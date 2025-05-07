ماونتن ڤيو ترسخ مكانتها كمطور عقاري رائد في العاصمة الإدارية الجديدة بفضل هذا الإنجاز غير المسبوق

نجاح مشروع Grand Valleys يفتح الطريق لدخول كبار المطورين للاستثمار والمساهمة في تطوير العاصمة الجديدة

وائل عز: تتيح هذه الشراكة لنا دمج التصميم المبتكر مع التنفيذ الاستراتيجي، لنضع معاييرًا جديدة في سوق العقارات بكيان سيتي

عبد الرحمن الجوهري: حريصون على إعادة تعريف مفهوم المشروعات العقارية المتكاملة، لنؤكد أن الجودة ليست معيارًا نسبيًا، بل هي عهد نُبرمه مع عملائنا

القاهرة- في إنجاز استثنائي يعكس ثقة السوق العقاري المصري في منتجاتها العقارية، نجحت ماونتن ڤيو في تحقيق مبيعات تجاوزت 10 مليارات جنيه خلال 48 ساعة فقط من إطلاق مشروعها الجديد Grand Valleys بكيان سيتي، والذي تطوره بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة STM للاستثمار.

يرسخ هذا الإنجاز غير المسبوق مكانة ماونتن ڤيو كأحد أبرز المطورين العقاريين في العاصمة الإدارية الجديدة، مع التزامها بتوفير مساحات خضراء واسعة تعزز جودة الحياة في المجتمعات السكنية الحديثة.

يقع مشروع Grand Valleys في قلب كيان سيتي بشرق القاهرة على مساحة 500 فدان، ويمثل أحدث مشروعات ماونتن ڤيو من طراز مشروعات الـ Signature Living، حيث يضم فيلات فقط بتصميم معماري مبتكر ومساحات مفتوحة تغطي 93% من إجمالي مساحة المشروع. يتميز Grand Valleys بتصميمه الفريد والذي يشمل 15 Valleys توفر تجارب حياتية متنوعة، مما يجعله وجهة استثنائية لكل الباحثين عن الفخامة والرفاهية في قلب العاصمة الجديدة التي تمثل واحدة من مدن الجيل الرابع متكاملة الخدمات والمرافق.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز قال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: "لقد تمكنا من خلال تعاوننا مع STM في مشروع Grand Valleys من تحقيق نجاح استثنائي بمبيعات قياسية بلغت 10 مليارات جنيه خلال يومين فقط، حيث يضيف هذا المشروع موقعاً استراتيجياً جديداً لمحفظة مشروعاتنا المتنوعة، كما يعزز تواجدنا في هذه المنطقة الحيوية. إنّ هذا النجاح ليس فقط مجرد إنجاز مالي آخر نضيفه لإنجازاتنا السابقة، ولكنه يعكس التزام ماونتن ڤيو بتطوير مجتمعات سكنية متكاملة تلبي تطلعات العملاء وتطبق أعلى معايير الجودة والابتكار.



ومن جانبه، قال عبد الرحمن الجوهري، العضو المنتدب لشركة STM للاستثمار: "في STM للاستثمار، نلتزم برؤية واضحة تهدف إلى تطوير مشروعات عقارية تحقق أعلى المعايير العالمية، ليس فقط في التصميم والبنية التحتية، ولكن في تقديم تجربة سكنية استثنائية تحقق التوازن بين الابتكار والجودة، ويُجسد نجاح مشروع Grand Valleys هذا الالتزام، حيث نعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجيين لإعادة تعريف مفهوم المشروعات العقارية المتكاملة، لنؤكد أن الجودة ليست معيارًا نسبيًا، بل هي عهد نُبرمه مع عملائنا."

يأتي هذا النجاح كنتاج للشراكة الاستراتيجية بين ماونتن ڤيو وشركة STM والتي تستهدف تقديم منتج عقاري متميز جاهز للتسليم خلال عام واحد فقط، تأكيدًا لالتزام الشركتين بتلبية احتياجات السوق وتقديم حلول عقارية سريعة الإنجاز في واحدة من أكثر المناطق الواعدة بشرق القاهرة.

نبذة عن شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري:

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لـ 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 20 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة"

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