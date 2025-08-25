الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "أكوا باور" والشركة السعودية للكهرباء (SEC)، وبالتعاون مع شركة الكهرباء الكورية (KEPCO) ، عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروعي "رماح 1" و"النعيرية 1" المستقلين لإنتاج الطاقة الكهربائية، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 15 مليار ريال سعودي (4 مليار دولار أمريكي).

وتُعد الشركة السعودية لشراء الطاقة) المشتري الرئيس) للمشروعين، والمسؤولة عن طرح العطاءات وشراء الطاقة. ويتوزع هيكل ملكية شركتي المشروع، "شركة رمال للطاقة" و"شركة نسيم للطاقة"، بين "أكوا باور" بنسبة 35%، و"السعودية للكهرباء" بنسبة 35%، و"شركة الكهرباء الكورية" بنسبة 30.%

ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للمشروعين 3600 ميجاواط، مما يساهم بشكل مباشر في دعم خطة مزيج الطاقة الأمثل التي تقودها وزارة الطاقة، بهدف تعزيز موثوقية منظومة الإمداد الكهربائي، وزيادة المحتوى المحلي، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما تُعزز هذه المشاريع من جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وتتماشى كذلك مع مستهدف "أكوا باور" بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ويتميز تصميم المحطتين بإمكانية دمج تقنيات التقاط الكربون مستقبلاً، مما يعكس التزاماً واضحاً بالمرونة والابتكار في قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وتمّ توفير التمويل من خلال تحالف من المقرضين المحليين والإقليميين والدوليين، إلى جانب وكالة ائتمان الصادرات، ويشمل التحالف: بنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM) ، البنك الأهلي السعودي، بنك الاستثمار السعودي، البنك السعودي الفرنسي، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الصين، البنك الزراعي الصيني، البنك الصناعي والتجاري الصيني، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية.

تعليقًا على ذلك الإنجاز، قال توماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير في شركة "أكوا باور":

"يُعد تحقيق الإغلاق المالي لمشروعي "رماح 1" و"النعيرية 1" تأكيداً على الثقة التي يوليها المستثمرون لرؤية "أكوا باور" الاستراتيجية، ولسجلنا الحافل في تنفيذ مشاريع الطاقة المستدامة. كما أن تنوع الجهات المقرضة يعكس جدوى هذه المشاريع ومدى توافقها مع الأهداف العالمية للاستدامة. ونفخر بشكل خاص بوجود تمويل ائتمان صادرات ضمن الترتيبات، مما يعكس الأهمية الدولية لهذه المشاريع. ويُعزز هذا الإنجاز المالي التزامنا بتقديم طاقة موثوقة وفعالة من حيث التكلفة، مع استمرارنا في ابتكار حلول مستقبلية أكثر حرصاً على البيئة."

من جانبه، قال عبدالرحيم الحربي، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة اتحاد للبنية التحتية للطاقة (إحدى شركات الشركة السعودية للكهرباء): " تحقيق الإغلاق المالي لمشروعي "رماح 1" و"النعيرية 1" يعكس قوة الشراكة ويؤكد على مكانة المملكة كمركز موثوق لجذب الاستثمارات الإستراتيجية في قطاع الطاقة. هذه المشاريع لا تمثل مجرد زيادة في القدرة الإنتاجية، بل تجسد التزام "السعودية للكهرباء" برؤية إستراتيجية توفر حلولاً كهربائية موثوقة وفعّالة ومسؤولة بيئيًا لدعم التنمية الوطنية. ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي، نُسهم في تحقيق أهداف التحول في قطاع الطاقة، مع تعزيز مرونة واستدامة الشبكة الكهربائية في المملكة. ونفخر بقيادتنا لهذه المرحلة الحيوية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030، وبخلق قيمة طويلة المدى لجميع أصحاب المصلحة."

يتضمن مشروع "رماح 1" إنشاء محطة توليد كهرباء بتقنية الدورة المركبة (CCGT) بقدرة 1,800 ميجاواط في منطقة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، على أن تتولى تشغيلها شركة "رمال للطاقة"، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 7.5 مليار ريال سعودي (2 مليار دولار أمريكي). أما مشروع "النعيرية 1"، فيشمل إنشاء محطة كهرباء مماثلة بتقنية الدورة المركبة (CCGT) وبنفس القدرة (1,800 ميجاواط) في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، على أن تتولى تشغيلها شركة "نسيم للطاقة"، بتكلفة استثمارية مماثلة تبلغ حوالي 7.5 مليار ريال سعودي (2 مليار دولار أمريكي).

يذكر أن أكوا باور تٌعد أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في التحول في قطاع الطاقة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر، فيما تعد السعودية للكهرباء مقدم الخدمة الرئيسي للكهرباء في المملكة حيث تقوم بدور حيوي من خلال إمداد المملكة بالطاقة الكهربائية وفق أعلى معايير الموثوقية والاعتمادية.

عن شركة أكوا باور:

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 108 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 428 مليار ريال سعودي (114 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 93 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

عن الشركة السعودية للكهرباء:

تقوم الشركة السعودية للكهرباء بدورٍ حيوي من خلال إمداد المملكة بالطاقة الكهربائية وفق أعلى معايير الموثوقية والاعتمادية، حيث تعتبر الشركة المصدر الرئيسي للكهرباء في المملكة. وأكبر المساهمون في الشركة صندوق الاستثمارات العامة (74.3٪) وأرامكو السعودية (6.9٪). وتسعى الشركة السعودية للكهرباء لتلبية احتياجات مساهميها من خلال حماية حقوقهم، وتسهيل وصولهم إلى المعلومات، وتحسين طرق الاتصال لدينا، وتشجيع الاستثمار في المحافظ الاستثمارية.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.sec.com.sa

