دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت انفوبيب، المنصة العالمية للاتصالات السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تحتفل هذا الشهر بمرور 20 عاماً على تأسيسها، عن استضافة أكثر من 1,000 من مهندسيها من مختلف أنحاء العالم ضمن فعالية DevDays للعام 2026، وذلك بهدف تعزيز التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي وفهم ما يعنيه التحول إلى شركة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وسلّطت الفعالية الضوء على كيفية استخدام فرق انفوبيب للذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية، لتطوير تجارب تواصل مخصصة وأكثر تفاعلاً للعملاء، بما يعزز ولاء العملاء للشركات والعلامات التجارية. وركّزت انفوبيب طوال العقدين الماضيين على مساعدة الشركات للارتقاء بقنوات التواصل مع عملائهم على نطاق واسع وعبر مختلف القنوات.

وخلال الفعالية، شددت انفوبيب على أن الذكاء الاصطناعي لا يُعدّ مجرد هدف استراتيجي مستقبلي، بل هو عملية مستمرة يتم تطبيقها بالفعل على مختلف مستويات الشركة. ومن خلال منصتها العالمية للاتصالات، التي تصل إلى أكثر من سبعة مليارات جهاز محمول حول العالم، بات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة، ومُدمجاً في طريقة تطويرها لمنتجاتها وطرحها في الأسواق.

وشكّلت فعالية DevDays 2026 من انفوبيب احتفاءً بالتميّز الهندسي، وأكدت أن جودة منتجات الذكاء الاصطناعي ترتبط بقدرات الكفاءات التي تقف وراءها، ما يبرز أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتمكينه بالمهارات والمعرفة اللازمة للعمل بثقة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت إيزابيل جيلينك، الشريك المؤسس ومدير وحدة التقانة لدى انفوبيب: "تعتبر انفوبيب علامة رائدة في مجال الابتكار، إذ نضعه في صميم هويتنا وثقافتنا المؤسسية. ويساهم تسارع تطور التكنولوجيا اليوم في دفع عجلة تطوير منتجات أفضل ورفع معايير الأداء باستمرار. تتعامل انفوبيب مع الذكاء الاصطناعي على أنه جزء أساسي من نهجنا المؤسسي وأعمالنا وعمليات اتخاذ القرارات وتنفيذها. ولذلك نولي اهتماماً خاصاً لتطوير مهارات فرقنا وإرساء فهم عملي للذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة ككلّ، ابتداءً من فرق الهندسة ووصولاً إلى فرق الأعمال، لضمان امتلاك أسس قوية تمكّننا من تطوير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة للأسواق العالمية".

ويُجسّد AgentOS، وهو الأساس الذكي لانفوبيب لإدارة تفاعلات العملاء المؤتمتة، نهج الشركة القائم على "الذكاء الاصطناعي أولاً". إذ يجمع AgentOS بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والعنصر البشري والبيانات وقنوات التواصل ضمن بيئة موحّدة، بما يتيح للشركات اختيار القناة الأنسب، وتحديد الخطوة التالية، وتفعيل دور العنصر البشري عند الحاجة، وذلك بالاعتماد على البنية التحتية العالمية لانفوبيب.

من جانبه، قال ساشا إيراك، نائب رئيس قسم الهندسة لدى انفوبيب: "يقتضي نهج الذكاء الاصطناعي أولاً إدماج الذكاء الاصطناعي بصورة مدروسة في نهج تصميم نماذج أعمالنا وتطويرها. ونحن نعمل بشكل منهجي على إعادة تشكيل نموذجنا التشغيلي، من خلال قياس المواضع التي يساهم فيها الذكاء الاصطناعي في تسريع العمل، وأتمتة المهام المتكررة، وتوجيه الجهود نحو القرارات والنتائج التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل مكانها. ويوفّر الذكاء الاصطناعي السرعة وقابلية التوسع والقدرة التحليلية، في حين يحتفظ العنصر البشري بالحُكم والخبرة والسياق والثقة".

