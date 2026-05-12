الدوحة، قطر : حافظت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مكانتها ضمن أقوى العلامات التجارية القطرية، إذ أُدرجت من جديد ضمن تصنيف مؤسسة براند فاينانس السنوي لأقوى 10 علامات تجارية قطرية وأعلاها قيمة لعام 2026. علاوة على ذلك، تفرّدت قطر للتأمين مجدداً بكونها شركة التأمين الوحيدة المدرجة ضمن هذا التصنيف المرموق، مما يعزز مكانتها الريادية ويؤكد تفوقها على مستوى القطاع.

وقامت براند فاينانس بترقية تصنيف العلامة التجارية لقطر للتأمين إلى -AA مقارنة بتصنيف -A في تقرير العام الماضي، مما يعكس النمو المستمر والأداء المتميز للشركة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وعَزَت المؤسسة العالمية الرائدة في تقييم العلامات التجارية هذا الارتفاع في تصنيف علامة قطر للتأمين إلى قوة أداء الاكتتاب وانضباط إدارة المحافظ الاستثمارية، إلى جانب النمو في أسواق الشركة الرئيسية إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن ريادتها في مجالات الابتكار الرقمي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

تعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: "نفتخر بتتويجنا مجدداً ضمن أقوى 10 علامات تجارية قطرية وأعلاها قيمة. يعكس هذا الإنجاز مكانة قطر للتأمين المحورية في المشهد الاقتصادي القطري، ويشهد على نجاحنا في الحفاظ على سمعتنا كشركة وطنية كبرى تجمع بين النمو والابتكار الرقمي وقيادة التحول في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية."

وأضاف المناعي: "لقد راكمت قطر للتأمين منذ تأسيسها عام 1964 رصيداً كبيراً من الثقة والمصداقية، وغدَت من العلامات التجارية الراسخة في وجدان كافة شرائح المجتمع في قطر، ومن أكثرها موثوقية على مستوى المنطقة. وانطلاقاً من هذه المكانة، تجدد قطر للتأمين التزامها بأن تظل نموذجاً للشركة الوطنية الناجحة التي تضع العميل وتجربته في صميم أولوياتها، وسنواصل الاستثمار في ابتكار أفضل الخدمات الرقمية والحلول التأمينية التي تتيح لعملائنا العيش بثقة أكبر وبال مرتاح."

جدير بالذكر أن تصنيفات براند فاينانس هي تقييمات سنوية تسلط الضوء على أقوى العلامات التجارية في مختلف مناطق العالم. من الناحية المنهجية، تستند هذه التصنيفات إلى إطار تحليلي شامل يضم عناصر الأداء المالي والاستدامة والتأثير في السوق، إلى جانب تصورات أصحاب المصلحة وسلوك العملاء تجاه العلامات التجارية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تُوجت قطر للتأمين بلقب "شركة تأمين العام" في المنطقة ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتأمين (MENA II Awards). كما حصدت الشركة جائزة "شركة تأمين السيارات للعام" في المنطقة، فضلاً عن لقب "شركة تأمين العام" في قطر للعام الخامس على التوالي. وفي السياق ذاته، حصدت قطر للتأمين لقبَي "أفضل شركة تأمين رقمية للعام في قطر" و"أفضل تطبيق للتأمين في قطر" ضمن جوائز ذا اسيت تريبل ايه للتمويل الرقمي.

