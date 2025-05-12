تتصدّر القائمة مجموعة المهيدب وشركة عبد اللطيف جميل من السعودية.

الاستدامة والابتكار في صميم استراتيجيات العائلات الكبرى.

دبي: في مشهد اقتصادي يتسارع فيه التحول، تواصل الشركات العائلية في الشرق الأوسط، ترسيخ حضورها كمحركات للاستقرار والنمو، مدفوعة بإرث طويل من القيم والريادة العابرة للأجيال.

في قائمتها السنوية لأقوى 010 شركة عائلية عربية لعام 2025، تسلط فوربس الشرق الأوسط الضوء على العائلات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي، التي نجحت في الموازنة بين متطلبات التوسع والابتكار، والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة.

وبالاستناد إلى مجموعة من المعايير الدقيقة، شملت حجم وقيم الأصول، وأداء الأعمال، والنشاط التجاري خلال العام الماضي، وامتداد العمليات إقليميًا وقطاعيًا، قيّمت فوربس الشرق الأوسط أداء الشركات التي تملكها أو تديرها العائلات العربية، لترصد من خلاله تصنيفًا يعكس جوهر القوة الاقتصادية المتجذّرة في تقاليد المنطقة ورؤيتها المستقبلية.

وتعكس قائمة هذا العام، هيمنة واضحة لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تضم 33 شركة من السعودية، و32 من الإمارات، و8 من قطر، ما يمثل نحو 73% من إجمالي التصنيف.

كما تتصدّر مجموعة المهيدب السعودية القائمة بقيادة رئيس مجلس إدارتها، سليمان المهيدب، بعد أن تقدمت من المركز الثامن في تصنيف العام الماضي. وقد سلطت الأضواء على المجموعة في فبراير/ شباط 2025، عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 30% من شركة مصدر لمواد البناء، التابعة لها.

وجاءت في المركز الثاني شركة عبد اللطيف جميل، بقيادة محمد عبداللطيف جميل، رئيس مجلس الإدارة، بينما احتلت الفطيم، بقيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، عمر عبدالله الفطيم، المركز الثالث.

وتُعد مجموعة منصور المصرية، الشركة الوحيدة من خارج دول الخليج التي حافظت على موقعها ضمن المراكز العشرة الأولى، التي انضمت إليها أيضًا شركتان قطريتان جديدتان: باور إنترناشيونال القابضة، والفيصل القابضة، في دلالة واضحة على تنامي النفوذ الاقتصادي للشركات العائلية في قطر على الساحة الإقليمية.

بينما تتمتع العديد من هذه الشركات العائلية بجذور تاريخية عميقة، إذ تأسست بعضها في القرن التاسع عشر وبعضها الآخر قبل عام 1950، بما يدل على مرونتها وقدرتها الاستثنائية على التّكّيف عبر الأجيال. في الوقت ذاته، تشهد الساحة بروز مؤسسات جديدة ناتجة عن عمليات الاندماج أو تقسيم الأعمال، مثل مجموعة (O Capital Group)المغربية، وشركة سلطان القابضة السعودية، ما يبرز الطبيعة الديناميكية والمتجددة لنموذج الشركات العائلية في العالم العربي.

في حين تتجه العديد من هذه الشركات اليوم إلى وضع الاستدامة والابتكار في صميم استراتيجياتها، حيث أدخلت صناعات الغانم السيارات الكهربائية إلى السوق الكويتية، كما أدخلت مجموعة عبد الواحد الرستماني هذه المركبات إلى الإمارات، في مؤشر على التحوّل الإقليمي نحو تبني حلول الطاقة النظيفة.

أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2025

1- مجموعة المهيدب

عام التأسيس: 1946

الدولة: السعودية

2- عبداللطيف جميل

عام التأسيس: 1945

الدولة: السعودية

3- الفطيم

عام التأسيس: 1930

الدولة: الإمارات

4- مجموعة منصور

عام التأسيس: 1952

الدولة: مصر

5- مجموعة داماك

عام التأسيس: 1982

الدولة: الإمارات

6- شركة العليان المالية

عام التأسيس: 1947

الدولة: السعودية

7- ماجد الفطيم القابضة

عام التأسيس: 1992

الدولة: الإمارات

8- الغرير

عام التأسيس: 1960

الدولة: الإمارات

9- الفيصل القابضة

عام التأسيس: 1964

الدولة: قطر

10- باور إنترناشيونال القابضة

عام التأسيس: 2011

الدولة: قطر

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