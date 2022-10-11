· تقترب تكلفة العقد لمدة 5 سنوات من 55 مليون يورو، ويضع ألستوم كمزودٍ رائد لعمليات الصيانة والتشغيل في المملكة والمنطقة

· سيقوم فريق كامل من خبراء ألستوم بتقديم خدماتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، الصالة 1، الذي يعد أحد أكثر مطارات المملكة ازدحاماً

وقعت ألستوم، الشركة الرائدة في قطاع النقل الأخضر والذكي، مع شركة مطارات جدة لمدة خمس سنوات من يونيو 2022 حتى 2027، مما سيعزز مكانتها كأفضل شركة من حيث الأداء في قطاع خدمات التشغيل والصيانة. وفازت الشركة بالعقد لأول مرة في أغسطس 2019 واستمر حتى يونيو 2021، وتم توقيع عقد جديد بسبب استمرار الأداء الإيجابي. حيث تبلغ قيمة العقد حوالي 200 مليون ريال سعودي (ما يعادل 55 مليون يورو).

وستواصل ألستوم بفضل هذا العقد تقديم خدمات الصيانة والتشغيل لنظام الناقل الألي للركاب داخل مطار الملك عبد العزيز الدولي، الصالة 1، في مدينة جدة. ويعد هذا المطار من أكبر المنشأت الجوية في المملكة ، ويقع على مساحة قدرها 102 كيلومتر مربع، ويستقبل حوالي 30 مليون مسافر سنوياً.

وقال محمد خليل، المدير العام لشركة ألستوم السعودية: "نتشرف بتوقيع هذا العقد وبترسيخ شراكتنا مع شركة مطارات جدة، حيث تعمل ألستوم في المملكة منذ أكثر من 70 عاماً، وتعد استراتيجيتنا بمثابة شراكة طويلة الأمد ترسي إرثاً مستداماً داخل المملكة. تؤكد هذه الشراكة التزام ألستوم بدعم تطوير البنية التحتية العامة في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030. وسنواصل جهودنا لتعزيز أداء مطار الملك عبد العزيز الدولي، من خلال الاستمرار في تقديم أفضل خدمات الصيانة والتشغيل ".

تجدر الإشارة إلى أن عقد الصيانة والتشغيل مع شركة مطارات جدة يعد أحد مشاريع ألستوم العديدة في المملكة. فقد ساهمت الشركة في تشغيل صيانة خط قطار الحرمين فائق السرعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تقوم بتوفير نظام مترو متكامل للخطوط 3 و4 و5 و6 وصيانة هذه الخطوط.

حول ألستوم تلعب ألستوم دوراً رائداً في اعتماد حلول تنقل أكثر استدامةً وذكاءً حول العالم، إذ تقوم بتطوير وتسويق أنظمة متكاملة توفر أسساً مستدامة لمستقبل النقل. كما تقدم الشركة مجموعة كاملة من الصناعات والخدمات، بدءاً من القطارات فائقة السرعة وقطارات المترو والقطارات المعلقة (المونوريل) والترام، ووصولاً إلى الأنظمة المتكاملة والخدمات المخصصة والبنية التحتية ونظم الإشارات وحلول التنقل الرقمية. لدى ألستوم 150 ألف مركبة في الخدمة التجارية في جميع أنحاء العالم. في العام 2021، تم إدراج الشركة في مؤشرات داو جونز للاستدامة "العالم وأوروبا" للمرة الـ 11 على التوالي. يقع مقر المجموعة في فرنسا، وتنتشر فروعها في أكثر من 70 دولة، ويبلغ عدد موظفيها 74 ألف شخص. وسجلت المجموعة إيرادات قدرها 15.5 مليار يورو للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.alstom.com.

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