ومقرها شيكاغو. وسيدعم هذا الاستثمار النمو المستمر والتوسع التشغيلي لشركة نينجا تريدر، مما يرسخ ريادتها في سوق العقود الآجلة للأفراد في الولايات المتحدة.

يمثل هذا الاستثمار الائتماني الخاص ثاني صفقة تبرمها "جي بي جي" بعد إطلاقها، ويعكس كذلك التوسع الاستراتيجي لشركة بايوارد كراكن في منطقة الخليج. وتوفر نينجا تريدر خدماتها لمئات الآلاف من تجار العقود الآجلة للأفراد في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما عزز مكانتها الرائدة في سوق التداول للأفراد التي تشهد نمواً كبيراً. وتُبرز هذه الصفقة الدور المتنامي لشركات الاستثمار الخليجية في خلق وتنفيذ فرص استثمار ائتمان خاص عالمية، كما تؤكد دور "جي بي جي" في توفير وهيكلة الاستثمارات المعقدة العابرة للحدود، وتمكين وصول مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي إلى شركات عالمية عالية الجودة.

يمثل هذا التسهيل أيضاً بداية علاقة استراتيجية أعمق بين بايوارد و "جي بي جي". فبالاستناد إلى علاقة مهنية طويلة الأمد تجمع فرق الإدارة في كل من الشركتين، تهدف هذه الشراكة إلى استكشاف الفرص المتاحة لربط المستثمرين الخليجيين بمنظومة كراكن المتنامية من المنتجات والخدمات. ويتوقع الجانبان أن تخلق هذه العلاقة منصة رائدة من شأنها تعزيز سبل التعاون المستقبلي واغتنام فرص الاستثمار المتاحة في جميع أنحاء المنطقة.

وفي إطار تعليقه على الصفقة، قال محمد القحطاني، الرئيس التنفيذي المشارك لدى مجموعة جلف بارتنرز "جي بي جي": "تجسد هذه الصفقة الهدف الحقيقي من إطلاق ’جي بي جي‘؛ وهو ربط الخليج بأهم الفرص الاستثمارية حول العالم، وذلك وفق وتيرة ومعايير ترقى لتطلعات المستثمرين المؤسسيين".

من جانبه، قال وليد عبد العزيز، المدير التنفيذي للاستثمار لدى مجموعة جلف بارتنرز "جي بي جي": "يتنامى اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بفرص الاستثمار المؤسسية المتاحة في الأسواق الخاصة، سواء محلياً أو عالمياً. وهدفنا أن نساهم في سد تلك الفجوة من خلال ربط هؤلاء المستثمرين بفرص مختارة بعناية على مستوى العالم".

وبدوره، قال يوسف العبد الله، الرئيس التنفيذي المشارك لدى مجموعة جلف بارتنرز "جي بي جي": "تعكس هذه الصفقة جودة علاقاتنا وقدراتنا التنفيذية التي بنيناها على مدار سنوات عدة. ونرى أن هناك إمكانات كبيرة لمواصلة ربط رأس المال الإقليمي بفرص استثمارية عالية الجودة على المستوى العالمي".

وقال مارتن فرانشي، الرئيس التنفيذي لشركة نينجا تريدر: "يعكس هذا التسهيل حجم ثقة شركائنا في أعمال ومسار نمو نينجا تريدر. فقد أمضينا عقدين من الزمن في بناء هذه المنصة الرائدة للعقود الآجلة في الولايات المتحدة، وبالتعاون مع شركاء رأس المال المناسبين، نثق بأن الفصل القادم من مسيرتنا سيكون حافلاً بالنجاح والازدهار".

من جهته، قال أرجون سيثي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركتي بايوارد و كراكن: "كانت منطقة الخليج سباقة في إدراك أهمية الأصول الرقمية ودورها المستقبلي كبنية أساسية في السوق. ولذلك كان حصولنا على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي إنجازاً مهماً في مسيرتنا. وجاء الحصول على هذا التسهيل ليسجل إنجازاً آخر يضاهيه في الأهمية. تتصدر نينجا تريدر بالفعل سوق العقود الآجلة للأفراد في الولايات المتحدة، وتشكل هذه الأداة المالية ركيزةً أساسية لجميع الأسواق المالية الناضجة. ويساهم هذا التسهيل في جذب رؤوس المال الخليجية إلى منصتنا، مما يسرّع وتيرة توسعها، ويرسي أساساً متيناً لنموها على المدى الطويل خارج الولايات المتحدة، فضلاً عن خلق فرص جديدة لربط رأس المال العالمي بالجيل القادم من البنية التحتية للسوق. نحن نتبنى رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وهناك الكثير من الخطط التي تنوي بايوارد تنفيذها في جميع أنحاء المنطقة من خلال كل شركتيها كراكن ونينجا تريدر".

