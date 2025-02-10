التوسع مدعوم بنمو في الإقبال السنوي على مراكز «ميدكير» بنسبة تبلغ 28%، ما يشير إلى تحول يتمثل في تفضيل الرعاية الصحية الفائقة ذات الجودة المتميزة والتي يسهل الوصول إليها

مراكز «ميدكير» تتخصص في تقديم خدمات رعاية صحية شاملة تحت سقف واحد، وتدمجها مع إمكانيات تشخيصية متطورة كالفحص بالرنين المغناطيسي والعيادات التخصصية والخدمات الفرعية كالعلاج الطبيعي

دبي: أعلنت «ميدكير»، المزود المتخصص في خدمات الرعاية الصحية المتميزة في الإمارات، عن التوسع في شبكة مراكزها الطبية لتلبية الطلب المرتفع على خدمات الرعاية الصحية الفاخرة ذات الجودة العالية التي يسهل الوصول إليها. ومن خلال ستة مراكز جرى تدشينها في عام 2024 وخمسة أخرى من المزمع تدشينها خلال العام المالي الجاري، ستتوسع مراكز «ميدكير» الطبية ليرتفع عددها إلى 26 مركز عصري فائق الحداثة في دبي والشارقة.

تتميز هذه المراكز عن العيادات العامة بتصاميمها التي تركز على المجتمع بالأساس وقدراتها على تزويد الأفراد والعائلات بخدمات رعاية صحية أساسية شاملة يقدمها أطباء متخصصون وموظفون إداريون ذوو خبرات عريقة، وذلك بدعم من الحلول التشخيصية الداخلية، والخدمات الإضافية كالعلاج الطبيعي.

وستعمل مراكز «ميدكير» الطبية الجديدة على زيادة الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة بالإضافة إلى المستشفيات الخمسة متعددة الاختصاصات في دبي والشارقة. وقدمت مراكز «ميدكير» الطبية خدماتها أكثر من 400,000 شخص في عام 2023، بينما تجاوز العدد نصف مليون مريض في 2024، ما يعني زيادة بنسبة 20 % في غضون عام واحد فقط.

وتتوزع مواقع هذه المراكز الطبية الجديدة على نحو استراتيجي في مناطق متميزة، مثل «نخلة جميرا» و«تلال الغاف» و«داماك هيلز» و«الفرجان» في دبي و«الزاهية» في الشارقة. ويوفر كل مركز منها مجموعة كاملة من التخصصات الطبية تحت سقف واحد كالطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد وأمراض القلب وجراحات العظام وطب الأسنان وطب الأسرة، ضمن تخصصات أخرى عديدة. وتعمل «ميدكير» من خلال توفير الرعاية الصحية الشاملة في مواقع يَسهُل الوصول إليها على إعفاء العائلات من الحاجة إلى للسفر للحصول على خدمات الرعاية الصحية، على نحو يضمن لهذه العائلات راحتها من دون المساومة على جودة الخدمات. ومنذ أن بدأت مراكز «ميدكير» في تقديم خدمات الفحص باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي في العام الماضي، أكملت ما يزيد عن 500 عملية فحص بهذه الطريقة في غضون شهرين فقط، ما يبرهن على الدور الحيوي الذي تضطلع به «ميدكير» في تلبية متطلبات المرضى.

وقالت أليشا موبين، المدير الإداري والرئيس التنفيذي بمجموعة «استر دي إم للرعاية الصحية»: «إن تدشين المراكز الطبية الجديدة في مناطق تركز على العائلات في دبي والشارقة يتماشى مع هدف «ميدكير» والمتمثل في تسهيل وصول العائلات إلى خدمات الرعاية الصحية المتميزة، مع تعزيز تواجد المجموعة على مستوى الإمارات في الوقت نفسه. وبينما نتوسع في شبكتنا من الأطباء ذوي الخبرة وموظفينا المحترفين في القطاع الطبي والقادرين على الوفاء باحتياجات الرعاية الصحية المتطورة لمرضانا، فإن أولويتنا تبقى دوماً هي ضمان وصول المزيد من المرضى إلى رعاية ذات مستوى عالمي وفي مواقع مريحة وقريبة من منازلهم. ويعد هذا النمو بمثابة علامة فارقة في مسيرتنا التي تهدف إلى تقديم رعاية صحية شخصية شاملة متميزة».

