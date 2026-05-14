دبي، الإمارات العربية المتحدة: ترست 01، المتخصصة في حلول ذكاء الكربون وأنظمة القياس والإبلاغ والتحقق الرقمية (digital MRV)، أعلنت اليوم عن إطلاق منصة مهيكلة تضم ثلاثة مراكز تهدف إلى حشد التمويل والاستثمارات الخضراء عبر الجيل القادم من أسواق الكربون. وتتمثل أدوار هذه المراكز في كون الهند المحرك التكنولوجي، وسنغافورة بوابة أسواق الكربون العالمية، ودبي مركزاً للنشر العالمي وذكاء المناخ.

ويتزامن هذا الإعلان مع تعيين الدكتور إيفانو إيانيللي قائداً استراتيجياً لعمليات ترست 01 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو خبير مخضرم في تمويل المناخ واقتصاديات التنمية يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وسيتولى الدكتور إيانيللي صياغة وقيادة تخصص "ذكاء الكربون" من دبي، من خلال مأسسة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي مخصصة لهذا الغرض، وخوارزميات ذكاء الكربون، وبنية ترست 01 الرقمية للقياس والإبلاغ والتحقق التي تخدم الأسواق السيادية في الجنوب العالمي على نطاق واسع.

الهند

مركز التكنولوجيا

التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأنظمة القياس والإبلاغ والتحقق الرقمية، وبنية ترست 01 لتتبع سلاسل الكتل. مدعومة بممر خدمات التكنولوجيا لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات.

سنغافورة

مركز التمويل الأخضر

تمويل الكربون المهيكل، وشبكات مشتري مخرجات التخفيف المنقولة دولياً، وآليات معاملات المادة 6، والوصول إلى أسواق رأس المال العالمية الرائدة وبنية سجلات الكربون التحتية.

دبي

مركز ذكاء المناخ

مركز النشر العالمي حيث تتقارب التكنولوجيا والتمويل والسياسات في منتجات ذكاء الكربون الموجهة للحكومات والشركات والسجلات السيادية في جميع أنحاء الجنوب العالمي.

هيكلية مدروسة

تُشكل الهند (مقر القدرات التكنولوجية الأساسية لشركة ترست 01) الأساس الهندسي للتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي في المنصة، وأنظمة القياس والإبلاغ والتحقق الرقمية، وبنية تتبع سلاسل الكتل الخاصة بالشركة. وتسمح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات (السارية منذ مايو 2022) بتدفق سلس لخدمات التكنولوجيا بين المركزين. وتعمل سنغافورة كمركز لبنية التمويل الأخضر، حيث تربط منشأ أصول الكربون برأس المال المؤسسي وشبكات مشتري مخرجات التخفيف المنقولة دولياً. أما دبي، التي تم اختيارها بدلاً من مراكز تمويل المناخ الراسخة في أوروبا وأمريكا الشمالية، فهي المكان الذي تتقارب فيه التكنولوجيا والتمويل والسياسات لتقديم ذكاء الكربون للحكومات والشركات والسجلات السيادية في منطقة الخليج وإفريقيا والجنوب العالمي بوجه عام.

"لا يحتاج سوق الكربون إلى المزيد من الوسطاء، بل يحتاج إلى بنية تحتية: أنظمة تحول بيانات الانبعاثات الخام إلى أصول قابلة للتدقيق والتمويل ومتوافقة مع السياسات، بالسرعة التي تطلبها المادة 6 حالياً. إن دولة الإمارات هي المكان الذي ترتبط فيه التكنولوجيا والتمويل وسياسات المناخ على نطاق عالمي." الدكتور إيفانو إيانيللي، القائد الاستراتيجي، ترست 01 الإمارات

ذكاء الكربون: فئة قيد التشكيل

تستخدم ترست 01 مصطلح "ذكاء الكربون" لوصف التقارب بين الخبرة في سوق الكربون، وتحليلات البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي (المصممة خصيصاً لتطبيقات الكربون وليست مقتبسة من أدوات عامة)، والبنية التحتية الرقمية للقياس والإبلاغ والتحقق، والاستشارات السياساتية المؤسسية. وتعد البنية المكونة من ثلاثة مراكز التعبير العملي عن ذلك: تكنولوجيا تُبنى في الهند، ورأس مال يُهيكل في سنغافورة، وذكاء يُنشر من دبي.

سجل إنجازات يسبق الإعلان

تتمتع ترست 01 بمؤهلات تشغيلية وليست نظرية؛ حيث عملت الشركة كشريك تكنولوجي للسجل الوطني الرقمي لائتمان الكربون في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو أحد سجلين سياديين إفريقيين تم إطلاقهما في غضون 72 ساعة خلال مؤتمر الأطراف (COP30) في بيليم في نوفمبر 2025، والمبني على بنية "ترست 01 تشين". كما تعد الشركة شريكاً في مشروع مشترك في منظومة ائتمان الكربون الناشئة في مالاوي. وتُعد كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالاوي من الأسواق السيادية في الجنوب العالمي التي تتصدر طليعة تنفيذ المادة 6، حيث يعمل نموذج المراكز الثلاثة لشركة ترست 01 بالفعل هناك.

حول ترست 01

ترست 01 هي شركة عالمية في مجال ذكاء الكربون وأنظمة القياس والإبلاغ والتحقق الرقمية، تعمل في الإمارات والهند وسنغافورة. تطور الشركة سجلات الكربون السيادية، والخدمات الاستشارية الفنية للمادة 6، وأنظمة مراقبة الانبعاثات القائمة على الذكاء الاصطناعي للحكومات ومؤسسات تمويل التنمية وعملاء الشركات، مع تركيز مدروس على الأسواق السيادية في الجنوب العالمي.

حول ذكاء الكربون

ذكاء الكربون هو تقارب الخبرة في سوق الكربون، والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية للقياس والإبلاغ والتحقق، والاستشارات السياساتية المؤسسية، مما يمكن الحكومات والشركات والمستثمرين من تحويل بيانات الانبعاثات الخام إلى أصول قابلة للتدقيق والتمويل ومتوافقة مع السياسات. وتقوم ترست 01 بتأسيس دبي كأول مركز متخصص في ذكاء الكربون في العالم.

