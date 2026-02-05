● من خلال شراكتها مع "بوزيتيف زيرو"، سيتم تشغيل مكتب المشروع والمستودعات بالكامل بالطاقة النظيفة، في خطوة رائدة نحو إنشاءات أكثر استدامة.

● ستسهم أنظمة HYPR، بما في ذلك أول نظام تخزين طاقة متنقل بالبطاريات من نوعه في المنطقة، في استبدال أكثر من 30,000 جالون من الديزل خلال عامين، وتوفير نحو 219 ميغاواط/ساعة من الكهرباء سنوياً.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شوبا العقارية، المطور العالمي الرائد للعقارات الفاخرة وفق أعلى معايير الجودة والابتكار، عن توقيع اتفاقية مع شركة "بوزيتيف زيرو" لاعتماد حلول طاقة متجددة مبتكرة ضمن أعمال إنشاء مشروع شوبا العقارية – شوبا إلوود، الواقع على طريق العين في دبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام شوبا بتبني ممارسات بناء مستدامة، ومواصلة دعمها للمبادرات الاستراتيجية لإمارة دبي الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر أنظمة HYPR من "بوزيتيف زيرو" الكهرباء اللازمة لمكتب المشروع والمستودعات في موقع الإنشاء، وذلك من خلال أنظمة طاقة متنقلة تعمل بالبطاريات، تقدم حلاً نظيفاً ومستداماً وخالياً من الانبعاثات والضوضاء، كبديل لمولدات الديزل التقليدية. وعلى مدار مدة الاتفاقية البالغة عامين، ستسهم هذه الأنظمة في الاستغناء عن ما يعادل أكثر من 30,000 جالون من الديزل، وهي كمية تكفي لشحن أكثر من 25 مليون هاتف ذكي.

ويتم شحن كل نظام بطاريات متنقل باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة، مع تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى مقارنة بالبدائل العاملة بالوقود. كما تتولى بوزيتيف زيرو عملية تبديل البطاريات عند الحاجة، لضمان إمداد مستمر وموثوق بالكهرباء في موقع المشروع. ومن المتوقع أن تولد هذه الأنظمة أكثر من 219 ميغاواط/ساعة من الكهرباء سنوياً.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال بي. إن. سي مينون، مؤسس مجموعة شوبا: " تُعد الاستدامة ركيزة أساسية في نهج شوبا العقارية للبناء ورؤيتنا لمستقبل مجتمعاتنا. وتمثل شراكتنا مع بوزيتيف زيرو في مشروع شوبا العقارية – شوبا إلوود، خطوة حاسمة نحو دمج حلول الطاقة النظيفة والمتجددة في مشاريعنا، وبما ينسجم مع أجندة الإمارات الخضراء 2030 ومخطط دبي الحضري 2040، لتطوير مجتمعات عالمية المستوى وجاهزة للمستقبل وقادرة على التكيّف البيئي".

ومن جانبه، صرّح ديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي لشركة "بوزيتيف زيرو: "يسعدنا دعم شوبا العقارية في هذا النهج الريادي لتطوير القطاع العقاري، من خلال تمكين إنشاءات أكثر استدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. وتضع شوبا معياراً واضحاً للمطورين، وتؤكد أن الطاقة النظيفة قادرة على إحداث تأثير تحويلي حقيقي في التنمية المستدامة للمدن".

ويُعد شوبا إلوود ثاني مشروع لشوبا العقارية يعتمد أنظمة HYPR للطاقة النظيفة من "بوزيتيف زيرو"، وذلك بعد النجاح الذي حققه تطبيق هذه الحلول في مشروع شوبا ون.

عن شوبا العقارية

"شوبا العقارية" شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية.

واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير أحد عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين.

ويعد مشروع جزيرة شوبا السينية أول مشروع جزيرة من شوبا العقارية، وستشمل الجزيرة مجموعة من الفلل والشقق الفاخرة والمنتجعات على الواجهة البحرية. وتمزج الجزيرة بين الراحة والحداثة والعيش الهادئ، ويقدم أحياء سكنية تتيح لقاطنيها وصولًا خاصًا إلى الواجهة البحرية، بالإضافة إلى أشجار المانغروف الخضراء والأعشاب البحرية والشواطئ الساحرة.

نبذة عن شركة "بوزيتيف زيرو"

تُحدِث شركة "بوزيتيف زيرو" (Positive Zero) تحولاً جذرياً في رسم ملامح المشهد الطاقي في الشرق الأوسط. وبصفتها رائدة لتحول الطاقة، تعمل على تمكين اقتصاد طاقة جديدة من خلال جعل عملية إزالة الكربون سريعة وبسيطة وأكثر جدوى وربحية. لقد ساعدت مئات الشركات في مختلف القطاعات على أن تصبح أكثر استدامة عن طريق تقليل تكاليفها التشغيلية بنسبة 50% وخفض بصمتها الكربونية بنسبة 70%. تقدم الشركة نهجاً شمولياً مع عرض شامل لـ "إزالة الكربون كخدمة". وهذا يعني أنها تقوم ببناء وتمويل وتشغيل بنية تحتية متكاملة للطاقة في الموقع في مجالات التوليد الموزع، وكفاءة الطاقة، والتنقل النظيف، دون الحاجة إلى أي استثمار أولي من العملاء. مع أكثر من 300 ميجاوات-ذروة من منشآت الطاقة الشمسية الموزعة قيد التشغيل، وأكثر من 100 مليون كيلووات ساعة من وفورات استهلاك الطاقة التي تتم مراقبتها وإدارتها بواسطة حلولها الرقمية، تواصل النمو وتعزيز مكانتها كأكبر مزود للبنية التحتية المستدامة واللامركزية للطاقة في المنطقة. والنتيجة هي تخفيض أكثر من 250,000 طن من انبعاثات الكربون سنوياً، وهو ما يعادل زراعة 4 ملايين شجرة.

للمزيد من المعلومات، زوروا موقع الإلكتروني positivezero.com ومواقع تواصل الاجتماعية لينكداين، اينستاغرام، أكس ويوتيوب عبر @positivezerohq

