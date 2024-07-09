الكويت: أعلن كل من البنك التجاري الكويتي "التجاري" بصفته المُصدر، والمركز المالي الكويتي "المركز" مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، عن إتمام برنامج إصدار سندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 100 مليون د.ك. وذلك بعد استكمال إصدار الشريحة الثانية من البرنامج بقيمة 50 مليون دينار كويتي لمدة 10 سنوات قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. وقد تم ذلك عبر الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين للاكتتاب، حيث تم الاكتتاب في السندات بالكامل. ويؤكد ذلك ثقة المستثمرين في جودة الإصدار ويعزز من مكانة البنك التجاري الكويتي وكفاءة مدير الإصدار. وتتوّج هذه الصفقة إتمام أول إصدار برنامج سندات مقومة بالدينار الكويتي.

وتقدم السندات المطروحة عوائد مجزية لحامليها، حيث تم إصدارها بسعر فائدة متغيرة قدره 3.0% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي سنوياً على أن يكون الحد الأدنى لسعر الفائدة السنوي هو 5.0% وتدفع على دفعتين نصف سنوية. وسوف يستخدم البنك عوائد إصدار السندات لزيادة معدل الشريحة الثانية من رأس مال البنك المساند (Tier 2 Capital)، بما يساهم في تقديم تعزيز إضافي لنسبة كفاية رأس المال لدى البنك بما يتوافق مع الأطر الصادرة عن لجنة بازل (3) وكذلك لدعم أغراض البنك التوسعية مستقبلاً.

ومنحت وكالة كابيتال انتليجنس برنامج السندات المساندة غير المضمونة من الشريحة الثانية تصنيف على درجة "BBB"، وذلك استناداً إلى القاعدة الرأسمالية الجيدة للبنك التجاري الكويتي، حيث يملك البنك معدل مرتفع من الشريحة الأولى لرأس المال ومعدل مرتفع من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، ويملك أصول ذات جودة ممتازة، ويحافظ البنك على نسبة القروض المتعثرة عند معدل صفر للعام السادس على التوالي كما في نهاية عام 2023 والربع الأول من عام 2024، بالإضافة الى معدلات مرتفعة من احتياطي القروض المتعثرة. ويتمتع البنك بمعدل أرباح جيد مع أعلى عائد على متوسط الأصول مقارنة ببنوك مماثلة، إضافة إلى تمتعه بسيولة عالية وقاعدة تمويل جيدة.

وبهذه المناسبة، صرحت الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، السيدة إلهام محفوظ قائلة: "نحن فخورون بإنجاز إصدار برنامج السندات الأول من نوعه المقوم بالدينار الكويتي. ولقد حظيت هذه السندات باهتمام كبير من جانب المستثمرين في ضوء المكانة الرائدة التي يتمتع بها البنك في السوق المصرفي الكويتي، حيث أظهر الطلب القوي الذي لمسناه ثقة السوق في القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام، وفي أداء البنك التجاري الكويتي وخططه الاستراتيجية المستقبلية بوجه خاص، وكذلك في كفاءة مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب. وسيساهم نجاح الإصدار في تعزيز كفاية رأس المال للبنك التجاري الكويتي، وسيدعم خطط النمو المستقبلية لدينا. ويعود الفضل في إبرام هذه الصفقة بنجاح وفي وقت وجيز إلى وضوح خطة العمل للبنك، مدعومة بالخبرة المهنية لمدير الإصدار، وكذلك التفاعل الإيجابي والفعال مع الجهات التنظيمية سواء بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال.

