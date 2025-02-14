دبي : احتلت مجموعة متروبوليتان، المجموعة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مركزاً بين أفضل أماكن العمل في عام 2025، ضمن فئة الشركات الكبيرة، والتي تصدرها مؤسسة غريت بليس تو وورك، المرجع العالمي الرائد لثقافة مكان العمل، وذلك خلال حفل توزيع جوائزها السنوي الذي أقامته الليلة الماضية.

وتواصل المجموعة صنع التاريخ باعتبارها شركة الوساطة العقارية الأولى والوحيدة التي دخلت قائمة أفضل أماكن العمل في الإمارات على الإطلاق. وتصنف هذه القائمة أفضل جهات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة استناداً إلى تعليقاتٍ وآراءٍ يدليها موظفو الشركات بسرية تامة، فضلًا عن مراجعة الممارسات الإدارية المتبعة في الشركات المشاركة وثقافة العمل فيها.

وكانت المجموعة قد احتلت في عام 2024 أعلى مركز لها على الإطلاق على قائمة أفضل أماكن للعمل في الإمارات العربية المتحدة، متقدمة بواقع ثلاثة مراكز عن تصنيفها في عام 2023. كما احتلت المجموعة أيضاً المركز الأول كأفضل مكان عمل للنساء في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ودخلت قائمة أفضل أماكن العمل لجيل الألفية في دول مجلس التعاون لعامين متتاليين.

من جانبه، قال نيكيتا كوزنتسوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة متروبوليتان: "تتمتع مجموعة متروبوليتان برؤية واضحة تمضي وفقها لتصبح شركة الوساطة الأولى في مجال الخدمات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهة العمل المفضل في المجتمع العقاري. ويؤكد حصولنا على هذا المركز المرموق على الجهود الكبيرة وتفاني فريقنا بأكمله. ونحن في مجموعة متروبوليتان نؤمن بأن ثقافة مكان العمل المزدهرة هي مفتاح نجاحنا، وما هذا الإنجاز الجديد إلا نتيجة مباشرة لالتزامنا المستمر بتطوير موظفينا وإشراكهم وتمكينهم."

ومن أهم العوامل التي لعبت دوراً كبيراً في نجاح المجموعة في عام 2024، استثمارها بشكل كبير في تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بموظفيها وثقافتها في عام 2024، والتي ركزت على تعزيز القيم الأساسية للمجموعة، وتنمية ثقافة قوية لتقديم الآراء، وتعزيز التقدير الموظفين ومكافأتهم، وتشجيع الابتكار وإعطاء الأولوية لتدريب الموظفين وتطويرهم.

وفي معرض تعليقه على هذا التصنيف المتقدم، قال مايك فليت، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة متروبوليتان: "إن فوزنا بلقب أحد أفضل أماكن العمل في الإمارات العربية المتحدة للعام الرابع على التوالي يعكس بوضوح ثقافتنا التي تركز على الموظفين. ويعود نجاحنا المستمر إلى استثمارنا في موظفينا وجهودنا الرامية إلى خلق بيئة يزدهر فيها الإبداع والاحترام والتميز. ونحن فخورون باستراتيجياتنا الجديدة لتعزيز ثقافة مكان العمل، وحملات تقييم الموظفين وبرامج التقدير التي ساعدتنا في تقوية أواصر العلاقة مع موظفينا، وتعزيز مكانة مجموعة متروبوليتان كشركة رائدة في سوق العقارات."

هذا وكانت المجموعة قد أطلقت العديد من المبادرات الجديدة في عام 2024 لتعزيز تجربة الموظفين وتنمية ثقافتهم في العمل.