مجموعة جلف بارتنرز هي شركة متميزة في الأسواق الخاصة تركز على دول مجلس التعاون الخليجي، وتنشط في مجالي استثمارات الأسهم الخاصة والائتمان الخاص. وتستهدف الشركة استثمارات تتراوح بين 50 مليون و 100 مليون دولار أمريكي، وتسعى إلى بناء محفظة استثمارات موزعة بنسبة 75% تقريباً في دول مجلس التعاون الخليجي و25% عالمياً.

للتواصل الإعلامي:

غريغور ريمان / ميثراس بارتنرز

gpg@mithras-partners.com

مليكة حامد

حول مجموعة جلف بارتنرز "جي بي جي"

مجموعة جلف بارتنرز هي شركة مستقلة في الأسواق الخاصة، بقيادة فريقها الإداري المؤسس المكون من ثلاثة شركاء خليجيين متمرسين يتمتعون بخبرة استثمارية مشتركة في الأسواق الخاصة في المنطقة تتجاوز 70 عاماً وبدعم وشراكة مع شركة أررزان كابيتال . تستهدف الشركة استثمارات الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، وفرص مختارة في القطاع العقاري، وشركات قابلة للنمو، وتركز على قطاع السوق المتوسطة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق عالمية مختارة. مع امتلاك الشبكات المحلية والمعرفة الإقليمية والوصول المباشر. توفر الشركة خدماتها إلى العائلات ذوي الملاءة المالية العالية، والمؤسسات العائلية، والمؤسسات الإقليمية، وصناديق الثروة السيادية التي تسعى إلى الوصول إلى الفرص المتميزة في الأسواق الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.gulfpartnersgroup.com.

حول بايوارد

بايوارد هي منصة موحدة مختصة في البنية التحتية المالية تعمل على تطوير نظام مالي عالمي مفتوح. ومن خلال مجموعة منتجاتها — بما في ذلك خدمات كراكن ونينجا تريدر وبايوارد — تقدم بايوارد خدماتها للعملاء في أكثر من 190 دولة ومنطقة، والتي تشمل تداول العملات المشفرة، والمشتقات، والأسهم المُرمّزة، والتخزين، والحفظ، والبنية التحتية المالية في قطاع أعمال الشركات. تأسست كراكن في عام 2011، وتعتبر إحدى أقدم منصات العملات الرقمية وأكثرها أماناً على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.payward.com و www.kraken.com.

حول مجموعة نينجا تريدر

مجموعة نينجا تريدر هي شركة رائدة عالمياً في مجال العقود الآجلة للأفراد وتكنولوجيا التداول. وقد ساهمت منذ عام 2003 في تمكين مجتمع يضم أكثر من 3.5 مليون متداول من خلال تبني التكنولوجيا المتطورة، وتوفير العمولات المنخفضة، وتقديم دعم عالمي المستوى. تمنح هذه المنصة الحديثة القائمة على السحابة، والمتاحة عبر مختلف الحواسيب وشبكة الويب والهواتف المحمولة، جميع المتداولين حرية اغتنام الفرص المتاحة في السوق في أي وقت ومن أي مكان. وتوفر NinjaTrader Clearing إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق العقود الآجلة، بينما توفر نت تكنولوجيز أدوات جديدة، وتكاملاً سلساً بين منصة نينجا تريدر وتكنولوجيا مؤسسية متطورة لدعم التجار الأفراد وشركات التداول على حدٍّ سواء. وبالنسبة للمؤسسات، توفر NinjaTrader Connect مجموعة شاملة من حلول الأعمال بين الشركات، مما يوفر تقنيات متطورة وبنية تحتية مالية لمزودي التكنولوجيا.

لمزيد من المعلومات حول نينجا تريدر، يرجى زيارة ninjatrader.com.

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