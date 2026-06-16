القاهرة، مصر، أعلنت ڤودافون مصر توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة سيف إيجيبت، لتصبح الشريك الاستراتيجي للمؤسسة في مجال تعزيز الاستخدام الرقمي الآمن للأطفال وحمايتهم على الإنترنت في خطوة تعكس التزام الشركة المتواصل بخلق بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية والأمان الرقمي للأطفال في مصر، تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقع البروتوكول كل من المهندس أيمن السعدني، رئيس قطاع الشؤون الخارجية في ڤودافون مصر، والأستاذة سارة عزيز، مؤسس ومدير مؤسسة سيف إيجيبت، وشهدت توقيع البروتوكول الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي للجهاز بالإعلام.

يهدف هذا التعاون لرفع الوعي بسلامة الأطفال على الإنترنت بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والأطفال، إلى جانب تنفيذ مبادرات تعليمية وأنشطة تفاعلية تشجع على السلوك الرقمي المسؤول والآمن. يأتي هذا البروتوكول أيضًا في إطار التزام ڤودافون مصر الأوسع بالمسؤولية الرقمية، وحرصها على دعم الاستخدام الواعي والآمن للتكنولوجيا، بما يضمن أن يكون الوصول الرقمي مصحوبًا بالمعرفة والحماية والإرشاد اللازمين. وسيتولى المجلس القومي للطفولة والأمومة الرعاية الوطنية للمبادرة، والإشراف الفني على المحتوى الموجه للأطفال والأسر، ودعم تنفيذ الأنشطة التوعوية وبناء القدرات والتعريف بمنظومة حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000، بما يسهم في تعزيز حقوق الطفل وخلق بيئة رقمية آمنة للأطفال.

تستند هذه الشراكة لخبرات ڤودافون مصر ومؤسسة سيف إيجيبت لمواجهة التحديات المرتبطة بسلامة الأطفال على الإنترنت، في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والإنترنت في حياة الأطفال اليومية. وتركز الجهود المشتركة على رفع الوعي على مستوى المؤسسات التعليمية والأسرة، إدراكًا للدور المحوري الذي يلعبه أولياء الأمور والمعلمون في دعم التجارب الرقمية الآمنة للأطفال، وتمكينهم من التعامل مع العالم الرقمي بشكل مسؤول ومطمئن.

وفي كلمتها خلال مراسم التوقيع، أكدت الدكتورة سحر السنباطي ، أن قضية السلامة الرقمية للأطفال أصبحت من القضايا ذات الأولوية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، إلى جانب ما يفرضه من تحديات ومخاطر تتطلب تضافر جميع الجهود.

وأعربت السنباطي عن تقديرها للأستاذة سارة عزيز على إطلاق هذه المبادرة المهمة بالشراكة مع ڤودافون مصر، مشيدةً بالتعاون البناء بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم جهود حماية الأطفال وتعزيز رفاهيتهم في العصر الرقمي. كما وجهت الشكر لڤودافون مصر على دورها الفاعل في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة لتعزيز الوعي والحماية الرقمية للأطفال والأسر.

وفي هذا السياق، قال المهندس أيمن السعدني، رئيس قطاع الشؤون الخارجية لشركة ڤودافون مصر: "تمثل شراكتنا مع مؤسسة سيف إيجيبت خطوة استراتيجية مهمة في إطار جهود ڤودافون مصر لخلق بيئة رقمية أكثر أمانًا ومسؤولية للأطفال في مصر، حيث نؤمن بأن التمكين الرقمي للأجيال الجديدة يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع التوعية والحماية وبناء السلوك الرقمي السليم، ولذلك نحرص من خلال هذا التعاون على الوصول للأطفال والمؤسسات التعليمية ببرامج فعالة تساهم في رفع الوعي بالمخاطر الرقمية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ودعم الجهود الوطنية الهادفة لبناء مجتمع رقمي آمن وشامل يضمن للأطفال تجربة رقمية إيجابية ومستدامة."

وأضافت الأستاذة سارة عزيز، مؤسس ومدير مؤسسة سيف إيجيبت: “مع زيادة حضور التكنولوجيا في حياة الأطفال، أصبحت الحماية الرقمية جزءًا أساسيًا من حماية الطفل بشكل عام. ونؤمن في مؤسسة سيف أن بناء بيئة رقمية آمنة لا يتحقق بالخوف أو المنع، بل بالوعي والحوار المفتوح وتمكين الأطفال والأسر والمعلمين والقائمين على رعاية الأطفال بالأدوات والمهارات التي تساعدهم على استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي ومسؤول.

وتمثل شراكتنا مع ڤودافون مصر خطوة مهمة للمساهمة في بناء جيل أكثر وعيًا وأمانًا في العالم الرقمي، وهو ما يأتي في صميم رؤيتنا نحو مجتمع أكثر وعيًا وتمكينًا. وأضافت: “نفخر بانضمام ڤودافون مصر كشريك استراتيجي لمؤسسة سيف إيجيبت، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة لتقديم حلول عملية ومحتوى توعوي وبرامج مستدامة تعزز ثقافة الأمان الرقمي، وتدعم الأطفال والأسر والمؤسسات التعليمية لبناء جيل أكثر وعيًا وأمانًا.”