قيم DRIVE: قامت المجموعة بتعديل قيمها الأساسية، ما أدى إلى إنشاء نهج (DRIVE) إذ تمثل أحرف هذه الكلمة الأحرف الأولى من الكلمات باللغة الإنكليزية المرادفة للانضباط والاحترام والنزاهة والحيوية والتميز. وتعكس هذه القيم أخلاقيات المجموعة المدمجة في عملية التوظيف وعملياتها اليومية، وتقدم المجموعة جوائز لتكريم الموظفين الذين يجسدون هذه القيم على النحو الأمثل. كما أنشأت المجموعة إطاراً أخلاقياً جديداً تدعمه لجنة أخلاقية، بهدف تعزيز السلوكيات الصحيحة في جميع أنحاء المجموعة.

ثقافة تقديم الآراء: في خطوة أخرى تهدف إلى تعزيز ثقافة الموظف أولاً، طرحت مجموعة متروبوليتان عدة مبادرات جديدة لتشجيع تقديم الآراء وتعزيز الحوار المفتوح. وتم إجراء استطلاعات رأي منتظمة للموظفين لمعرفة آرائهم بشأن جميع جوانب بيئة العمل، إلى جانب آراء المدراء المباشرين. وساعدت الآراء والردود التي تمخضت عنها استطلاعات الرأي في وضع خطط قابلة للتنفيذ لضمان شعور الموظفين بأن صوتهم مسموع من قبل قيادة المجموعة. كما اعتمدت المجموعة سياسة الباب المفتوح، والتي تتيح الفرصة للرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للحصول على آراء مباشرة من الموظفين.

التقدير والمكافآت: يكافئ برنامج Metropolitan Stars الموظفين الذين يبدون أداءٍ عالياً من خلال تقدير غير النقدي، يتضمن عرض إشعارات المبيعات بشكل رقمي مع تنبيهات بشأن الصفقات التي ينجزونها، و"حائط الشهرة" لأفضل الموظفين أداءً، ومنصة Metropolitan Hub وهي منصة مجتمعية على الإنترنت، لتكريم الموظفين الذين يقدمون أداء يتجاوز التوقعات.

الابتكار: شجعت مبادرة Metropolitan Minds موظفي المجموعة على مشاركة أفكارهم المبتكرة، ما أدى إلى تقديم 25 فكرة جديدة في غضون شهرين فقط، وتم بالفعل تنفيذ عدد من هذه الأفكار. ولمزيد من دعم التطور في هذا المجال، أطلقت المجموعة أكاديمية متروبوليتان على الإنترنت (Metropolitan Online Academy) لتزويد موظفيها بتدريب حديث ومتطور على المبيعات، وبأدوات التطوير المهني، وتعريفهم بالمنتجات.

أساسيات متروبوليتان: قدمت المجموعة أيضاً برنامجاً جديداً لتعزيز المهارات يركز على الأساسيات اللازمة لوكيل مبيعات رفيع الأداء. وتركز الدورة على إتقان أعلى معايير التفاعل مع العملاء، مثل المكالمات والاجتماعات والمشاهدات، وذلك من خلال مزيج من التعلم المباشر والدورات عبر الإنترنت والمهام الوظيفية. وعند انتهاء البرنامج، يتم اعتماد الخريجين كوكلاء معتمدين في متروبوليتان.

المسؤولية الاجتماعية للشركات وبناء الفريق: يتجاوز التزام المجموعة إشراك الموظفين داخل المكتب، حيث قامت المجموعة في عام 2024، بتنظيم فعالية لتنظيف الشاطئ في جزيرة السعديات بأبوظبي كجزء من مبادرتها للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وأقامت فعالية في الهواء الطلق لبناء الفريق، شارك فيها أكثر من 650 موظفاً، تم خلالها التبرع لصالح مبادرة اشتر 1 وتبرع بـِ1 التابعة لمنظمة Global Giving، لتزويد أكثر من 900 طفل في دور حضانة في إفريقيا بمواد تعليمية. ومن المبادرات الأخرى لمجموعة متروبوليتان، شراكتها مع جامعة نيويورك وجامعة السوربون لتوفير فرص تدريب جديدة للطلاب في العاصمة الإماراتية.

