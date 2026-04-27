أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن إبرام شراكات مع 10 شركة ناشئة عالمية متخصصة في مجال الطفولة المبكرة، وذلك ضمن برنامج "أنجال زِ"، بهدف تمكين الوالدين ومقدّمي الرعاية في مختلف أنحاء دولة الإمارات من الوصول إلى حلول وخدمات عملية تدعم جودة حياة الأطفال وتعلّمهم وتطورهم المعرفي، وتعزّز الروابط الأسرية الإيجابية داخل المنزل. وأوضحت الهيئة أن هذه الشراكات تتيح باقة من الخدمات يُقدّم بعضها مجاناً فيما تقدّم شركات أخرى عروضاً بأسعار مخفّضة.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من إدراك الهيئة بأن الأطفال غالباً ما يكونون أول المتأثرين بتغيّر الروتين اليومي أو في ظل التقلبات المحيطة، لا سيما في سياق الأحداث الأخيرة المرتبطة بالاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة؛حيث قد تتأثر جودة نومهم، وتتزايد حدة مشاعرهم، وتتراجع مستوياتهم التعليمية. وفي ظل هذه الظروف، يجد مقدّمو الرعاية أنفسهم أمام مسؤولية توفير بيئة منزلية مستقرة بالتوازي مع إدارة المتطلبات المتزايدة، وهو ما قد يشكّل تحدياً في غياب دعم عملي وأدوات جاهزة للاستخدام.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، ساهم برنامج "أنجال زِ" التابع للهيئة في تحديد ودعم الشركات الناشئة في مجال الطفولة المبكرة التي تقدم حلولاً قابلة للتطبيق في الحياة اليومية للأسر. ومن خلال هذه المبادرة، تتيح الهيئة هذه الحلول للأسر في دولة الإمارات، بما يسهم في دعم استمرارية التعلّم، وتعزيز الرفاه العاطفي، وتنظيم أنماط النوم، وتقوية الروابط الأسرية.

وقالت صالحة العزري، مديرة إدارة البحوث والحلول المعرفية في قطاع المعرفة والريادة بهيئة أبوظبي للطفولة المبكّرة: "عندما يتأثر الروتين اليومي للأسرة، ينعكس ذلك بشكل مباشر على الأطفال، كما يتزايد الضغط على أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بشكل سريع. ومن هنا، قمنا باختيار هذه الشركات الناشئة بعناية، استناداً إلى حلول تتسم بالعملية والموثوقية وسهولة الاستخدام داخل المنزل. وعلى الرغم من تنوّع هذه العروض بين خدمات مجانية وأخرى مخفّضة، فإن الهدف واحد؛ وهو تزويد الأسر بأدوات موثوقة يُمكنهم الاعتماد عليها لدعم صحة أطفالهم وتعلّمهم، وتعزيز ترابطهم الأسري خلال الفترات الصعبة".

ويمكن للأسر في دولة الإمارات الاستفادة من الأدوات والخدمات التالية التي تقدمها الشركات الـعشر المشاركة:

إمكانية الوصول مجاناً:

كوبتيل (Cubtale): تطبيق مخصص للوالدين يتيح لمقدمي الرعاية تتبّع الروتين اليومي ومراقبة مؤشرات النمو الأساسية للرضّع والأطفال. بيكاباك (Peekapak): منصة للتعلّم الاجتماعي والعاطفي مصمّمة لمساعدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات على بناء مهارات التعاطف، والمرونة النفسية، والوعي العاطفي. جيد (Jade): منصة تعليمية تنموية حائزة على جوائز وموجّهة للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة، تعزّز المهارات المعرفية والعاطفية والاجتماعية، مع توفير دعم شامل للأطفال من أصحاب الهمم. إنريتشلي (Enrichly): منصة رقمية للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة تعزّز المرونة العاطفية والثقة بالنفس والصحة النفسية.

إمكانية الوصول بأسعار مخفضة:

مونكي بوكس (MonkiBox): مجموعة ألعاب تفاعلية مستوحاة من منهج "مونتيسوري" للأطفال من عمر 0 إلى 3 سنوات، تدعم النمو المبكر. ريزينغ سوبر ستارز (Raising Superstars): برنامج تعليمي للأطفال من عمر 0 إلى 6 سنوات يطوّر مهاراتهم من خلال أنشطة مشتركة بين الوالدين والطفل. كاليز بوكس (Cali’s Books): مجموعة من الكتب التفاعلية للأطفال من عمر 0 إلى 5 سنوات تدعم التعلّم المبكر، وتنمية المهارات اللغوية، وتعزز المشاركة الأسرية. كوكورو كيدز (Kokoro Kids): منصة تعليمية قائمة على اللعب للتعلّم الاجتماعي والعاطفي للأطفال من عمر 3 إلى 8 سنوات، تساعدهم على فهم مشاعرهم والتعبير عنها. وندر تري (WonderTree): منصة تعليمية قائمة على الحركة ومخّصصة للأطفال من "أصحاب الهمم" من عمر 4 سنوات فما فوق، تجمع بين النشاط البدني والألعاب التعليمية. زينيمال (Zenimal): جهاز لليقظة الذهنية خالٍ من الشاشات ومصحوب بتطبيق داعم، يساعد الأطفال والأسر على إدارة مشاعرهم وتحسين جودة النوم .

ويمكن للأسر المقيمة في دولة الإمارات الاستفادة من العروض المتاحة عبر زيارة الرابط https://www.eca.gov.ae/anjal-z/anjal-z-offer واستخدام الرمز الترويجي"FAMILYTIME" حيثما ينطبق ذلك.

ولضمان إيصال هذه الحلول إلى الأسر التي تحتاجها بشكل أكبر ، تتعاون هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة مع مجموعة متنوعة من الشركاء، من بينهم " هيئة المساهمات المجتمعية - معاً"، و"هب71"، ودائرة الصحة- أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة تنمية المجتمع، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، وهيئة الرعاية الأسرية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وغيرهم.

نبذة عن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة

تعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تحقيق النمو الأمثل للأطفال وتعزيز رفاهيتهم ابتداء من فترة الحمل وحتى سن الثامنة، من خلال التعاون مع الشركاء وتمكينهم ودعم تطوير السياسات ذات الصلة، وتوجيه عملية صنع القرار من خلال الأبحاث، واحتضان الأفكار المبتكرة، وتمكين قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتقييم التقدم الذي يشهده القطاع، وذلك من خلال التركيز على مجالات الصحة والتغذية، وحماية الطفل، والدعم الأسري، والتعليم والرعاية المبكرين. رؤيتنا هي تمكين كل طفل صغير من تحقيق الازدهار والوصول إلى أقصى قدراته في بيئة آمنة وداعمة للأسرة.

نبذة عن "أنجال زِ"

يُعد برنامج "أنجال زِ" مبادرة ابتكارية رائدة تقودها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تطوّر حلولاً مبتكرة في مجال تنمية الطفولة المبكرة. يربط البرنامج بين مؤسسي الشركات العالمية والمبتكرين الشباب وشركاء المنظومة والجهات الحكومية المعنية، من خلال إتاحة فرص للتجريب والتطبيق العملي، إلى جانب مسارات دعم طويلة الأمد، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الأطفال والأسر في أبوظبي.

