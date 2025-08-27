يعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين العميقة، وقوة اللوائح التنظيمية، ومرونة الأسواق المالية السعودية في تمكين الصفقات الكبرى.

نفذَّت الأهلي المالية العديد من الصفقات المعقدة والأولى من نوعها في المصرفية الاستثمارية في المنطقة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أتمت شركة الأهلي المالية بنجاح 100 صفقة في المصرفية الاستثمارية خلال أربع سنوات منذ اندماج الشركة في عام 2021م، بقيمة إجمالية تجاوزت 750 مليار ريال سعودي (200 مليار دولار أمريكي).

وقد برزت بعض هذه الصفقات المئة باعتبارها من أكبر الصفقات على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها الطرح العام المسوّق بالكامل لشركة أرامكو السعودية بقيمة 42.1 مليار ريال سعودي (11.23 مليار دولار أمريكي)، والذي يُعد أكبر طرح ثانوي من نوعه عالمياً في أوروبا والشرق الأوسط، إضافة إلى صفقة بناء سجل الأوامر المسرّع لشركة الاتصالات السعودية (stc) بقيمة 3.86 مليار ريال سعودي (1.03 مليار دولار أمريكي)، وهي أكبر صفقة مسرّعة تتم في الشرق الأوسط كجزء من برنامج إعادة تدوير رأس المال التابع لصندوق الاستثمارات العامة.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي ورئيس إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في الأهلي المالية الأستاذ زيد الغول: "يؤكد هذا الإنجاز ثقة عملائنا الاستراتيجيين من داخل وخارج المملكة في الحلول التمويلية التي تقدمها الأهلي المالية من إعادة تدوير رأس المال أو التمويل بالدين أو التمويل المؤسسي وصولاً إلى حلول الاندماج والاستحواذ، كما يؤكد دورنا المحوري في دعم توجهات نمو القطاعات والأسواق المالية في المملكة. نثمن هذه الثقة التي مكنتنا من دعم الفرص الاستثمارية النوعية في السوق وأن يكون للأهلي المالية أثر ملموس وتحولي في تطوير المنظومة المالية ككل."

عن شركة الأهلي المالية:

شركة الأهلي المالية هي جهة مرخَّصة من قِبَل هيئة السوق المالية، وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة مقرها المملكة العربية السعودية، تمتلك خبرة عميقة في خمس مجالات هي: إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الخاصة، وهي الوسيط الأعلى تصنيفًا من حيث الحصة السوقية في السوق المالية السعودية اعتبارًا من سبتمبر 2024م، وأكبر مدير أصول في المملكة العربية السعودية، حيث وصلت قيمة الأصول المدارة إلى 246 مليار ريال سعودي اعتبارًا من مارس 2025م.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.SNBcapital.com. كما يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال متابعة حساب شركة الأهلي المالية على منصة "إكس" على: @Capital_SNB

للاستفسارات الإعلامية والعامة، يُرجى التواصل على البريد الإلكتروني: media-relations@alahlicapital.com

-انتهى-

#بياناتشركات