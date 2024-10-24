



تهدف الشركة إلى تلبية المتطلبات الأسرع نموّاً في الأحياء الناشئة من خلال مجموعة مشاريعها المستقبلية

يُقدّم مشروع "سيرينوڤا" 222 شقة تتراوح من شقق الاستوديو وحتى شقق البنتهاوس الفاخرة ذات الأربع غرف.

يُعدّ هذا المشروع مثالياً للعائلات والأفراد الذين يبحثون عن سهولة الوصول والراحة، بفضل وسائل الاتصال بالطُرق الرئيسية وقُربه من أهم معالم الإمارة.

دبي، أعلنت شركة بيه.او.بي1 العقارية، ذراع التطوير العقاري الجديدة لمجموعة سيف الغرير العقارية، عن إطلاق أول مشروع لها على الإطلاق باسم "سيرينوڤا". يُمثّل هذا المشروع السكني المجتمعي، والذي سيتم بناؤه في واحة دبي للسيليكون، التزام شركة بيه.او.بي1 العقارية بتلبية الطلب المتزايد على سُبُل الراحة المُعاصرة في مناطق النمو الرئيسية في إمارة دبي. كما يُركّز المشروع على تحقيق الاستدامة وتعزيز القيمة طويلة المدى في الاستثمارات العقارية.

وقال غيث شقير، الرئيس التنفيذي لشركة بيه.او.بي1 العقارية والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجموعة سيف الغرير العقارية: "تُمثّل شركة بيه.او.بي1 العقارية اتجاهاً استراتيجيّاً جديداً لمجموعة سيف الغرير العقارية، حيث تُركّز على النمو والابتكار في سوق العقارات المتغيّر بسرعة في إمارة دبي، بما يتماشى مع ’خطة دبي الحضرية 2040‘. وتؤكّد شركة بيه.او.بي1 العقارية التزامها بمستقبل إمارة دبي كما فعلت على مدى الستين عاماً الماضية، وذلك بفضل جذورها العميقة في تطوير المدينة. ستُقدّم الشركة نهجاً جديداً يُركّز على تلبية احتياجات العملاء المتغيّرة مع السعي لتطوير وجهات جذّابة ضمن الأحياء الجديدة في إمارة دبي من خلال مشروع ’سيرينوڤا‘."

من المُقرر الانتهاء من بناء مشروع "سيرينوڤا" في الربع الثاني من عام 2027 بقيمة تبلغ 56 مليون دولار أمريكي (206 ملايين درهم إماراتي). يمتدّ هذا المشروع على مساحة أرض تبلغ 7,850 متراً مربعاً، ويُقدم مساحات سكنية مرنة تجمع بين وسائل الراحة العصرية وأجواء المعيشة الهادئة، تلبيةً للاحتياجات المتزايدة للأُسر والأفراد. يشتمل المشروع على 222 شقة سكنية، تشمل شقق استوديو فسيحة وشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى شقق فاخرة ذات تصميم أنيق بغرفتي نوم وشقق البنتهاوس بأربع غرف نوم. يُعطي التصميم المعماري في هذا المشروع الأولوية للمساحات المفتوحة والإطلالات البانورامية الممتدة على أُفق إمارة دبي، مع اعتماد تصميمات مُبتكرة تُحقّق التوازن بين الحفاظ على الخصوصية والراحة.

يتميّز مشروع "سيرينوڤا" بموقعه الاستراتيجي في أحد أكثر مراكز المدينة السكنية والتجارية نموّاً في إمارة دبي، مما يُتيح سهولة الوصول إلى الشوارع الرئيسية مثل شارع العين وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات. كما يقع على مقرُبة من مدينة دبي الأكاديمية العالمية. علاوةً على ذلك، سيستفيد المشروع من مسار الخط الأزرق لمترو دبي المزمع افتتاحه؛ إذ من المُخطّط أن تُقام محطة مترو جديدة بالقُرب من المشروع، مما يوفّر للسكان مستوى عالٍ من الاتصال وسهولة التنقل.

تتضمن الشقق شرفات خاصة وتراسات واسعة، مما يُتيح مساحات معيشة كبيرة ومفتوحة في الهواء الطلق مثالية لقضاء أمتع الأوقات مع العائلة والأصدقاء. وتُعزّز مجموعة وسائل الراحة الفاخرة التي يُقدّمها المشروع أسلوب الحياة اليومي، حيث تشمل فناءً مُصمّماً بحدائق خارجية واسعة ومسبحين للعائلات والأطفال ومسبحاً للكبار على طراز "انفينيتي"، بالإضافة إلى أماكن واسعة للاسترخاء والاستمتاع في الهواء الطلق وصالة رياضية ومركزٍ للياقة البدنية في المستوى العلوي. سيستمتع السكان بتجربة متكاملة مدروسة بعناية، تشمل خدمات كونسيرج على مدار الساعة وخدمات أمن شامل.

تم تعيين شركة إنجل آند فولكرز لتكون الوسيط العقاري الحصري لمشروع "سيرينوڤا" التابع لشركة بيه.او.بي1 العقارية. ومع وجود أكثر من 1,000 مكتب على مستوى العالم، ستستفيد الشركة من شبكتها الدولية الواسعة لجذب المشترين والمستثمرين من خلال العروض الترويجية وعلاقات وكلائها، بالإضافة إلى الوصول إلى مجتمع الوسطاء العقاريين المحلي.

تستند شركة بيه.او.بي1 العقارية إلى إرث شركتها الأم، مجموعة سيف الغرير العقارية، التي لطالما تميّزت في قطاع التطوير العقاري. اكتسبت مجموعة سيف الغرير العقارية سمعة قوية كمصدر موثوق للمصداقية بفضل محفظتها التي تشمل أكثر من 1,800 وحدة سكنية ومكتباً ومشاريع رائدة للبيع بالتجزئة.

لمحة عن شركة بيه.او.بي‏1 (P.O.B1)

‏تُقدّم شركة بيه.او.بي1، التي أطلقتها مجموعة سيف الغرير للعقارات عام 2024، فصلاً جديداً في مجال العقارات في دبي. ‏‏أتت فكرة اسم الشركة من امتلاك المجموعة لصندوق بريد يحمل الرقم 1 P.O. Box 1))، والذي يرمز إلى صلتها العميقة بتراث إمارة دبي ويعكس التزاماً جوهرياً بالتميز والابتكار.

تستند شركة بيه.او.بي1 إلى إرث شركتها الأم من الثقة والمصداقية وريادة التطوير وتستكمل مسيرتها، ساعية لتحسين أسلوب الحياة للأجيال القادمة. تعمل الشركة على بناء منازل ووجهات متكاملة تجمع بسلاسة بين التصميم المتطور والخصائص العمليّة والقيمة العالية. وتضمن العلامة التجارية تقديم تجارب مُخصصة حسب متطلبات العملاء لتفوق توقعاتهم باستمرار، وذلك بفضل اهتمامها الفائق بالتفاصيل ونهجها الذي يضع عميلها في المقام الأول.

تعمل شركة بيه.او.بي1 على صياغة أنماط حياة استثنائية وإعادة تعريف أسلوب حياتنا لتعزيز رفاهية الأفراد والعائلات على حد سواء. تسهم الشركة في تقدم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي عن طريق مشاريعها المؤثرة المُصممة بدقة وعناية والتي تُغير من مفهوم "المنزل"، لتُرسِّخ بذلك لمعايير جديدة في قطاع التطوير العقاري.

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