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تعتزم شركة ابتكار للتطوير العقاري تسليم 10 مشروعات متنوعة بين السكني والتجاري وفقًا للجداول الزمنية المحددة خلال العام الجاري، وهو ما يأتي التزامًا من الشركة تجاه عملائها وتعزيزًا لثقتهم بها.
من جانبه أكد المهندس محمد سعد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ابتكار للتطوير العقاري، أن الشركة تضع أولوية قصوى للالتزام بمواعيد التسليم، وتعمل بكفاءة عالية لضمان جاهزية المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، مشيرا إلى أن المشروعات التي سيتم تسليمها تتنوع بين وحدات سكنية بمساحات مختلفة، وتخدم شرائح متعددة من العملاء.
وأوضح أن هذه المشروعات تتضمن 4 مشروعات سكنية في مناطق النرجس الجديدة و5 مشروعات في منطقة بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة لمشروع Kernel وهو تجاري إداري طبي، والذي تقترب الشركة من إنهاء بعض أعمال التشطيبات الأخيرة به، حيث تولت شركة ابتكار للتطوير تنفيذ هذه المشروعات ذاتيًا اعتمادًا على خبراتها القوية في تنفيذ المشروعات وبأعلى معايير الجودة.
وأشار إلى أن Kernel mall عبارة عن مشروع تجاري إداري طبي في القطاع الأول، وتتولى تطويره بنظام الشراكة مع شركة The affix ليتم تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة استنادا إلى ما تمتلكه كلتا الشركتين من خبرات وكفاءة.
ولفت إلى أن هذه التسليمات تنضم لقائمة قوية من تسليم أكثر من 80 مشروعًا منفصلًا منذ انطلاق الشركة عام 2003، حيث تمتلك الشركة سابقة أعمال قوية في أكتوبر والشروق والعبور ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وكلها مشروعات استحوذت على اهتمام ورضا العملاء.
وكشف عن خطة الشركة لإطلاق مشروع متعدد الاستخدامات ومشروعات سكنية منفصلة في مناطق واعدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يأتي ضمن خطتها لتلبية متطلبات عملائها القوية على مشروعاتها الرائدة التي تحقق فيها أعلى معايير الجودة وبأسعار تناسب القدرات الشرائية للعملاء المستهدفين.
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