وبدورها، قالت د. "شانيلا لايجو"، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات ومراكز «ميدكير» الطبية: "تُحدِث «ميدكير» تحولًا في مشهد الرعاية الصحية من خلال تبني ممارسات عصرية لتزويد المريض بتجربة علاجية سلسلة تتمحور حوله بالأساس على أيدي أطباء يتمتعون بمهارات وخبرات فائقة. ستواصل مراكز «ميدكير» الطبية تزويد مرضانا وعائلاتهم برعاية طبية متميزة تتوافق مع المعايير الدولية، بدءاً من حجز المواعيد رقمياً، مروراً بخدمات التطبيب عن بُعد وانتهاءً بالخدمات الشخصية. ويُثبت التوسع في مراكزنا الطبية التزامنا بردم الفجوات القائمة في قطاع الرعاية الصحية وتوفير رعاية تركز على المجتمع".

وأضافت د. "لايجو": «تضطلع الصحة الرقمية بدور محوري في مسيرة نمو «ميدكير» وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وجعلها أكثر راحة وملائمة للمرضى. لذا، فإننا نتوسع في خدمات التطبيب عن بُعد التي نوفرها والتي تشمل الاستشارات والمتابعات عن بُعد ونستخدم فيها إمكانيات تشخيصية متطورة عبر كافة العيادات التابعة لنا لتحسين مستويات الرعاية الصحية التي نوفرها لمرضانا وتعزيز قدراتهم على الوصول إليها».

وقال "سامر حاطوم"، رئيس العمليات لمجموعة مستشفيات ومراكز «ميدكير» الطبية: «لن تكتفي المراكز الطبية الجديدة بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة الأساسية، كطب الأطفال والطب العام فحسب، بل وإنما ستوفر أيضاً خدمات علاجية شحصية ومفصلة بحسب احتياجات كل فرد من أفراد المجتمع كجراحات العظام والطب الرياضي وعلاج الأمراض الروماتيزمية وطب الغدد الصماء وعلاج أمراض الرئة وعلاج اعتلال الشبكية السكري والأمراض الجلدية وعلاج الأسنان والقلب والأعصاب والعلاج الطبيعي المتطور. إننا نسعى إلى تحسين جودة الرعاية والنتائج الصحية التي يحصل عليها مرضانا بتطبيق أحدث التقنيات الطبية كالتصوير الإشعاعي المتقدم وخدمات الفحص باستخدام الرنين المغناطيسي».

وتهدف مراكز «ميدكير» الطبية الجديدة إلى الإسهام في تعزيز الصحة المجتمعية بتوفير خدمات الرعاية الوقائية والتعليم الصحي والخدمات خارج نطاق المستشفيات والعيادات. ومن خلال المزج بين التوسع الإنشائي والتطورات التقنية، تبني «ميدكير» شبكة قوية للرعاية الصحية تخدم كلاً من المقيمين والسائحين الطبيين. ويرسخ هذا النمو مكانة «ميدكير» في قطاع الرعاية الصحية بالإمارات ويرتقي بمعايير التميز في الرعاية والخدمات، في ظل التزام بالابتكار وسهولة الوصول، كونهما يقعان في قلب رؤيتها الرامية إلى تحسين مستويات الصحة والسعادة في المجتمع.

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نبذة عن "ميدكير":

مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هي مجموعة من مرافق الرعاية الصحية الخاصة الراقية التابعة للمجموعة الأم، "أستر دي إم للرعاية الصحية. وأثبتت ميدكير وجودها بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل مجموعة من المستشفيات على أحدث طراز في كل من دبي والشارقة، بما في ذلك مستشفى ميدكير رويال التخصصي، ومستشفى ميدكير الصفا، ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال، ومستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، ومستشفى ميدكير الشارقة، بالإضافة إلى 20 مركزاً طبياً في جميع أنحاء الإمارات.

وتحرص ميدكير على تقديم أفضل الخدمات الصحية المتكاملة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة. بدايةً من الاستعانة بأفضل المواهب واستخدام أحدث التقنيات والمرافق والعلاجات، و تتبع ميدكير أعلى المعايير الممكنة في تقديم الرعاية الصحية، مع العلم أن جميع مستشفيات ميدكير معتمدة من اللجنة الدولية المشتركة لجودة الخدمات الصحية، والتي تُعَّد المعيار القياسي في مجال الرعاية الصحية العالمية، كما حصلت مستشفيات ومراكز ميدكير على العديد من الشهادات و الأعترافات الدولية كمقدم خدمة طبية مميزة.

إن ما يميز مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هو فريقها المميز متعدد الثقافات واللغات من الأطباء الذين تلقوا تدريبات مكثفة في بعض المعاهد الطبية الرائدة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال اتباع نهج متعدد التخصصات، يوفر فريق ميدكير العلاج الأمثل القائم على البراهين الطبية بدعمٍ من طاقم التمريض وخبراء التغذية و فريق التأهيل والتقنيين. ويلتزم فريق ميدكير بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة لكل مريض تحت شعار "سنعتني بك جيداً".

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Wissam Al Khalid

Watermelon Communications

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