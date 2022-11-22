دبي، الإمارات العربية المتحدة: جمعت كاشيو (Qashio)، شركة التكنولوجيا المالية لإدارة النفقات ومقرها الإمارات، 10 ملايين دولار في جولة التمويل الأولية للشركة والتي شهدت مشاركة نخبة من الشركاء الاستراتيجيين العالميين والإقليميين لتسريع توسعها في المملكة العربية السعودية.

تلقّت جولة التمويل الأولي الدعم من قبل مستثمرين عالميين مثل "وان واي فينتشورز" (من أوائل المستثمرين في بريكس “Brex”)، وكذلك MITAA، و"كادورنا فينتشورز" (Cadorna Ventures)، بالإضافة إلى مستثمرين إقليميين مثل "سنابل 500 منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Sanabil 500 MENA)، و "نوا كابيتال" (Nuwa Capital)، و "إلياد بارتنرز" (Iliad Partners) و "فينيسكس إنفستمنتس" (Phoenix Investments) وعدد من مكاتب العائلات الاستراتيجية والمستثمرين الملائكة. تكونت هذه الجولة من تمويل مقابل الأسهم وتمويل من غير أسهم.

تم تأسيس كاشيو، منصة إدارة النفقات المؤسسية في عام 2021 من قبل رائدي الأعمال المخضرمين جوناثان لاو وأرمين مرادي. أصبحت كاشيو أول شركة تكنولوجيا مالية تصدر بطاقات مبرمجة لموظفي الشركات في المنطقة. تقدّم المنصة رؤية كاملة لأصحاب الأعمال وقادة التمويل لتمكينهم من التحكم في جميع النفقات. تدمج الواجهة الرئيسية للمنصة إمكانية تتبع كل حساب للمؤسسة في الوقت الفعلي، وتسمح للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السيولة النقدية فيها.

وبهذه المناسبة، علّق ليكس زاو، أحد الشركاء في وان واي فينتشورز، قائلاً: "يجمع آرمين وجوناثان، مؤسسا كاشيو، بينهما مزيجاً فريداً من الخبرة المتعمقة في تخطيط موارد المؤسسات، ولديهما سجل حافل في بناء منتجات برمجية على مستوى عالمي. نحن في غاية الحماس للانضمام إلى هذه الجولة ومشاركة تجربتنا الاستثمارية المبكّرة في تشيبر كاش وبريكس."

تمكّنت كاشيو من ضم مجموعة من أبرز المدراء التنفيذيين والاستشاريين المتمرسين لفريقها، وعلى رأسهم: إريك مينورفال، كبير مسؤولي التكنولوجيا البارز من مجموعة "ناموتيك فينتك" المصرفية في أمريكا الوسطى، لقيادة التطوير التقني والتكامل؛ آرون كيهار، نائب رئيس أول سابق في أوراكل أوروبا الشرقية والوسطى، الشرق الأوسط، وأفريقيا؛ أنطوان مسعد، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة مان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كما انضمت إدارة ماجد الفطيم للأصول للمجلس الاستشاري مؤخراً، مما جلب عشرات السنين من الخبرة في مجال برمجيات المؤسسات وشبكات الاستثمار من جميع أنحاء المنطقة.

ومن جهته، علق أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كاشيو، قائلاً: "تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لتتواءم مبادراتها مع رؤية المملكة 2030، ومنها اتباع نهج صديق للتكنولوجيا المالية كفيل بجلب المزيد من شركات فينتيك إلى السوق. نفتخر في كاشيو بأننا جزء لا يتجزأ من القوة الدافعة وراء تحقيق مجتمع غير نقدي في الإمارات والمملكة العربية السعودية، ونلتزم بمساعدة الشركات على التخلص من كافة العمليات المالية اليدوية، وتوفير الرؤية المستنيرة لها وتمكينها من التحكم في نفقاتها من خلال توفير حل آمن وجاهز للاستخدام والتطبيق على مستوى المؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة."

وصرح جوناثان لاو، رئيس قسم المشتريات والمؤسس المشارك لشركة كاشيو، قائلاً: "نشكر جميع المستثمرين لدينا والاستشاريين لما قدموه لنا من دعم كبير في جهودنا وخططنا للتوسع في أكبر دولة في الشرق الأوسط. ستساعدنا جولة التمويل الأولي هذه على زيادة وتوسيع عمليات التوظيف والنمو في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ خارطة حلنا المتميز. نحن في غاية الحماس ونتطلع للمستقبل بتفاؤل كبير."

تسمح بطاقات كاشيو الافتراضية والمادية، جنباً إلى جنب مع برمجياتها الخاصة، للشركات بإدارة إنفاقها بطريقة أكثر آلية وشفافية، مما يوفر مئات من ساعات العمل ويحدّ من تسرب السيولة المالية. كما تستفيد إدارات المالية والموارد البشرية من ميزة إعداد تقارير نفقات محسّنة، وتحسين الرؤية، والتحكم في التدفقات النقدية ومن وجود القوى العاملة المتمكنة في الشركة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن كاشيو قد وقعت اتفاقيات مع نخبة من العملاء البارزين والعلامات التجارية الرائدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتستمر في اكتساب المزيد من العملاء. تشمل هذه العلامات التجارية المعروفة: نانا، سويس إنترناشونال، يا فودز، مجموعة الشيحة، تاسورو القابضة، إنستاشوب، سيف بالحصا، إي أس أف لإدارة المرافق، بابا جونز، مجموعة بولدوزر، وغيرها. كما نالت جائزة جلف كابيتال فينتيك لحلول الأعمال لعام 2022.

تمكّن كاشيو أصحاب الأعمال والمدراء الماليين وقادة الموارد البشرية والفرق المالية من وضع حدود للإنفاق على البطاقات الافتراضية والمادية التي يتم إصدارها في غضون ثوان فقط، وتحد وتتحكم بفئات الإنفاق وأين يتم الإنفاق. يلغي هذا استخدام النقد، ويتجنب المطالبات المتأخرة للمصروفات، ويقلل من كم العمل المكرّس لإعادة الدفع، وفي نهاية المطاف، يحل محل الفواتير اليدوية والدفع للموردين والأطراف الثالثة.

كشف تقرير ماستركارد عن "مستقبل التكنولوجيا المالية" أن تركيز غالبية صفقات تمويل فينتيك (32%) ورأس المال التمويلي (49%) عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان على دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يكون هناك 45 شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعدى قيمة كل منها المليار دولار بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تصبح المدفوعات والتحويلات المالية من أهم التطبيقات التي تدفع نمو التكنولوجيا المالية. في عام 2021، سجلت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً في تمويلها بنسبة 183٪، وهو أعلى معدل خلال السنوات الخمس الماضية.

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