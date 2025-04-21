الرياض، المملكة العربية السعودية: شهد سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 بجدة في المملكة العربية السعودية حدثاً استثنائياً بإطلاق الشراكة العالمية بين ماستركارد وفريق ماكلارين للفورمولا 1، حيث ظهرت العلامة التجارية لماستركارد بشكل لافت على سيارات الفريق البريطاني. وشكّلت هذه المناسبة خطوة بارزة في مجال تعزيز التعاون بين علامتين بارزتين على مستوى العالم تشتهران بالابتكار وتقديم تجارب استثنائية لعشاق الألعاب والمسابقات الرياضية.

وباعتبارها شريكاً رئيسياً لفريق ماكلارين، قامت ماستركارد بإضفاء طابعها الخاص على تجربة الجمهور في الحلبة من خلال تحويل صالة ماكلارين في حلبة كورنيش جدة إلى "صالة ماستركارد برايسليس"، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور شراكاتها العالمية وربطها بجمهور المملكة، وتسليط الضوء على المكانة المتنامية للسعودية في عالم رياضة المحركات.

وبهذه المناسبة، قال راجا راجامانار، رئيس التسويق والاتصال في ماستركارد : "أصبح عشاق رياضة سباق السيارات حول العالم من مختلف الأعمار والخلفيات مرتبطين بهذه الرياضة، ليس فقط بسبب سرعتها وإثارتها، بل لما تحمله من ثقافة عريقة وإحساس بالانتماء. ونفخر في ماستركارد بمساهمتنا في ربط الناس بشغفهم، حيث يمثل تعاوننا مع ماكلارين فرصة مثالية لتحقيق ذلك. ونحن متحمسون لجعل عشاق السباقات في السعودية أكثر قرباً من الحدث."

وستوفر ماستركارد لحاملي بطاقاتها، من خلال موقع priceless.com، إمكانية الوصول إلى تجارب حصرية تجمع بين عالم السباقات ومجالات أخرى مثل الموسيقى والترفيه وفنون الطهي، لتقديم تجارب فريدة وغنية ومتكاملة تعزز ارتباط الجمهور بما يحبونه.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

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