تمثل شركة إيكويجين ثيرابيوتكس، وهي شركة تقنية حيوية جديدة منبثقة عن مجموعة في بي إس هيلث، خطوةً محوريةً في طموحات دولة الإمارات في مجال العلاجات المتقدمة، بقيادة نخبة من خبراء أمراض الدم العالميين

أبوظبي: أعلنت لايف فارما، التابعة لمجموعة في بي إس هيلث، والوحيدة في الدولة الحاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، عن تأسيس شركة متخصصة في مجال التقنية الحيوية تُعنى بالتطوير المتكامل للعلاجات الخلوية والجينية، في خطوة تُعد من أوائل المبادرات من نوعها على مستوى المنطقة.

وجاء الإعلان خلال اليوم الثاني من معرض "اصنع في الإمارات"، حيث كشف الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة في بي إس هيلث، عن إطلاق برنامج تطويري جديد يُجسد هذا التوجه الاستراتيجي.

وباستثمار يتجاوز 100 مليون درهم إماراتي، سيركز البرنامج في مرحلته الأولى على تطوير علاجات مبتكرة لاضطرابات الدم الوراثية النادرة، بما في ذلك الهيموفيليا بنوعيها A وB، والثلاسيميا، وفقر الدم المنجلي.

وتُمثل هذه الأمراض تحديًا صحيًا ملحوظًا في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تؤثر على آلاف المرضى في ظل محدودية توفر خيارات علاجية شافية محليًا. وتهدف هذه المبادرة إلى سد هذه الفجوة من خلال تبني تقنيات علاجية متقدمة، وتفعيل شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية وصناعية عالمية، مع جدول زمني مستهدف لطرح هذه العلاجات في الأسواق خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، "تتبنّى دولة الإمارات رؤية طموحة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للصناعات المتقدمة، ويُشكّل قطاع تصنيع منتجات الرعاية الصحية ركيزة أساسية في تحقيق هذه الرؤية. ولا تقتصر هذه المبادرة على تقديم العلاج فحسب، بل تمتد إلى بناء قدرات وطنية وسيادية في أحد أكثر مجالات الطب تطورًا. ومن خلال تطوير العلاجات الجينية محليًا لخدمة المرضى في مختلف أنحاء المنطقة، نُسهم في رسم مستقبل تصبح فيه دولة الإمارات مصدرًا للابتكار الطبي، لا مجرد متلقٍ له".

تقود شركة "إيكويجين ثيرابيوتكس" هذه المبادرة تحت إشراف البروفيسور ألوك سريفاستافا، أخصائي أمراض الدم والخبير العالمي في العلاج الخلوي والجيني، وذلك بدعم من مركز أبحاث اضطرابات الدم النادرة التابع لبرجيل القابضة، بقيادة البروفيسور خالد مسلم، والذي يُعد مركزًا رائدًا في مجال التجارب السريرية، وحائزًا على جوائز دولية، ومن بين الأكثر استشهادًا به عالميًا.

وتستند هذه المبادرة إلى ممر الرعاية الصحية بين الإمارات والهند، الذي يجمع بين رؤية مشتركة لتوسيع نطاق إتاحة العلاجات الجينية، من خلال توفير حلول علاجية للمناطق التي تعاني من احتياجات طبية غير ملبّاة وعبء مرضي مرتفع. كما توحّد المبادرة بين البيئة التنظيمية المتقدمة في دولة الإمارات، والدعم الاستراتيجي، ورؤية "اصنع في الإمارات"، إلى جانب القاعدة السكانية الكبيرة في الهند، بما يُسهم في تسريع تطوير العلاجات الجينية. وستعتمد المبادرة على نموذج تصنيع استراتيجي يتيح معالجة النواقل والخلايا بكفاءة عالية من حيث التكلفة وقابلية التوسع، بدءًا من مراحل التجارب السريرية ووصولًا إلى إنتاج العلاجات على نطاق تجاري.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور ألوك سريفاستافا، "بالنسبة لطفل يعاني من الثلاسيميا أو شاب مصاب بالهيموفيليا، فإن الواقع يتمثل في علاج مستمر مدى الحياة، مما يشكّل عبئًا كبيرًا على المريض وأسرته، فضلًا عن منظومة الرعاية الصحية ككل. ويأتي العلاج الجيني الشافي ليُحدث تحولًا جذريًا في هذا الواقع".

من جانبه، أكد البروفيسور خالد مسلم، "تم تصميم الشراكات التي نقودها ضمن هذه المبادرة لدعم تطوير متكامل وفعّال، مع تركيز واضح على إتاحة العلاجات المبتكرة لشريحة أوسع من المرضى."

وتتوافق مبادرة العلاج الجيني مع التوجهات الصناعية لدولة الإمارات، التي تُدرج قطاع الأدوية ضمن القطاعات ذات الأولوية، وتسعى إلى تعزيز مساهمته بشكل ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

نبذة عن لايف فارما

لايف فارما هي شركة تصنيع الأدوية الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وتُزوّد ​​الأسواق الخاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. وبصفتها كيانًا رئيسيًا ضمن محفظة في بي إس هيلث، تعمل لايف فارما بتنسيق وثيق مع الشبكة السريرية لشركة برجيل القابضة لتقديم حلول متكاملة في مجال الأدوية والرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن في بي إس هيلث

في بي إس هيلث هي شركة قابضة استثمارية أسسها الدكتور شمشير فاياليل، وتضم منظومة متكاملة للرعاية الصحية تشمل الاستجابة الطبية قبل الوصول إلى المستشفى، والرعاية السريرية المتقدمة، وتصنيع الأدوية. وتشمل محفظتها شركة برجيل القابضة، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وشركة ريسبونس بلس ميديكال (RPM)، وهي شركة إقليمية رائدة في مجال خدمات الطوارئ قبل الوصول إلى المستشفى؛ شركة لايف فارما، وهي شركة تصنيع الأدوية الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة الحاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ وشركة زيفا، وهي شركة تصنيع منتجات النظافة والصحة الاستهلاكية مقرها الإمارات العربية المتحدة. وتعمل شركة في بي إس هيلث في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والهند، وتوظف أكثر من 18000 شخص.

