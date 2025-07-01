المنامة، البحرين – أعلن بنك ستاندرد تشارترد، بالشراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، عن اختيار ١٠ شركات ناشئة بقيادة نسائية للانضمام إلى الدفعة السادسة من برنامج صانعات المستقبل "المرأة والتكنولوجيا" - البحرين". وتستمر هذه المبادرة في كونها منصة انطلاق لرائدات الأعمال اللواتي يُحفّزن الابتكار ويؤثرن إيجابيًا في القطاعات الرئيسية في المملكة.

يُعدّ البرنامج، جزءًا من مبادرة ستاندرد تشارترد العالمية صانعات المستقبل "المرأة والتكنولوجيا"، ويحظى بدعم من شركاء استراتيجيين: صندوق العمل "تمكين"، المجلس الأعلى للمرأة، مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وابتكر للبحرين. صُمم البرنامج لتزويد النساء بالأدوات والمعرفة اللازمة لتسريع مشاريعهن والمساهمة في بناء منظومة تقنية أكثر شمولًا.

هذا وقد تم اختيار الشركات بعد عملية تقييم للأفكار والمشاريع المشاركة بناءً على قوة الفكرة، إمكانية جذب السوق، والتوافق مع أهداف الابتكار وتمكين التكنولوجيا. وأقيمت فعالية اختيار الشركات في مقر ابتكر للبحرين بحضور السيدة أفنان الزياني، عضو المجلس الأعلى للمرأة ؛ السيد بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية؛ السيدة نورة النصف، رئيسة الشؤون المؤسسية والعلامة التجارية والتسويق، البحرين، العراق وقطر، بنك ستاندرد تشارترد؛ السيد فيصل الأحمد، مسؤول أول - برامج المؤسسات، وتطوير شراكات البرامج، تمكين؛ والسيد أمير حسن أبو بكر، خبير ترويج الاستثمار الوطني، مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في البحرين. جدير بالذكر أن الشركات الناشئة المختارة تمثل مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا الزراعية، تكنولوجيا المعلومات، التعليم الإلكتروني، التكنولوجيا المالية، التسويق، التكنولوجيا الصحية، والعديد من القطاعات الأخرى.

تمتد الشركات الناشئة المختارة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، تمام للتكنولوجيا، مجال تقنية المعلومات؛ إنجن، مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)؛ سليم، مجال التقنية الصحية (HealthTech)؛ وجبَة، مجال السوق الالكتروني؛ نبني، مجال الهندسة المعمارية، العقارات، والهندسة الصناعية؛ أغري للذكاء الاصطناعي، مجال التقنية الزراعية (AgriTech)؛ فوكسـا مجال التعليم والتدريب عن بُعد؛ سديد للتكنولوجيا، مجال تقنية البيع بالتجزئة والبرمجيات؛ غوديز، مجال سوق الأغذية والمشروبات؛ و بلانواي، إدارة الفعاليات.

على مدار الأسابيع الثمانية المقبلة، ستخضع رائدات الأعمال لرحلة تسريع مُنسقة تتضمن ورش عمل بقيادة خبراء، وإرشادًا فرديًا، جلسات تطوير الأفكار والعروض التقديمية. سيربط البرنامج أيضًا رواد المنظومة وخريجيها السابقين، مما يعزز شبكة قوية من الدعم والتعاون.

يعكس برنامج صانعات المستقبل "المرأة والتكنولوجيا" الالتزام المستمر بالمساهمة في دعم إمكانات المرأة البحرينية في مجال التكنولوجيا. حتى الآن، دعم برنامج صانعات المستقبل "المرأة والتكنولوجيا" أكثر من 51 مؤسسة، ومنح تمويلًا يتجاوز 310,000 دولار أمريكي منذ إطلاقة في عام 2020.

وسيعلن ختام البرنامج بيوم تجريبي، حيث ستقدم المشاركات مشاريعهن إلى لجنة تحكيم، وسيتم اختيار ثلاث فائزات لتلقي جوائز مالية وفرص عمل لمدة 3 أشهر في مساحات عمل مشتركة بين خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وابتكر للبحرين.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن "ستاندرد تشارترد":

ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 53 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

للاطلاع على مزيد من المعلومات وآراء الخبراء، يرجى زيارة قسم Insights على موقعنا الإلكتروني sc.com. كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: لينكد إن وتويتر وفيسبوك.

عن برنامج "المرأة والتكنولوجيا" في مملكة البحرين

بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المال، يقدّم ستاندرد تشارترد برنامج صانعات المستقبل “المرأة والتكنولوجيا” كمبادرة رائدة مخصصة للنساء. يهدف هذا البرنامج النوعي إلى تمكين النساء ليس فقط في بيئات العمل والمجتمع، بل أيضًا في مجالات ريادة الأعمال التقنية والابتكار. ومن خلال هذه المبادرة، يلتزم البنك بتوفير الموارد والدعم اللازم لرائدات الأعمال في قطاع التقنية بما يعزز من مساهمتهن في الاقتصاد.