جدير بالذكر أن عائلة متروبوليتان تضم حالياً أكثر من 1,000 موظ ف ينتمون إلى 66 جنسية مختلفة ويتحدثون 41 لغة.

وتضم مجموعة متروبوليتان ثلاث وكالات عقارية متكاملة الخدمات: متروبوليتان بريميوم بروبيرتيز (دبي)، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ذ م م (أبوظبي)، ولوكشري إيموبليان GMBH (فيينا). كما تضم المجموعة شركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة. وأسست المجموعة في عام 2022 قسماً خاصاً بالعقارات الفاخرة تحت اسم Penthouse.ae، لتلبية الاحتياجات المميزة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن تجربة عقارية مخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر حول القائمة الكاملة لأفضل الأماكن للعمل من خلال الرابط: https://greatplacetowork.me/

حول مجموعة متروبوليتان

تأسست مجموعة متروبوليتان في عام 2008، وتضم ثلاث وكالات عقارية متكاملة الخدمات: متروبوليتان بريميوم بروبيرتيز (دبي)، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ذ م م (أبوظبي)، ولوكشري إيموبليان GMBH (فيينا). كما تضم المجموعة شركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

وأسست المجموعة في عام 2022، قسماً خاصاً بالعقارات الفاخرة تحت اسم Penthouse.ae، لتلبية الاحتياجات المميزة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن تجربة عقارية مخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر وكالات مجموعة متروبوليتان العقارية من أفضل وكالات العقارات في الإمارات، وقد حصدت العديد من الجوائز لأفضل المبيعات من أكبر مطوري العقارات في الإمارات، مثل إعمار ودبي العقارية ومراس والدار العقارية.

حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

حول متروبوليتان كابيتال العقارية

متروبوليتان كابيتال العقارية (MCRE) هي شركة عقارية رائدة تقدم خدمات متكاملة ومقرها في أبوظبي. وتقدم الشركة خدمات شاملة وحلولاً مخصصة تحت سقف واحد لسكان العاصمة ومواطني الدولة. وقد تم اعتماد الشركة من قبل أكبر المطورين في أبوظبي، وهي الوسيط الرسمي لمجموعة أبوظبي للتطوير: الدار.

حول Penthouse.ae

Penthouse.ae هو قسم خاص ضمن شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية الرائدة التي تقدم خدمات متكاملة في دبي والتابعة لمجموعة متروبوليتان. تم تأسيس هذا القسم في عام 2022 لتلبية الاحتياجات المميزة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن تجربة عقارية مخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتعامل القسم بشكل حصري مع العقارات التي تتجاوز قيمتها 15 مليون درهم إماراتي، وهو يقدم خدمات شاملة لعملائه، بدءاً من المساعدة في الحصول على التأشيرات ومروراً بفتح الحسابات المصرفية وتأسيس الشركات وإدارة الممتلكات وتوفير الخدمات القانونية وغير ذلك.

حول Great Place to Work®

مؤسسة غريت بليس تو وورك Great Place to Work® هي المرجع العالمي لثقافة مكان العمل. وقامت المؤسسة منذ عام 1992، باستطلاع آراء أكثر من 100 مليون موظف حول العالم، واستخدمت تلك الرؤى والأفكار لتحديد ما يجعل من مكان العمل مكانًا رائعًا، ألا وهي الثقة. وتعمل منصة المؤسسة الخاصة باستطلاع آراء الموظفين على دعم القادة وتزويدهم بالآراء والتقارير في الوقت الفعلي والأفكار التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات استراتيجية بشأن المصادر البشرية لديهم. وتنطوي مهمة المؤسسة على بناء عالم أفضل، من خلال مساعدة كل شركة على أن تصبح مكانًا رائعًا للعمل من أجل الجميع.

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ليجو جوني

ليدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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