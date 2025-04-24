تولوز – فرنسا: أبرم طيران أديل اتفاقية مع شركة ايرباص تتضمن طلبية بإجمالي 10 طائرات من طراز A330neo عريضة البدن، ومن المقرر بدء تسلمها خلال ثلاث سنوات اعتباراً من عام 2027.

وسوف تُعزز الطائرات الحديثة والمزودة بممرين، خطط طيران أديل للتوسع في وجهاته نحو أوروبا وأفريقيا وآسيا وشبه القارة الهندية، بالإضافة إلى تشغيلها على الرحلات ذات الطلب العالي والمطارات المحدودة السعة، ، حيث سيستخدم الطراز الجديد أيضاً لتسيير رحلات مخصصة للحج والعمرة.

وجاء الإعلان عن الصفقة اليوم خلال حفل رسمي أُقيم في مدينة تولوز بجمهورية فرنسا، بحضور معالي المهندس إبراهيم العمر، المدير العام لمجموعة السعودية، والسيد كرستيان شيرير، المدير التنفيذي لشركة إيرباص للطائرات التجارية، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة من المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وقال ستيفن غرينوي، الرئيس التنفيذي لطيران أديل:

"اليوم نحتفل بمرحلة جديدة في مسيرتنا ، حيث نُواصل مع مجموعة السعودية، تعزيز مكانتنا كأصغر شركة طيران اقتصادي في المملكة وأكثرها طموحاً ونمواً في الشرق الأوسط، فيما يوفر تشغيل الطائرات عريضة البدن مزيجاً مثالياً بين مدى الطيران الذي يصل إلى 10 ساعات، والكفاءة العالية في استهلاك الوقود، والتوافق التشغيلي مع أسطولنا من طائرات A320، مما يجعلها الخيار الأمثل لتلبية متطلباتنا."

وستضم طائرات A330neo الجديدة حوالي 400 مقعد بتوزيع على درجتين، تشمل مقصورة مميزة للدرجة الممتازة، مما سيساهم في تحقيق أهداف النمو الطموحة للمملكة واستقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، قال السيد بونوا دو سانت إكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات التجارية في إيرباص:

"طلبية طائرات A330neo من مجموعة السعودية لطيران أديل تمثل خطوة استراتيجية نحو فتح أسواق جديدة طويلة المدى وتوسيع قاعدة العملاء. تجمع الطائرة بين الكفاءة التشغيلية العالية وتجربة السفر الممتازة، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة في قطاع الطيران."

ويُشغّل طيران أديل حالياً أسطولاً مكوناً بالكامل من طائرات A320 ضيقة البدن، يضم 38 طائرة: 27 من طراز A320neo و11 من طراز A320ceo، تُغطي نحو 30 وجهة داخلية ودولية موسمية ومجدولة انطلاقاً من محطاته الرئيسية في الرياض وجدة والدمام.

ويهدف طيران أديل إلى مضاعفة حجم أسطوله ليصل إلى أكثر من 100 طائرة بحلول عام 2030، وزيادة عدد وجهاته إلى أكثر من 100 وجهة، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، أحد محاور رؤية السعودية 2030.

نبذة عن شركة طيران أديل

في 23 سبتمبر 2017، الموافق لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أطلقت شركة طيران أديل أولى رحلاتها الجوية انطلاقًا من مدينة جدة وصولاً إلى مدينة الرياض. تُعد طيران أديل، بوصفها شركة رائدة ومبتكرة في قطاع الطيران، أول شركة إقليمية منخفضة التكلفة يتم اطلاقها حصرًا عبر قنوات التوزيع الرقمية. وباعتبارها الشقيقة لشركة الطيران الوطنية كاملة الخدمات، الخطوط السعودية – وكلتاهما تندرجان تحت مظلة ملكية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) – فقد أُنشئت طيران أديل استجابة لمتطلبات المستهلك المهتم بإجمالي التكلفة والمواكب للتقنيات الحديثة في سوق يشكل فيه من تقل أعمارهم عن أربعين عامًا نسبة 80 بالمائة من سكان المملكة العربية السعودية، والذين يمتلكون ما لا يقل عن هاتفين محمولين لكل فرد.

تهدف طيران أديل إلى تنشيط حركة السفر والسياحة والتجارة من خلال تقديم أسعار يومية تنافسية ذات قيمة عالية، تلبي احتياجات المسافرين على اختلاف أغراضهم، سواء كانت للترفيه، أو أداء المناسك الدينية، أو زيارة الأهل، أو إنجاز الأعمال. وتتبنى طيران أديل نهج البساطة في أسطولها المكون من طائرات ذات ممر واحد، والتي تضم مقصورة للدرجة الاقتصادية بالكامل. وفي ظل التحول النوعي الذي تشهده المملكة العربية السعودية من خلال برنامج تنويع اقتصادها الطموح رؤية 2030، يُعد قطاعا الطيران والسياحة من بين القطاعات العديدة التي تم تخصيصها لتحقيق نمو حيوي. وتُصنف طيران أديل اليوم كإحدى أحدث شركات الطيران منخفضة التكلفة وأسرعها نموًا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وتحظى بالتقدير لما تتميز به من أداء دقيق في المواعيد، والذي يتجاوز باستمرار المتوسط العالمي لهذا المؤشر في قطاع الطيران.

تدير طيران أديل أسطولاً حديثًا من طائرات إيرباص A320 ذات الممر الواحد، والتي تنطلق من قواعد عملياتها الرئيسية في مدن الرياض وجدة والدمام لتخدم وجهات متعددة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، مع توسع دولي مطرد يشمل قارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نقلت الشركة على متن طائراتها ما يزيد عن ستة وثلاثين مليون مسافر منذ انطلاق أولى رحلاتها. وفي شهر مايو من عام 2024 ميلادي، أبرمت طيران أديل أكبر صفقة شراء في تاريخها شملت 51 طائرة جديدة – 12 طائرة من طراز إيرباص A320neo و 39 طائرة أكبر حجمًا من طراز إيرباص A321neo – مع جدول زمني للتسليم يبدأ في عام 2026 ميلادي. وبحلول عام 2030، تعتزم طيران أديل تشغيل مئات الخطوط الجوية التي ستشهد زيادة في حجم أسطولها وشبكة وجهاتها بواقع ثلاثة أضعاف لتصل إلى ما يزيد عن 100 طائرة ووجهة على التوالي. ويجعل هذا التوسع الهائل الذي تشهده طيران أديل هذه الشركة سريعة النمو واحدة من أكثر الجهات جاذبية للعمل فيها على مستوى البلاد.

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