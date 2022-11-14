· مع تحول ريفيرا في مدينة محمد بن راشد إلى واحدة من أكثر وجهات التجزئة جاذبية في الإمارة، يخطط المطور لإطلاق المزيد من الوحدات في المرحلتين 3 و 4

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن بيع جميع وحدات التجزئة في المرحلتين الأولى والثانية من مشروعها الضخم ريفيرا، مجمع الواجهة البحرية المستوحى من البيئة المتوسطية في مدينة محمد بن راشد المرموقة بدبي، وستطلق قريباً وحدات جديدة في المرحلتين الثالثة والرابعة.

وتعد وحدات التجزئة المتاحة للتملك الحر من أرقى أماكن التجزئة لموقعها المثالي الذي يضمن عائداً عالياً على الاستثمار، إلى جانب سهولة وصول المقيمين والجمهور إليها. وبفضل هذه الخصائص مجتمعة، تمثل الوحدات فرصة رائعة لأصحاب الأعمال الجدد. وبما أن ريفيرا ستصبح قريباً واحدة من أكثر الوجهات تميزاً، مع زيادة أعداد الزوار الذين يترددون عليها، يتوقع أن يكون الإقبال على مساحات التجزئة الرئيسية مرتفعاً جداً. وفضلاً عن وفرة مواقف السيارات، والربط الجيد بالعديد من المجمعات المجاورة لريفيرا، تقع الوحدات في شارع ريفيرا الشهير والممشى الممتد حول ضفاف البحيرة الكريستالية المفتوحة للسباحة بطول 2.7 كيلومتر، وستشكل المحلات واحداً من أشهر وأنشط مراكز التسوق في الإمارة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا الإعلان عن نجاح مبيعاتنا لوحدات التجزئة في ريفيرا بعد أن سجلت طلباً مرتفعاً، إضافة إلى المحلات الموجودة في مجمعاتنا الأخرى في مختلف أنحاء دبي. ونعرب عن فخرنا لرؤية مشاريعنا ذات المواقع الاستراتيجية المتميزة في المناطق الأكثر نمواً في المدينة، تسهم في إشباع الطلب الدولي المتزايد على مساحات التجزئة المتاحة للتملك الحر في دبي".

وأضاف: "نعمل على دمج مساحات التجزئة في جميع مشاريعنا، وعلى وجه التحديد في ريفيرا لتحويله إلى منطقة تسوق راقية. ويعد هذا التوجه مفيداً للجميع، لأنه يعود بالنفع على مستثمرينا ومستخدمينا النهائيين من خلال توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من خيارات الراحة والترفيه على مقربة من منازلهم. وفي الوقت ذاته، يمكن لأصحاب الأعمال ومؤسساتهم التجارية الاستفادة من الإقبال الكبير في واحدة من أكثر البيئات حيوية لإدارة أعمالهم”.

وتعتبر عزيزي واحدة من شركات التطوير القليلة التي توفر وحدات التجزئة للتملك الحر في الإمارات.

وينتمي ريفيرا إلى محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة أنيقة على الواجهة البحرية في قلب مدينة محمد بن راشد. ووفق المخططات الرئيسية، يضم المشروع 71 مبنى متوسطة الارتفاع توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية عند اكتمالها، وتقع وسط أبرز 54مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في المدينة.

وصمم ريفيرا لتقديم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، من حيث الفن المعماري والاحتفال ببهجة الحياة والروح. ويمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويستعد المطور الآن لبقية عمليات التسليم المقررة للعام الجاري 2022، والتي تشتمل في المجمل على 8,895 وحدة عبر 42 مشروعاً. وسلمت الشركة مؤخراً أول سبعة مبانٍ من المرحلة الأولى في ريفيرا، إضافة إلى كريك فيوز 1 بمدينة دبي الطبية، مشروعها المكون من 634 وحدة.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أبرز الوجهات في دبي، يمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

#بياناتشركات

- انتهى -