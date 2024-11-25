دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت يورو وينجز، الخطوط الاقتصادية التابعة لمجموعة لوفتهانزا، عن توسيع شبكة وجهاتها وإضافة وجهاتٍ جديدة ضمن خططها لشتاء 2024/2025، حيث ستعزز الوجهات الجديدة الربط الجوي بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من عدة مدنٍ ألمانية.

ويأتي إعلان يورو وينجز عن وجهاتها الشتوية الجديدة بعد نجاح الرحلات التي أطلقتها بين ألمانيا ودبي، والتي شهدت إقبالاً واسعاً خلال الفترة الماضية. وتعتزم الشركة مضاعفة عدد رحلاتها من ألمانيا إلى دبي اعتباراً من هذا الشتاء، عبر رحلاتٍ يومية من برلين، وأربع رحلاتٍ أسبوعيةٍ من شتوتغارت، كما ستضيف الشركة كولونيا-بون كوجهة انطلاقٍ جديدة إلى دبي من خلال ثلاث رحلات أسبوعياً.

وفي خطوةٍ متقدمةٍ نحو تعزيز حضورها في الشرق الأوسط، أعلنت يورو وينجز إطلاق رحلاتٍ جديدة إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ومدينة القاهرة في مصر. واعتباراً من هذا الشتاء، ستسيّر الشركة ثلاث رحلاتٍ أسبوعية من كلٍ من برلين وكولونيا-بون إلى جدة التي لها أهمية استراتيجية باعتبارها البوابة الرئيسية لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم. ويتوقع أن تلبي الرحلات الجديدة احتياجات المسافرين لغرض الترفيه أو السياحة الدينية، حيث ستتيح لهم رحلاتٍ مريحة إلى هذه المدينة التي تعد من أكثر المدن السعودية حيوية.

من جهةٍ أخرى، قامت الشركة بتشغيل رحلتان أسبوعياً من دوسلدورف إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث سيتيح المسار الجديد للمسافرين فرصة التعرف على تراث هذه المدينة العريقة، وثقافتها الغنية، وأسواقها النابضة بالحياة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد ينس بيشوف، الرئيس التنفيذي لشركة يورو وينجز، قائلاً: "يأتي التوسع في رحلاتنا إلى دبي، وإطلاق رحلاتٍ جديدةٍ إلى كلٍ من جدة والقاهرة، من التزامنا بالتوسع في أسواق المنطقة، وتوفير المزيد من خيارات السفر المرنة لمسافرينا، وتعزيز الربط بين وجهات السفر التي نقدم خدماتنا لها. والوجهات الجديدة ستساهم في تلبية الطلب المتزايد على السفر إلى هذه الدول، وكذلك ستكمل مهمتنا في تحقيق الربط بين أوروبا وعواصم الثقافة والاقتصاد في العالم."

وتسعى يورو وينجز على الدوام لتوفير خيارات سفرٍ مرنةٍ وصديقةٍ للبيئة تلبي تطلعات المسافرين على متن طائراتها الحديثة من طراز إيرباص A320neo المخصصة للسفر إلى هذه الوجهات. وتعد يورو وينجز من شركات الطيران الرائدة في قطاع السفر لغرض الترفيه انطلاقاً من التزامها بالاستدامة، وخدماتها الفائقة.

عن يورو وينجز

يورو وينجز هي إحدى شركات الطيران الاقتصادي ضمن مجموعة لوفتهانزا، إحدى أرقى المجموعات القابضة في قطاع الطيران الأوروبي. برزت يورو وينجز كشركة طيرانٍ اقتصاديٍ مختصةٍ بالرحلات لغرض الترفيه والعمل، وتتميز بحدة عن نظيراتها، حيث تتيح لعملائها فرص السفر بتكلفةٍ مناسبةٍ مدعومةٍ بالعديد من خيارات الحجز، والخدمات المميزة. وتركز شركة الطيران الألمانية على مواكبة الاحتياجات المتجددة للمسافرين اليوم، وتهتم بتوفير المرونة، والراحة، والاستدامة لكافة خدماتها. وتسيّر يورو وينجز رحلاتٍ مباشرةٍ إلى 150 وجهة أوروبية تقريباً، يدعمها 13 مركزاً رئيسياً دولياً، وتعد جزيرة مايوركا إحدى أبرز وجهات يورو وينجز للعطلات في أوروبا. يورو وينجز هي أحد أبرز مشغلي الرحلات لغرض الترفيه في أوروبا، وتملك أسطولًا يضم نحو 100 طائرة، وفريق عملٍ يضم قرابة 5000 موظفٍ وموظفة.

-انتهى-

#بياناتشركات