ومن خلال هذا التعاون، سينفذ الطرفان حملات توعوية وورش عمل وندوات تعليمية وبرامج تواصل مجتمعي في المدارس والمؤسسات التعليمية، مع تقديم محتوى تثقيفي وأنشطة تفاعلية موجهة للأطفال بشكل خاص. وتشمل مجالات التعاون أيضًا برامج توعوية مخصصة لأولياء الأمور ، بالإضافة لمبادرات في مجال الثقافة الرقمية وسلامة الإنترنت.

وتؤكد ڤودافون مصر من خلال هذا البروتوكول التزامها المستمر باستخدام التكنولوجيا كقوة داعمة للتأثير المجتمعي الإيجابي، من خلال التعاون مع الشركاء المعنيين لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، ونشر الوعي، ودعم بيئة رقمية أكثر أمانًا ومسؤولية في مختلف أنحاء مصر.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا لمسيرة ڤودافون مصر في دعم وتمكين المجتمع من خلال مبادرات ومشروعات تنموية تستهدف مختلف الفئات، وتعكس التزام الشركة باستخدام التكنولوجيا لتحقيق أثر مجتمعي إيجابي ومستدام يتجاوز تقديم خدمات الاتصالات. وعلى مدار السنوات الماضية، حرصت ڤودافون مصر على إطلاق ودعم العديد من المبادرات التي تركز على التعليم الرقمي، والتمكين المجتمعي، والشمول الرقمي، وتعزيز مهارات الأجيال الجديدة لمواكبة متطلبات المستقبل. ومن هذا المنطلق، تواصل الشركة العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لضمان أن يكون التطور التكنولوجي مصحوبًا دائمًا بالوعي والحماية والرعاية اللازمة، بما يساهم في بناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا واستدامة للأجيال القادمة.

عن ڤودافون مصر:

ڤودافون مصر هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات. وتتمحور استراتيجيتها حول صياغة مستقبل العالم الرقمي، مع وضع العملاء في مقدمة أولوياتها. فعلى مدار أكثر من 28 عامًا، استثمرت الشركة ما يزيد عن 125 مليار جنيه مصري للمساهمة في تغيير حياة أكثر من 55 مليون عميل وتحقيق تأثير إيجابي ملموس من خلال فريق عمل متميز يضم 10,000 موظف. تقدم ڤودافون مصر العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة بهدف منح عملائها تجربة رقمية سلسة. فقد كانت أول شركة اتصالات تطلق محفظة إلكترونية للهواتف المحمولة تحت اسم "ڤودافون كاش"، مما ساهم في تيسير حياة أكثر من 28 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال حلول رقمية وخدمات مالية ميسرة. من ناحية أخرى، وتأكيدًا على التزامها تجاه المجتمعات التي تعمل بها .تسعى ڤودافون مصر لتقديم خدمات الاتصالات المتطورة بهدف التواصل من أجل مستقبل أفضل، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة لتعزيز التواصل بين الأفراد وتطوير الأعمال والمساهمة في تقدم المجتمعات المستدامة.

مزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://web.vodafone.com.eg/en/home أو التواصل معنا على LinkedIn عبر www.linkedin.com/company/vodafone

نبذة عن سيف إيجيبت (Safe Egypt):

ؤسسة سيف إيجيبت هي مؤسسة مصرية مقرها القاهرة، تأسست عام 2012 على يد الأستاذة سارة عزيز، وتهدف إلى تعزيز الصحة النفسية وتمكين المرأة وحماية الأطفال والأسرة، من خلال تقديم برامج ومبادرات متخصصة في مجالات الصحة النفسية، والأمان الرقمي، وتعزيز الترابط الأسري، والوقاية من مختلف أشكال العنف والإساءة.

وانطلاقًا من رسالتها في تمكين المجتمع وبناء بيئات أكثر أمانًا ودعمًا، تقدم المؤسسة مجموعة متنوعة من البرامج التوعوية والتدريبية وورش العمل المصممة لمختلف الفئات العمرية والمجتمعية. وتشمل مجالات عملها بناء الوعي الذاتي، وحماية الطفل، والوقاية من العنف والإساءة، ومكافحة التنمر، وتعزيز الصحة النفسية، ودعم العلاقات الأسرية.

ومن خلال نهج يجمع بين الوقاية والتدخل، تعمل مؤسسة سيف إيجيبت مع الأطفال والمراهقين والنساء والأسر والمعلمين ومقدمي الرعاية والمؤسسات المختلفة، للمساهمة في بناء مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وقدرة على النمو والازدهار.

وعلى مدار أكثر من 14 عامًا، نجحت المؤسسة في الوصول إلى ملايين المستفيدين من خلال برامجها وشراكاتها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إيمانًا منها بأن بناء مجتمعات آمنة يبدأ بالوعي، والحوار، وتوفير الحلول العملية من اجل واعي

مزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://safe-eg.org أو التواصل معنا على LinkedIn عبر https://www.linkedin.com/company/safe-egypt

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