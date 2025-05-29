سلمت شركة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لعلامة "هيونداي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسميًا عدد من سيارات "أزيرا هايبرد" إلى شركة تواصل ليموزين للسيارات الفخمة خلال حفل أقيم في الآونة الأخيرة. وتؤكد هذه الخطوة التزام المؤسستين المشترك بدعم رؤية الإمارات الطموحة للنقل المستدام في المنطقة.

جسّد الحدث تعاونًا استراتيجيًا يعكس القيم المشتركة للابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي التي يتبنّاها الجانبان، في انسجام تام مع تطلّعات دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال حلول النقل المبتكرة الصديقة للبيئة. وبوصفها طرفاً فاعلاً في مسيرة التحول نحو التنقل الأخضر في البلاد، تستمر "هيونداي الإمارات" بدعم أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص عبر تقديم حلول هجينة تسهم في تقليل الانبعاثات، وتعزيز كفاءة أداء الأساطيل.

ويمثّل اختيار شركة "تواصل ليموزين للسيارات الفخمة" في دمج أزيرا هايبرد ضمن أسطولها المتميز ترجمةً عملية لنهجها الاستشرافي تجاه التنقُّل المستدام. وتُعرَف الشركة بخدمات نقل فاخرة لكبار الشخصيات والتنفيذيين والسواح في جميع أنحاء إمارة أبو ظبي، مع التزام راسخ بالراحة والجودة والمسؤولية البيئية، تماشياً مع لوائح مركز النقل المتكامل.

وأعرب سليمان الزبن، رئيس هيونداي الإمارات، عن فخره بهذا التعاون، قائلاً: "يمثل هذا التسليم محطةً مهمة جديدة في مسيرة التزامنا بالاستدامة والتنقل الذكي. وتُجسّد سيارة أزيرا هايبرد خلاصة ابتكاراتنا، إذ تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة وكفاءة استهلاك الوقود. ومن خلال شراكتنا مع مزوّدي خدمات النقل الذين يتبنّون رؤى مستقبلية؛ مثل شركة تواصل ليموزين للسيارات الفخمة، فإننا لا نُحوّل أساطيل المركبات فحسب، بل نسهم أيضاً بشكل فاعل في تحقيق رؤية الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد نحو مستقبل أكثر استدامة."

يشكّل هذا التعاون مع "تواصل" فصلًا جديدًا في قصة دعم هيونداي الإمارات المستمر لأساطيل المركبات الصديقة للبيئة على مستوى دولة الإمارات، مما يُعزز مكانة العلامة الرياديّة في تقنيات التنقل النظيف. كما تُبرز إضافة "أزيرا هايبرد" إلى الأسطول تنامي التوجّه في قطاعي النقل العام والخاص نحو حلول مستدامة تجمع بين الراحة وكفاءة الأداء.

من جهته، عبّر غنى جبور من شركة تواصل ليموزين للسيارات الفخمةعن رؤيته حول هذه الشراكة، قائلاً: "نؤمن بأن الاستدامة تتحقق من خلال الأفعال. وتجسّد شراكتنا مع هيونداي الإمارات ودمج سيارة أزيرا الهجينة في أسطولنا التزامنا بعمليات مسؤولة بيئياً، وحرصنا على مستقبل الأجيال المقبلة. فمن شأن سيارة هيونداي أزيرا هايبرد الارتقاء بمعايير خدماتنا، علاوةً على تناغمها الكامل مع أهداف الاستدامة والتنقُّل في دولة الإمارات".

وتتميّز سيارة هيونداي أزيرا هايبرد بمحرك هجين Gamma II سعة 1.6 لتر، مزوَّد بنظام الحقن المباشر للوقود (GDI)، ويولّد قوة قصوى تصل إلى 230 حصانًا وعزم دوران يبلغ 27 كجم/م، مدعوماً بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ونظام دفع أمامي. ويكتمل المظهر العصري والأداء الاقتصادي للسيارة بالتصميم الانسيابي لهيكلها الخارجي الذي يبلغ طوله 5,035 ملم، وعجلاتها المصنوعة من سبائك معدنية قياس 18 بوصة.

كما توفّر "أزيرا هايبرد" مجموعة متطورة من مزايا السلامة والراحة تشمل 9 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات، ونظام الكبح متعدد الاصطدامات، ومثبتات مقاعد الأطفال ISOFIX. أما من حيث الراحة والرفاهية، فتتضمن السيارة فتحة سقف بانورامية، ونظام تحكم بالمناخ ثنائي المناطق بشاشة تعمل باللمس، إضافة إلى مقاعد جلدية، وشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة، ونظام E-Call (للاتصال بالطوارئ في دولة الإمارات)، موفرةً أقصى درجات الراحة والأمان.

ومع تسارع وتيرة العمل لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية في دولة الإمارات، تلعب مثل هذه الشراكات دورًا حيويًا في بناء منظومة تنقل حضرية أكثر ذكاءً واستدامة. وتؤكد هيونداي الإمارات التزامها الدائم بدعم هذا التوجّه من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية ورؤية واضحة لمستقبل أكثر نظافةً واتصالًا.

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