دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن إطلاق حملة جديدة للخدمات المصرفية للأعمال تستهدف دعم المتعاملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مرونة أعمالهم، وذلك في إطار التزامه الدائم بدعم قطاع الأعمال في الدولة.

وانطلاقاً من حرصه على تقديم حلول مصرفية عالية القيمة، أطلق المصرف حملة تحفيزية تكافئ المتعاملين على تعزيز علاقاتهم المصرفية التجارية، وتشجعهم في الوقت ذاته على تحقيق نمو مستدام. وتضم الحملة مجموع جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 1 مليون درهم إماراتي، مصممة خصيصاً لتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستتوج هذه المبادرة أكثر من 50 فائز خلال فترة الحملة الممتدة من 1 أبريل 2026 وحتى 30 يونيو 2026، بما يسهم في ترسيخ علاقة المصرف مع متعامليه في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال.

وتكافئ المبادرة العملاء الذين يقومون بزيادة متوسط أرصدتهم في حسابات أعمالهم، مما يشجعهم على إجراء إيداعات إضافية، مع تعزيز مكانة "الإمارات الإسلامي" كشريك موثوق لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويخدم المصرف حالياً أكثر من 40,000 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأعمال. ويمكن للشركات المشاركة في الحملة من خلال زيادة متوسط أرصدتها في حساباتها والحفاظ عليها لدى المصرف، مما يعزز فرصها في الفوز بالجوائز. وفي إطار تقديم المزيد من الحوافز للنمو، سيحصل المتعاملون الجدد للمصرف على فرص مضاعفة للمشاركة في السحوبات، في خطوةٍ تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتمكينها من الانطلاق بثقة في رحلتها المالية.

وبإجمالي جوائز قدره 1 مليون درهم إماراتي، ستكافئ الحملة 55 فائزًا على مدى ثلاثة أشهر، مما يتيح فرصًا متعددة للفوز. وسيمنح السحب النهائي جائزة كبرى بقيمة 250,000 درهم إماراتي، إلى جانب جوائز بقيمة 100,000 درهم إماراتي لفائزين اثنين وجوائز بقيمة 25,000 درهم إماراتي لـ 12 فائزًا. وخلال الأشهر التي تسبق السحب النهائي، يمكن للعملاء الفوز بجوائز بقيمة 10,000 درهم إماراتي و5,000 درهم إماراتي.

وبهذه المناسبة، قال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "نواصل في ’الإمارات الإسلامي‘ التزامنا الراسخ بدعم متعاملينا من الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة ظروف السوق المتغيرة. وتعكس هذه الحملة تركيزنا على تعزيز النمو المستدام، وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة محوراً أساسياً في أجندتنا الاستراتيجية، لما لها من دور محوري في تنويع الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو في الدولة. كما تساهم هذه الحملة في تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي مستدام، وتمكننا من تعزيز شمولية منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وجاهزيتها للمستقبل، بما يواكب الزخم الاقتصادي الأوسع الذي تشهده دولة الإمارات".

ومن جانبه، قال غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في "الإمارات الإسلامي": "نضع في ’الإمارات الإسلامي‘ المتعامل في مقدمة أولوياتنا، ونركز في عملنا على بناء علاقات متينة قائمة على فهم عميق لاحتياجات رواد الأعمال والشركات وتزويدهم بالدعم اللازم. وتهدف هذه الحملة لمكافأة متعاملينا، وتشجيعهم على إرساء أسس مالية أكثر متانةً وتفاعل أقوى مع المصرف. كما تعكس الحملة التزامنا بتقديم حلول ذات قيمة وشفافة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وهي تأكيدٌ على دعمنا الدائم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومكافأة جهودها وتمكينها من تحقيق طموحاتها المالية".

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، الذراع المصرفي الإسلامي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 39 فرعاً و231 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد تم تكريم مصرف الإمارات الإسلامي بجائزة " أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد للعام-الشرق الأوسط"، إلى جانب الفوز بجائزة "المرابحة الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "ذا بانكر للخدمات المصرفية الإسلامية 2025". وحصل المصرف على جائزة "أفضل بنك إسلامي للشركات في العالم" و "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز "جلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية 2025". كما حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي رقمي في العالم" خلال جوائز "يوروموني للتمويل الإسلامي 2025".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني :www.emiratesislamic.ae

وللمزيد عن أخبار المصرف، يرجى زيارة الرابط التالي: www.emiratesislamic.ae/ar/news-and-updates

أو التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

بيرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة

-انتهى-

#بياناتشركات