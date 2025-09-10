دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطور العقاري الخاص الرائد في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروعها التجاري الجديد "برج عزيزي 1" في منطقة الجداف، التي تتميز بموقع استراتيجي واتصال متميز بمختلف أنحاء دبي. وسيتم الكشف عن المشروع رسميًا يوم الأربعاء 10 سبتمبر في فندق جميرا بيتش من الساعة 9 صباحًا حتى 7 مساءً.

وبالتزامن مع هذا الإطلاق، ستكشف عزيزي أيضًا عن أبراج سكنية جديدة ضمن مشروع ميلان هايتس، وهو جزء من عزيزي ميلان، المجتمَع العصري المستوحى من أسلوب الحياة في مدينة ميلانو، والذي يركز على الطبيعة والاستدامة ويقع على شارع الشيخ محمد بن زايد (E11).

وقد صُمّم "برج عزيزي 1" كمركز تجاري متكامل، مع مساحات مرنة تتراوح بين 500 و2000 متر مربع، مهيأة لمختلف أنواع الأعمال، بما في ذلك المكاتب، والمتاجر، والعيادات، وغيرها. ويتألف المبنى من ثلاثة طوابق سفلية، وطابق أرضي، وأربعة طوابق بوديوم، إضافة إلى 15 طابقًا للمكاتب. ويتميز بواجهة عصرية، وتصاميم داخلية حديثة، ومواقف سيارات آمنة، وأنظمة مراقبة متقدمة، وحلول تبريد موفرة للطاقة.

كما يضم المشروع مجموعة من المرافق المجتمعية التي تشمل المقاهي والمطاعم، ومتاجر تجزئة، وحديقة على السطح، ومُصلّى، إلى جانب مواقف واسعة ومساحات تخزين مخصصة، بما يوفّر بيئة عمل متكاملة وحيوية. ويستهدف البرج الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية على حد سواء، بما يضمن لها الكفاءة والنمو في واحدة من أكثر مناطق دبي حيوية وسهولة في الوصول.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي: "يعكس برج عزيزي 1 رؤيتنا في دعم المنظومة الاقتصادية المزدهرة في دبي من خلال توفير مساحات تجارية مستقبلية تركز على الاتصال الفعّال والكفاءة والاستدامة. ومع إطلاق المباني الجديدة في مشروع ميلان هايتس، نؤكد التزامنا بتطوير مشاريع متميزة تجمع بين الموقع الاستراتيجي والتصميم المدروس والقيمة المستدامة لمستثمرينا والمقيمين."

ويقع "برج عزيزي 1" بجوار محطة مترو الخور، ليستفيد من شبكة ربط سريعة مع شارع الخيل وشارع الشيخ زايد ومطار دبي الدولي ووسط مدينة دبي، ما يجعله واحدًا من أفضل العناوين التجارية من حيث الموقع وسهولة الوصول.

أما مشروع عزيزي ميلان، فيعكس مزيجًا فريدًا يجمع بين الاستدامة والطبيعة وفخامة الطابع الإيطالي المستوحى من مدينة ميلانو. ويمتد المخطط الرئيسي للمشروع على مساحة مبنية تبلغ 40 مليون قدم مربعة، ليكون واحدًا من أكبر المجتمعات متعددة الاستخدامات في الدولة، حيث من المتوقع أن يحتضن نحو 144 ألف نسمة، إضافة إلى 800 غرفة فندقية. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد، أحد أهم الطرق في الدولة التي تربط بين عدة إمارات، إلى جانب قربه من محطة المترو الجديدة "الخط الأزرق" في دبي، ما يمنحه سهولة وصول لا مثيل لها.

ويتضمن ميلان هايتس، الذي يقع ضمن هذا المجتمع الرائد، حيًا سكنيًا نابضًا بالحياة يجمع بين الحداثة والأناقة. ويقدّم شققًا عصرية تتنوع بين استوديوهات ووحدات بغرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بتصاميم تجمع بين الجمال والعملية. كما يضم مجموعة واسعة من المرافق المبتكرة، تشمل ستة مسابح، منها مسبحًا مستوحى من البحيرات، وخمسة مسابح للأطفال، وسينما حديثة، ومركزًا رياضيًا مجهزًا بالكامل، ومسارات للجري وركوب الدراجات، وغرف ساونا وجاكوزي وبخار، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومناطق للشواء، وساحات ألعاب للأطفال، ومواقف سيارات واسعة، وحراسة على مدار الساعة. ويكمل المشروع أكثر من 20 ألف متر مربع من مساحات التجزئة، لتلبية احتياجات السكان اليومية وتوفير نمط حياة مجتمعي متكامل وحيوي.

ويمكن للعملاء زيارة معرض مبيعات عزيزي في الطابق الثالث عشر من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد للتعرف عن قرب على المشروعات المطروحة.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

