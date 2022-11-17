• الشراكة عُقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور وتشمل جانبي اللقب والتقنية اعتباراً من عام 2026

• تجديد الشراكة يؤكد على إنجازات الطرفين بالفوز ببطولة العالم للصانعين ثمان مرات والبطولات الكبرى 115 مرة منذ عام 2010

• الشريكان يعتزمان تطوير وقود مستدام بالكامل التزاماً باللوائح الخاصة بوحدة الطاقة لسباقات الفورمولا 1 لعام 2026

• التعاون بين الشركتين يشمل توسيع الجهود في مجال حلول التكنولوجيا المستدامة خارج عالم السباقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1 اليوم عن تجديد شراكة اللقب والتقنية التي تجمعه مع شركة بتروناس العالمية لزيوت التشحيم اعتباراً من موسم 2026. وتؤكد هذه الخطوة على الشراكة القوية بين الشركتين والتي تتجه حالياً نحو 20 عاماً من النجاح في عالم سباقات السيارات، وتشير إلى التزامهما بإرساء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق التميز في ضوء اللوائح الخاصة بوحدة الطاقة لسباقات الفورمولا 1 لعام 2026. وتم الكشف عن تجديد الشراكة اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور في أبراج بتروناس التوأم الشهيرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال توتو وولف، الرئيس التنفيذي ومدير فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1: "يمثل تجديد شراكتنا مع بتروناس خطوةً استثنائية سنشهد آثارها خلال أربع سنوات، ما يؤكد علاقة الشراكة المتينة التي تجمعنا.

واعتباراً من عام 2026، ستعتمد سباقات الفورمولا 1 على الوقود المتقدم والمستدام، ما يمنحنا فرصةً مميزةً لتسليط الضوء على خبراتنا في هذا المجال من خلال وحدة الطاقة وحلول تكنولوجيا السوائل من بتروناس. ويسرّنا التعاون مع بتروناس للمشاركة في سباقات شيّقة بالمستقبل، ومواصلة السعي نحو إرساء معيار جديد في القطاع من خلال تقديم مستويات أداء استثنائية على المضمار وقيادة التحول نحو المستقبل الخالي من الكربون".

وبدأت الشراكة بين فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1 وبتروناس في عام 2010 بناءً على رؤية مشتركة لتحقيق مستويات أداء عالمية. وشهدت هذه الشراكة على مدار 13 موسماً تقريباً الفوز ببطولة العالم للصانعين ثمان مرات و115 فوزاً بالجائزة الكبرى، وهو إنجاز غير مسبوق في عالم الفورمولا 1 تحقق بفضل استمرار الجهود المشتركة في مجال الابتكار التقني.

وتحرص بتروناس على تطوير سوائل رائدة عالمياً لجميع المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، ويشمل ذلك على وجه الخصوص وقود بتروناس بريماكس وزيت بتروناس سينتيوم للمحركات وسائل بتروناس توتيلا لعلبة السرعة.

ومن جانبه، قال تنكو محمد توفيق، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بتروناس: "يؤكد تجديد الشراكة اليوم على ثقة الطرفين بدور التعاون والطموح المشترك في تعزيز إمكانية تزويد عملائنا بالطاقة المستدامة والنظيفة وبدرجة أكبر من المسؤولية.

وتطمح بتروناس إلى دخول فصلٍ جديدٍ تركز فيه على الوقود المتقدم والمستدام لسيارات مرسيدس وفرقها من العملاء، استناداً إلى الخبرة الواسعة التي اكتسبها فريقها على مدار العقد الماضي والإمكانات والخبرات التقنية لدى المواهب المشتركة بيننا. كما نعتزم مواصلة التعاون مع شركائنا لتحقيق مستويات جديدة من الابتكار والتميز من خلال حلول تكنولوجيا السوائل والمنتجات الأخرى. وتمثل الاستدامة إحدى الركائز التي تندرج في صميم جهودنا بالتزامن مع مساعينا المستمرة لإرساء مستقبل منخفض الكربون للجميع".

وأصبحت السباقات الرياضية في الوقت الراهن أكثر صعوبة نتيجة اشتراطها تحقيق مستويات أعلى من الاستدامة اعتباراً من عام 2026، حيث تتطلب القواعد المستحدثة إيجاد حلول مبتكرة في العصر القادم تساهم في تحقيق الهدف المنشود من اللوائح الجديدة، والمتمثل بتحويل 50% من وحدة الطاقة إلى العمل على الطاقة الكهربائية والاعتماد الكامل على الوقود المتقدم والمستدام. وتلتزم بتروناس، انسجاماً مع لوائح عام 2022، بتزويد مرسيدس وعملائها من فرق أخرى بوقود E10 المستدام، والذي يحتوي على 10% من مركّب الإيثانول المتطور والمأخوذ من مصادر غير غذائية، حيث يساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكلٍ عام.

وبدوره، قال سازالي حمزة، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي في مجال التكرير والبتروكيماويات لدى بتروناس: "تمتلك بتروناس الإمكانات الكاملة لإنتاج الوقود المتقدم والمستدام وتزويد وحدات الطاقة من الجيل الثاني به، بالاستناد إلى شراكتنا طويلة الأمد مع فريق مرسيدس وخبرتنا الواسعة في تطوير حلول تكنولوجيا السوائل.

ونعمل حالياً على تطوير مصنع تكرير حيوي ومعالجة مشتركة في منشآتنا لإنتاج وقود الطيران المستدام بوصفه خياراً نظيفاً وفعالاً للطائرات، ما يندرج في إطار مساعينا لرفد قطاع الطيران بالإمكانات الكفيلة بتلبية احتياجاته. وتنسجم جهودنا مع خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (خطة كورسيا)، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027، بالإضافة إلى التزام الاتحاد الدولي للسيارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2030، حيث ينعكس الجانبان على عمليات الخدمات اللوجستية التي تتولاها فرق الفورمولا 1.

ويتميز مصنع التكرير الحيوي المرتقب بالمرونة التشغيلية لإنتاج الزيوت النباتية المهدرجة المخصصة لسيارات السباق والقطارات العاملة بالديزل ووسائل النقل البحرية والمنتجات البترولية، التي يمكن استخدامها في تلك السيارات وتطويرها. وتقدم بتروناس أيضاً مجموعة من حلول الطاقة النظيفة مثل شواحن السيارات الكهربائية والسوائل الخاصة بها، والغاز الطبيعي المسال، والطاقة الشمسية وغيرها من حلول الطاقة المتجددة، انطلاقاً من حرصها المستمر على تحقيق أهداف شركائها في مجال الاستدامة.

ومن جهته، قال ريتشارد ساندرز، المدير التجاري في فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1: "تمثل بتروناس جزءاً مميزاً من تراثنا العريق، ويسرّنا تجديد شراكة اللقب والتقنية التي تجمعنا لمدة 10 سنوات أخرى، إذ نتطلع للارتقاء بهذه الرعاية إلى أقصى مستويات النجاح في عالم الرياضة العالمي".

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