وبدوره، قال مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار في البنك التجاري الكويتي، السيد حسين العريان: "يعزز نجاح هذا الإصدار التواجد الراسخ للبنك التجاري من حيث الجدارة الائتمانية والمصداقية كثاني أقدم البنوك الكويتية تأسيساً في دولة الكويت. كما يمثل شهادة قوية على مكانة سوق رأس المال الكويتي كوجهة استثمارية جاذبة توفر فرصاً استثمارية واعدة ذات ربحية عالية للمصدّرين والمستثمرين على حد سواء. ولقد أثمر التعاون المشترك مع المركز المالي الكويتي "المركز" عن استكمال الإصدار بكفاءة، ولقد لعب التنفيذ الفعّال لعملية إصدار الشريحة الثانية من السندات دوراً محورياً في إتمامها بنجاح بفضل التعاون الذي لمسه البنك من جميع الأطراف المتداخلة في هذا الإصدار بما في ذلك الجهات الرقابية والإشرافية."

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي "للمركز"، السيد علي حسن خليل، عن سعادته بنجاح الإصدار قائلاً: "نعتز بعلاقتنا الوطيدة مع البنك التجاري الكويتي، ونحن سعداء بإتمامنا هذه الصفقة من خلال دورنا كمدير إصدار ووكيل اكتتاب على أكمل وجه، مما يرسخ قدراتنا وخبراتنا في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. ولقد شهد هذا الإصدار إقبال لافت من قبل المستثمرين مدعوماً بالأداء المستقر واستراتيجية النمو التي ينتهجها البنك التجاري الكويتي والتصنيف الإئتماني القوي، بالإضافة إلى الإمكانات الاحترافية لفرق عمل "المركز" كمدير للإصدار. ونتطلع إلى الاستمرار في دعم المزيد من الشركات المحلية عبر كافة القطاعات في إصدار السندات والصكوك لتحقيق أهدافها التوسعية. "

وأضافت السيدة رشا عثمان، نائب رئيس تنفيذي، أسواق المال، الخدمات المصرفية الاستثمارية في "المركز": "يعد استكمال عملية إصدار برنامج السندات المقومة بالدينار الكويتي إضافة لسجل "المركز" الحافل كمدير إصدار واكتتاب، حيث قام "المركز" بهيكلة أول سندات قابلة للتحول إلى أسهم مقومة بالدينار الكويتي، وكذلك أول سندات مدعومة بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية مقومة بالدينار الكويتي، وأول سندات ذات عائد مرتفع مقومة بالدينار الكويتي، إضافة إلى أول إصدار صكوك من قبل شركة كويتية. ولا شك أن هذه الإنجازات تعكس الابتكار المستمر والقدرات التنفيذية المتميزة لفرق عمل "المركز" في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية."

نبذة عن البنك التجاري الكويتي

تأسس البنك التجاري الكويتي في 19 يونيو عام 1960 ويعتبر البنك ثاني أقدم البنوك الكويتية، وأحد أكبر المؤسسات المالية العريقة في دولة الكويت ويعمل بشكل أساسي كبنك تجاري متكامل الخدمات. ونجح البنك في ترسيخ علامته التجارية وتوسيع نطاق اعماله في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات من خلال توفير الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة لقاعدة عملائه المتزايدة.

وبرز دور البنك كأحدي أكبر جهات التمويل الرائدة لكبرى المشروعات التنموية العملاقة في مختلف القطاعات بما في ذلك الانشاء والتشييد، والطاقة، والبنية التحتية. كما يحرص البنك دائما على توظيف قاعدته الرأسمالية القوية والاستفادة من خبراته العريقة للمساهمة بدور رائد في الاقتصاد الكويتي. كما يسعى البنك إلى تطوير وتعزيز عروض منتجاته للحفاظ على ريادته كأحد أبرز مزودي الخدمات المصرفية لقاعدة عملائه الكبيرة، هذا بالإضافة إلى تحقيق أعلى العوائد لمساهميه. ومن خلال شبكة فروعه المتكاملة المنتشرة في كافة أنحاء الكويت، يقدم البنك لعملائه مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية المبتكرة التي تناسب مختلف شرائح العملاء وتلبي كافة احتياجاتهم المصرفية والمالية والاستثمارية.

وتنقسم أنشطة الأعمال الأساسية التي يقدمها البنك بين الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخزينة والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية الدولية.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.30 مليار دينار كويتي (4.24 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2024.

ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005.

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