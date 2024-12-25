القاهرة: حققت مجموعة تبارك القابضة، نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث سجلت شركاتها زيادة في المبيعات بنسبة 100% على أساس سنوي، بفضل إجمالى استثمارات ضخمة بلغت 60 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 120% عن الاعوام السابقة، وهو ما يعكس الأداء المالي القوي للمجموعة، وتوجت مجموعة تبارك القابضة نجاحها بإطلاق أحدث شركتها تي بي كي TBK للتطوير العقاري عام 2021، الذراع التطويري الجديد لشركة تبارك القابضة والتى عملت بشكل كبير على مجموعة من المشروعات العقارية الرائدة، بما في ذلك مشروع 90 أفينيو - 90 Avenue بالقاهرة الجديدة.

وتتمتع تي بي كيTBK للتطوير العقاري بمحفظة أراضي تصل إلى 4.5 مليون متر، وتستعد الشركة الآن لإطلاق مرحلة جديدة وأخيرة فى مشروع 90 أفينيو تحت اسم N Residence ، تتميز بوحدات سكنية ذات خدمات فندقية، وذلك بعد نجاحها في تسليم المرحلة الأولي والثانية بالكامل وجاري الآن تسليم المرحلة الثالثة على أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية 2025، وتستكمل الشركة توسعتها الآن بمحفظة أراضي جديدة غرب القاهرة بمشروع سكنى تجاري وإداري جديد سيتم الإعلان عنه بداية عام المقبل.

وحرصًا من مجموعة تبارك القابضة على تميزها وتقديم أفضل الخدمات لعملائها، قامت بتطوير شركة (ATT) ALL THE TIME للصيانة عام 2023، والتي تضم فريقًا متخصصًا من الخبراء المدربين على أحدث التقنيات. تقدم الشركة خدمات صيانة شاملة للمباني تشمل: الصرف الصحي، الكهرباء، المياه، المصاعد، المصاعد، الأسطح، الدهانات، الحدائق، الأنظمة الأمنية، وغيرها الكثير.

وتجاوزت إنجازات مجموعة تبارك حدود السوق المحلي، معززة من حضورها الإقليمي بالخارج عن طريق شركتها تبارك الدولية، حيث تشهد مشروعاتها في السعودية تقدماً كبيرا، فمن المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع "أعالي الرياض" في أبريل 2025، حيث سيتم تسليمها تباعا بنهاية العام وحتى النصف الأول من 2026 وفقا لجدول التسليم المعلن بإجمالى عدد وحدات 380 وحدة، وهو ما يعكس التزام المجموعة تجاه عملائها. تستهدف المجموعة توسيع نطاق استثماراتها في المملكة من خلال شراء أراضٍ جديدة، استجابةً للطلب المتزايد على العقارات في هذه السوق الواعدة، وتتطلع المجموعة للتواجد داخل أسواق أوروبية جديدة لجذب شريحة مختلفة من العملاء، مرتكزة على ثقة العملاء في اسم المجموعة ومكانتها الرائدة.

وتعليقا على هذا النجاح الكبير، عبر علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة، عن سعادته قائلاً: "فخور بحجم الإنجازات التي حققناها هذا العام، قفد كان مليئاً بالفرص التي أحسنا استغلالها وهو ما ساعدنا على تسجيل زيادة في المبيعات بنسبة 100%، ويعود هذا إلى رؤية استراتيجية ثاقبة وفقا لاتجاهات السوق المتغيرة وثقة عملائنا في اسم مجموعة تبارك الرائدة، وفريق عمل متفاني يؤدي دوره بكفاءة عالية لتحقيق تطلعات العملاء."

وأضاف "متحمس لبدء عام 2025 حيث ينتظرنا فيه الكثير من العمل لتقديم أفضل ما لدينا لعملائنا، نستهدف مضاعفة حجم استثماراتنا وتوسيع محفظة أراضينا بمجموعة متنوعة من المشروعات داخل مصر وخارجها نحقق بها القيمة لعملائنا. وأتطلع إلى مستقبل مشرق لمجموعتنا، مليء بالإنجازات والتحديات الجديدة، لنكون جزء من رؤية مصر 2030 لتحقيق نهضة عمرانية شاملة".

وواصلت مجموعة تبارك القابضة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية بمشروعاتها، لخلق مجتمعات سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة، وبرز ذلك من خلال رعايتها المنتدى الحضرى العالمي والذى نظمته الأمم المتحدة بالقاهرة هذا العام، واستعرضت من خلاله أحدث التقنيات المستخدمة في مشروعها 90 أفينيو - 90 Avenue، حيث يتم استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتطبيق أنظمة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية و إدارة المخلفات، وتدرس الشركة الآن خطط معالجة المياه، وتوفير بنية تحتية ذكية تدعم كفاءة الطاقة والمياه والاتصالات. وتولي المجموعة اهتمامًا خاصًا بالمساحات الخضراء والتنوع البيولوجي، حيث يتم تصميم المشاريع لتشمل حدائق واسعة وممرات خضراء تساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث الضوضائي. علاوة على ذلك، تسعى المجموعة إلى تعزيز الوعي البيئي من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تعليمية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة.

وبطموحات عريضة وخطط مدروسة، تستعد مجموعة تبارك القابضة لتحقيق قفزات نوعية خلال عام 2025، حيث تتوقع نموًا ملحوظًا في مبيعاتها بنسبة أكثر من 30%. ولتحقيق هذا الهدف، ستضاعف المجموعة حجم استثماراتها لتوسيع محفظة أراضيها، كما تعزز المجموعة من مكانتها بشراكات استراتيجية مع كيانات موثوقة بما في ذلك جهات حكومية وشركات عالمية فى مجال الضيافة والفندقة فى مصر والسعودية بهدف تطوير مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

نبذة عن مجموعة تبارك القابضة:

تأسست مجموعة تبارك القابضة عام 1980 كإحدى المجموعات الرائدة في قطاع التطوير العقاري، حيث تتميز بمحفظة واسعة من الشركات التابعة التي تقدم حلولًا متكاملة في التطوير العقاري منها تبارك انترناشونال، وتبارك للتطوير العقاري، وشركة تي بي كي TBK للتطوير العقاري، وتعمل المجموعة على تقديم مشاريع مبتكرة تخدم مختلف الشرائح، مع التركيز على الجودة والاستدامة. تمتلك تبارك القابضة محفظة أراضٍ استراتيجية تزيد عن 4.5 ملايين متر مربع موزعة على مواقع رئيسية. بفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من اربعة عقود، تواصل تبارك القابضة تعزيز مكانتها الريادية محليًا وإقليمي باعتبارها أقدم مطور عقاري يتوسع في السعودية.

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