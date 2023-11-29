بالتزامن مع استعداد الشركة لإطلاق تطبيق التداول "سهم"

"ڤاليبل كابيتال فايننشال" أول وسيط عالمي عبر الإنترنت مرخص لتقديم خدمات التداول عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية

الرياض، أعلنت شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال" (VCFC)، إحدى شركات الوساطة المالية الرائدة عبر الإنترنت والتابعة لشركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، شركة الأسهم الخاصة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إدراجها في سوق الأسهم السعودية "تداول"، وكذلك الشركات التابعة لها شركة مركز إيداع الأوراق المالية (Edaa) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (Muqassa). أقيم حفل في الرياض للإعلان رسمياً عن انضمام شركة رأس المال القيم المالية إلى عضوية البورصة في تداول السعودية.

وقال محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية، "يسعدنا أن نرحب بانضمام شركة رأس المال القيم المالية إلى قائمة أعضاء السوق في تداول السعودية. وتجسّد هذه الخطوة إضافة مهمة تدعم جهودنا الهادفة لتعزيز تنوع وتقدم السوق المالية السعودية، وإنجازاً بارزاً يؤكد على التزامنا بتطوير منظومة السوق المالية بما يتماشى مع التزامنا بتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030، بما يضمن تعزيز قدرة أعضاء السوق على الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها تداول السعودية."

وتتلقى شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال" استثمارات استراتيجية من مجموعة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد"، ثانية كبرى شركات الوساطة المالية عبر الإنترنت في هونغ كونغ من حيث حجم التداول. ووسعت الشركة أعمالها في أسواق رئيسة حول العالم، بينها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة، وحظيت باهتمام ملايين المستخدمين في العالم.

من ناحيته، أعرب جس تشيونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد"، عن فخره بإدراج "ڤاليبل كابيتال فايننشال" في سوق تداول السعودية، مؤكدًا ثقته في قدرة الشركة على تقديم خدمات التكنولوجيا المالية التخصصية للمستثمرين السعوديين، والإسهام في استراتيجية التكنولوجيا المالية التي تنطوي عليها رؤية المملكة 2030.

وفي وقت سابق من هذا العام، توصلت مجموعة تداول وشركة هونغ كونغ للمقاصّة وتداول الأوراق المالية، إلى اتفاقية تاريخية تسمح للشركات ذات الإدراج الأولي في سوق الأسهم السعودية بالتقدّم بطلب إدراج ثانوي في سوق الأسهم بهونغ كونغ. وجاءت هذه الخطوة المهمة في أعقاب توقيع الجانبين في فبراير الماضي مذكرة تفاهم للبحث في سُبل التعاون في عدد من المجالات التي تتضمن فرص الإدراج المشترك.

بدوره، أعرب ستيفن تشو، رئيس مجلس إدارة "ڤاليبل كابيتال فايننشال"، عن تقديره لما وصفه بـ "الدعم الهائل" الذي قدمته كل من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول، وقال: "بصفتنا مؤسسة مالية عالمية، يسعدنا أن نشهد حدوث هذه الشراكة التاريخية بين شركة هونغ كونغ للمقاصّة وتداول الأوراق المالية ومجموعة تداول، والتي يُنتظر أن تمكننا من تقديم خدمات أشمل وأرفع جودة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية وهونغ كونغ".

وكانت شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال" قد نالت في الأول من أكتوبر 2023، تراخيص مزاولة أنشطة التداول والحفظ والاستشارات في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة السوق المالية، ما جعلها أول شركة وساطة عالمية عبر الإنترنت تنال التراخيص اللازمة لتقديم خدمات التداول والوساطة عبر الإنترنت في المملكة. وتعمل الشركة حاليًا على التقدّم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية للترتيب لإحداث توسع في خدمات الشركات التي تقدمها.

كذلك أعلنت "ڤاليبل كابيتال فايننشال" عن خطة لإطلاق تطبيق شامل للتداول يحمل اسم "سهم" في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ويدمج التطبيق ثنائي اللغة ذو الإمكانات المتعددة عروض أسعار السوق والمعلومات ونتائج التحليلات، ليتيح للمستخدمين تجربة سلسة.

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نبذة عن شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال"

شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال"، المسجلة في الرياض، تتلقى استثمارًا استراتيجيًا من مجموعة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد" وشركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال". وتسعى هذه المبادرة الاستراتيجية إلى توفير تكنولوجيا مالية شديدة التخصص للمستثمرين المحليين وتساهم في تحقيق استراتيجية التكنولوجيا المالية للمملكة ضمن رؤيتها لعام 2030. وتلتزم شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال" بتطوير منتجات مخصصة لتناسب احتياجات السوق المحلية، وتوظيف التكنولوجيا المالية المتطورة لإتاحة القدرة على الوصول السريع والسهل والمتكامل إلى أسواق الاستثمار العالمية، وذلك من خلال الاستفادة من الخدمات المالية المتميزة التي تقدمها مجموعة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد" وقاعدة الاستثمار الرأسمالي القوية التي تتمتع بها "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال".