فتح باب الحجوزات، وبدء الرحلات اعتباراً من 26 أبريل

أعلنت شركة طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عن تطورات جديدة في عملياتها من مبنى ركابها (T5) في مطار الكويت الدولي، حيث تنطلق رحلاتها المباشرة من الكويت يوم الأحد 26 أبريل، لتضيف إليها رحلات مباشرة إلى كل من الرياض وجدة لتعزيز الربط الإقليمي وتوفير خيارات سفر داخل المملكة العربية السعودية.

وبهذا ستسيّر طيران الجزيرة رحلات مباشرة من الكويت إلى 10 وجهات تشمل عمّان وبيروت ومومباي والقاهرة وكوتشي ودلهي وإسطنبول، فيما ستواصل تشغيل الرحلات المجدولة إلى الوجهات الأخرى عبر مطار الدمام بحيث يبقى تسجيل الصعود للطائرة والوصول من القاعة 8 في أرض المعارض الدولية الكويت في مشرف. وكجزء من التطورات التشغيلية القائمة مواصلة تشغيل الرحلات إلى دبي عبر الدمام كذلك.

أما فيما يخص إجراءات المسافرين خلال هذه المرحلة التدريجية من استئناف العمليات، قامت طيران الجزيرة بتطبيق آلية مُحدَّثة لإتمام إجراءات السفر للرحلات المغادرة من مبنى الركاب T5 حيث يصل المسافرون عبر T5 إلى مبنى Park & Fly التابع للشركة، ليتم من بعدها نقلهم بالحافلات مباشرة إلى مبنى الركاب T5 لإتمام إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان إدارة حركة المسافرين بكفاءة والحفاظ على تجربة سفر سلسة في ظل القيود التشغيلية الحالية في المطار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، باراثان باسوباثي: "سعيدون جداً بعودة رحلاتنا إلى مسقط رأسنا في مبنى الركاب T5 في الكويت، حيث سنقوم بإعادة تشغيل الرحلات إلى العديد من الوجهات بما فيها الرياض وجدة ودمشق، لنواصل التوسع تدريجياً في الربط المباشر من الكويت وإعادة وصل الوجهات الرئيسية التي تخدم عملائنا. وفي هذه المرحلة، يبقى التزامنا على خدمة مجتمعنا أولاً قبل الربحية، ونحن على أتم جاهزية للتشغيل والتكيّف مع الظروف الحالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت والسلطات المعنية، ليكون تركيزنا على ضمان الموثوقية والسلامة والراحة لمسافرينا سواء من خلال الرحلات المباشرة من الكويت أو عبر قاعدتنا التشغيلية في مطار الدمام."

وأوضح باسوباثي أن إجراءات الوصول إلى مبنى Park & Fly ونقل المسافرين من هنالك إلى مبنى T5 يأتي ضمن هذه الجهود لضمان السلامة وإدارة الطاقة التشغيلية بكفاءة وتقديم تجربة سفر منظمة وسلسة."

ومع استئناف العمليات في المطار وعودة الرحلات المباشرة من الكويت، يُنصح المسافرون بالتحقق من تفاصيل رحلاتهم وتعليمات المغادرة مسبقاً، والحضور مبكراً لضمان استكمال جميع الإجراءات في الوقت المحدد قبل الإقلاع.

ويمكن حجز الرحلات عبر الموقع الإلكتروني jazeeraairways.com أو من خلال التطبيق أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 177 من داخل الكويت أو 96522054944+ للاتصالات الدولية.

جدول الرحلات المباشرة من الكويت (T5):

جدة: رحلتين أسبوعية، الإثنين والخميس الرياض: رحلتين أسبوعية، الأربعاء والجمعة كوتش: ثلاث رحلات أسبوعية، الأربعاء والخميس والسبت القاهرة: يومياً دمشق: أربع رحلات أسبوعية، الإثنين والأربعاء والخميس والجمعة بيروت: رحلتين أسبوعية، الجمعة والأحد دلهي: أربع رحلات أسبوعية، الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت مومباي: يومياً عمّان: ثلاث رحلات أسبوعية، الإثنين والثلاثاء والسبت إسطنبول: أربع رحلات أسبوعية، الإثنين والثلاثاء والجمعة والأحد

