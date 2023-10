ببجي موبايل تكشف عن تحديثات ضخمة في منظومة دعم المبدعين لديها، وتشمل المسابقات والأنظمة وخطط الاستثمار الجديدة:

سيشهد برنامج "شبكة المبدعين والمبتكرين" استثماراً بقيمة 100 مليون دولار ستدعم المنظومة الإبداعية النشطة على مدى السنوات الثلاث المقبلة

مسابقات World of Wonder وPtopia Design Project لعام 2023 والتي يبلغ مجموع جوائزها 750 ألف دولار أمريكي

إطلاق نظام المكافآت الحصري داخل اللعبة "Journey of Wonders".

"حفل توزيع جوائز المبدعين" الافتتاحي لتكريم المبدع الأفضل على الإطلاق في مجتمع ببجي موبايل الإبداعي والمزيد!

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، أن تكشف عن "شبكة المبدعين والمبتكرين"، وهو برنامج استثماري جديد مصمم لتعزيز شغف وإبداع لاعبي ببجي موبايل في جميع أنحاء العالم.

وبعد استثمارها لمبلغ 200 ألف دولار على مدار العامين الماضيين، تعمل ببجي موبايل الآن على توسيع برنامج مكافآت المبدعين لديها إلى مستويات أعلى. وسيتم على مدى السنوات الثلاث المقبلة استثمار حوالي 100 مليون دولار أمريكي لدعم منظومة الإبداع المشترك في اللعبة من خلال مجموعة متنوعة من المسابقات والفرص والحوافز، والتي تُعدّ جميعها برهاناً على التزام ببجي موبايل المستمر تجاه المبدعين وابتكاراتهم الفريدة.

واستمرت المنظومة الشاملة التي تركز على المبدعين في ببجي موبايل في النمو من مشروع تصميم Ptopia (PDP) إلى World of Wonder (WOW) الذي تم إطلاقه مؤخراً ليتيح للاعبين تصميم خرائطهم وأطوار اللعب الخاصة بهم. وتخطط ببجي موبايل هذا العام لتقديم مجموع جوائز يبلغ 750 ألف دولار أمريكي ومسابقات لكل من صانعي محتوى World of Wonder وPtopia Design Project. ومن المتوقع إطلاق خطة حوافز أخرى في عام 2024 تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات، مما يضمن حصول المبدعين على التقدير الذي يستحقونه.

وستشهد كل دورة تحديث للإصدار الجديد في World of Wonder ضمن لعبة ببجي موبايل إطلاق مسابقة واحدة على الأقل بطابع خاص مع مجموع جوائز يبلغ 50 ألف دولار أمريكي والعديد من المكافآت داخل اللعبة.

ويمكن أيضاً الحصول على المكافآت داخل اللعبة وإتمام المهام الطويلة عبر نظام نمو المبدعين الجديد "Journey to Wonders" المتوفر الآن. ويستطيع صانعو محتوى World of Wonder في نظام "Journey to Wonders" كسب نقاط الخبرة من خلال إنشاء الخرائط وتجربة اللاعبين لخرائطهم وتسجيل إعجابهم بها. ومن خلال الارتقاء إلى مستويات إبداعية أعلى، يُمكن للاعبين كسب جوائز حصرية مثل إطارات الصور الرمزية والإنجازات الحصرية وغيرها، مما يعزز مركزهم كمبدعين محترفين.

ويتعيّن على اللاعبين الاستعداد لحدث تنافس صانعي المحتوى الجديد داخل اللعبة والذي سيكون على رأس إضافات ومزايا تحديث الإصدار 2.8 القادم. وستمنح منافسة ‘Tournament of Wonder’ المبدعين فرصة لإثبات براعتهم من خلال الخرائط المصممة بدقة فضلًا عن خصائص متميزة. وسيتمكن اللاعبون من التصويت لخرائطهم المفضلة والأكثر إبداعاً، حيث يتنافس المبدعون للحصول على جائزة نقدية تصل إلى 1000 دولار. وسيتقاسم أفضل 200 صانع محتوى مجموع جوائز نقدية بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، بينما سيتقاسم أفضل 5000 صانع محتوى قسائم صندوقية بقيمة تزيد عن 10 ألف دولار أمريكي.

جمعت ببجي موبايل على مدار العامين الماضيين مجموعة كبيرة من المبدعين الموهوبين في مشروع تصميم Ptopia، حيث تلقت أكثر من 400 ألف مشاركة. وتم نشر خمسين عنصراً من تصميم اللاعبين في اللعبة منذ ذلك الحين، مع إصدار المجموعة الأولى من العناصر ذات المستوى الممتاز في يوليو 2023. أصبح باب التقديم على مسابقة التصميم الشاملة لمنتصف العام Ptopia Design Project مفتوح حالياً لاستقبال طلبات المشاركة، في حين من الخطط أن يتم إطلاق مسابقة التصميم العالمية الخامسة وأول مسابقة للتصميم المشترك للألعاب الإلكترونية قبل نهاية العام.

وتفخر ببجي موبايل بإنشاء مجتمع Coaching of Wonders على منصة Discord. وتتيح الدردشة المجتمعية المفتوحة هناك للاعبين والمبدعين بمختلف مستوياتهم من تولي أدوار الإرشاد وتوفير النصائح الثمينة للمبدعين الناشئين. ويشجع المجتمع على تبادل الأفكار والرؤى والخبرات، مما يعزز البيئة التعاونية لتمكين المبتدئين من صقل قدراتهم والمبدعين الطموحين من الازدهار. وسيتم دمج هذا المجتمع ضمن منظومة تطوير وظائف اللعبة في المستقبل، مما يجعل التواصل بين المبدعين أكثر سهولة.

ولمساعدة المبدعين الجدد بشكل أكبر في مسيرة الابتكار، ستدعو ببجي موبايل أيضاً الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء برامج تعليمية في محاولة منها لرعاية العملية الإبداعية وتوسيع نطاقها.

كما ستستضيف ببجي موبايل في نهاية العام الجاري حفل توزيع جوائز المبدعين الافتتاحي. ويُعدّ الحفل فرصة مهمة للاحتفاء بالإبداع والموهبة وتسليط الضوء على المبدعين المبتكرين الذين أثروا عالم ببجي موبايل. وسيتضمن حفل توزيع جوائز المبدعين الذي سيقدمه مجموعة من المشاهير العديد من الجوائز المصممة لتكريم المساهمات المتميزة للمبدعين، حيث سيحصل الفائزون على ألقاب مرموقة وحصرية داخل اللعبة وجوائز مخصصة، وسنشارككم مزيدًا من التفاصيل حول ذلك في المستقبل.

