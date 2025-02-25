الدوحة، قطر: أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن شراكة استراتيجية مع شركة "يونو Yuno"، المنصة العالمية الرائدة في المدفوعات الرقميّة، بهدف تسريع توسعة أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء مقر إقليمي جديد في قطر.

ويأتي هذا القرار الاستراتيجي، الذي تم الكشف عنه خلال قمة الويب قطر 2025، تماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، التي تُركز على التنويع الاقتصادي للدولة عبر تطوير قطاعات مبتكرة، مثل التكنولوجيا المالية. كما تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام "يونو" بتقديم حلول دفع آمنة وسلسة وقابلة للتوسّع، مما يسهم في تلبية احتياجات الشركات المختلفة، وتعزيز التجارة العالمية.

ستعمل وكالة ترويج الاستثمار على دعم جهود "يونو" في تأسيس أعمالها في قطر، من خلال ربطها بالجهات المعنية، وتقديم الدعم اللازم لتوسعة أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي. وضمن إطار هذه الشراكة، ستتضافر جهود الجهتين لرعاية المواهب، حيث توفر الشراكة إطارًا تعاونيًا متكاملًا بين الجهتين لاستقطاب الكفاءات العالية، وتنمية الكوادر المحلية عبر تبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، وإطلاق مبادرات مشتركة لتشجيع الابتكار، ودعم بيئة التكنولوجيا المالية في قطر.

وفي تعليق على الشراكة، صرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: "تعكس شراكتنا مع "يونو" التزامنا الراسخ بتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في قطر، وتعزيزها بالمواهب، والابتكار، والتقدم التكنولوجي. ويمهد هذا التعاون الطريق لتحقيق المزيد من التطوّر الذي لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد الوطني فحسب، بل يُسهم أيضًا في ترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار."

وفي نفس السياق، قال السيد خوان بابلو أورتيغا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يونو": "يُمثل توسعنا في منطقة الشرق الأوسط، وتأسيس مقرنا الإقليمي في قطر خطوة محورية ضمن استراتيجية "يونو" للتوسع العالمي، فالمنطقة تشهد ازدهارًا ونموًا سريعًا في قطاع المدفوعات الإلكترونية، مما يتماشى مع رؤيتنا لتمكين الشركات من قبول وإجراء المدفوعات في أي مكان في العالم بسرعة، وأمان، وبتكلفة منخفضة."

استراتيجية التوسع في الشرق الأوسط

قُدّر حجم قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بـ 1.888 تريليون دولار في عام 2024، محققًا معدلات نمو تفوق نظيراتها في الولايات المتحدة وأوروبا، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي. ويُعزى هذا النمو إلى التطوّر المستمر في منظومة المدفوعات الرقمية، وزيادة الاعتماد على المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، إلى جانب أنظمة الدفع المتطورة المدعومة من الحكومات. ومع تعقيد اللوائح التنظيمية، وتعدد خيارات الدفع، يبرز دور "يونو" كمنصة موحدة تسهم في تبسيط العمليات المالية وتعزيز كفاءتها.

يُشكّل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر، إلى جانب بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة التي تملكها، قاعدة مثالية لانطلاق عمليات "يونو" في الشرق الأوسط، مما يمنحها وصولًا سلسًا إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية. كما أن رؤية قطر الطموحة لتصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية تتماشى تمامًا مع استراتيجية "يونو" الهادفة إلى تبسيط المدفوعات وتعزيز التجارة الدولية، ويسهم بالتالي في دفع عجلة الابتكار المالي في المنطقة.

مع تأسيس "يونو" لمقرها الإقليمي في الدوحة، ستعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الشركات في الشرق الأوسط، بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين. وستوظّف أحدث التقنيات المتقدمة، مثل اكتشاف الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لمكافحة الاحتيال، وزيادة سرعة الموافقة على المعاملات، بهدف تعزيز كفاءة النظام المالي سريع التطور في المنطقة.

نُبذة عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر

تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

تُعد الوكالــة الجهة الشـاملة لحلـول الاسـتثمار في دولـة قطـر حيث تربط المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والترخيص. وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والتأسيس، وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل، من خلال توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواق القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل الاستثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.invest.qa

نُبذة عن "يونو"

تُعد "يونو" واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تنسيق المدفوعات، حيث تهدف إلى دعم التجارة العالمية عبر تمكين الشركات من جميع الأحجام من تنفيذ عمليات الدفع بسهولة وأمان في أي مكان حول العالم. توفر المنصة أكثر من 1,000 وسيلة دفع، بالإضافة إلى تقنيات متطوّرة مثل الدفع السريع بنقرة واحدة، والتوجيه الذكي، وأدوات مكافحة الاحتيال المتقدمة. تقدم "يونو" خدماتها إلى شركات عالمية مرموقة، مثل McDonald’s، وinDrive، وRappi، وتغطي خدماتها أكثر من 200 دولة حول العالم.

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