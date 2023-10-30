بهدف ربط دبي بمدينتي برلين وشتوتغارت في ألمانيا عبر خطٍ جويٍ ملائمٍ وسريعٍ دون توقف بتكلفة مناسبة

دبي: أعلنت شركة يورو وينجز، الخطوط الاقتصادية التابعة لمجموعة لوفتهانزا، عن انطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين كلٍ من ألمانيا ودبي، حيث حطت أولى الرحلات في دبي يوم 29 أكتوبر، وتبعتها رحلة ثانية في اليوم التالي 30 أكتوبر، لتربط دبي بالعاصمة برلين، وشتوتغارت، مركز صناعة السيارات في ألمانيا بمسارٍ جويٍ مباشر دون توقف.

ويتيح المسارين الجديدين للمسافرين فرصة التنقل بين أوروبا والإمارات براحةٍ ويسرٍ مقابل تكلفةٍ تناسب أغلب المسافرين تبدأ من 879 درهم إماراتي للرحلات المتجهة إلى برلين و719 درهم إماراتي للمتجهة إلى شتوتغارت، حيث تصل مدة الرحلة من دبي إلى كلٍ من برلين وشتوتغارت ست ساعات تقريباً . وقد صُمم جدول الرحلات بما يتناسب مع احتياجات المسافرين حيث تصل بعد الظهيرة إلى دبي، ثم تنطلق إلى ألمانيا في أول المساء.

ويأتي إطلاق المسارات الجوية الجديدة ليورو وينجز ليواكب الطلب المتزايد على خيارات أكثر راحة للسفر بين أوروبا ودبي، خاصة وأن الإمارات تعرف بإمكاناتها السياحية المتنامية التي تجعلها وجهةً رئيسة للترفيه أو العمل للمسافرين من أوروبا. هذا، ويتزامن إطلاق الرحلات الجديدة مع استعداد دبي لاستضافة عددٍ من الأحداث الدولية الكبرى خلال الأشهر المقبلة، من أهمها مؤتمر الأطراف (كوب 28)؛ وهو مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي، ومعرض دبي للطيران، بالإضافة إلى حلول فصل الشتاء الذي تشهد فيه دبي ومطارها الأكثر ازدحاماً في العالم تدفق المسافرين من مختلف أنحاء أوروبا.

وفي تعليقٍ له بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة يورو وينجز، السيد ينس بيشوف: " مع انطلاق أولى رحلاتنا إلى الإمارات العربية المتحدة، نتطلع قدماً لهذه المرحلة الجديدة والمشوقة من مسيرتنا، وأن نصبح جزءًا أساسيًا من المشهد السياحي المتنامي في مدينة دبي، التي تتمتع بجاذبيةٍ سياحيةٍ كبيرة، ومكانةٍ متناميةٍ باستمرار كوجهةٍ رئيسيةٍ للأعمال والترفيه، في ظل الزيادة الملحوظة في حركة السفر الجوي بين الإمارات وألمانيا. الرحلات الجديدة ستعزز الربط الجوي بين أوروبا والشرق الأوسط، ونحن على يقينٍ من أن خدماتنا عالية الكفاءة منخفضة التكلفة التي تراعي المسافرين ستسهم في ترسيخ مكانتنا في هذا السوق الحيوي، وستدعم تقدمنا المستمر، ونجاحنا المستدام."

يذكر أن يورو وينجز تسيّر مجموعة متنوعة من الرحلات إلى الإمارات العربية المتحدة، منها أربع رحلات أسبوعية إلى برلين ورحلتان أسبوعيتان إلى شتوتغارت، وتتميز هذه الرحلات بمواعيدها المناسبة لأغلب المسافرين، حيث تقلع من دبي في تمام الساعة 6 مساءً، وتصل إلى ألمانيا قبل منتصف الليل، في حين يعد مسار دبي-برلين أول مسارٍ جويٍ مباشرٍ في هذا القطاع. وستسير الرحلات الجديدة على متن طائرة إيرباص A320 نيو، والتي تعد من أكثر الطائرات كفاءة على مستوى العالم في فئتها. وتعتبر المسارات الجوية الجديدة جزءاً من جدول الرحلات الشتوية الموسع لشركة يورو وينجز، والتي تركز فيها على الوجهات السياحية المشمسة والجذابة.

ومع ارتفاع عدد المسافرين بشكل غير مسبوق بين أوروبا والشرق الأوسط، تتنامى أهمية كلٍ من ألمانيا والإمارات كوجهتين رئيسيتين في المنطقة، فقد شهدت ألمانيا نموًا بنسبة 41% في عدد الزوار القادمين من منطقة الخليج خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يؤكد جاذبيتها المتنامية للسياح من الشرق الأوسط. أما دبي، فقد شهدت نمواً كبيراً في تدفق السياح من مختلف أنحاء العالم بلغت نسبته 97% خلال العام 2022 مقارنةً بالعام الذي سبقه، ما يؤكد مكانتها كوجهةٍ سياحية عالمية. كذلك، شهدت دبي ارتفاعً قياسياً مهماً في عدد السياح من الخارج خلال النصف الأول من هذا العام، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة، وهذا يشير إلى أهمية المسارات الجوية الجديدة، وفرص السفر الفريدة التي تتيحها يورو وينجز لمسافريها إلىي دبي خاصة، والإمارات بشكلٍ عام.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن يورو وينجز

يورو وينجز هي إحدى شركات الطيران الاقتصادي ضمن مجموعة لوفتهانزا، إحدى أرقى المجموعات القابضة في قطاع الطيران الأوروبي. برزت يورو وينجز كشركة طيرانٍ اقتصاديٍ مختصةٍ بالرحلات لغرض الترفيه والعمل، وتتميز بحدة عن نظيراتها، حيث تتيح لعملائها فرص السفر بتكلفةٍ مناسبةٍ مدعومةٍ بالعديد من خيارات الحجز، والخدمات المميزة. وتركز شركة الطيران الألمانية على مواكبة الاحتياجات المتجددة للمسافرين اليوم، وتهتم بتوفير المرونة، والراحة، والاستدامة لكافة خدماتها. وتسيّر يورو وينجز رحلاتٍ مباشرةٍ إلى 150 وجهة أوروبية تقريباً، يدعمها 13 مركزاً رئيسياً دولياً، وتعد جزيرة مايوركا إحدى أبرز وجهات يورو وينجز للعطلات في أوروبا. يورو وينجز هي أحد أبرز مشغلي الرحلات لغرض الترفيه في أوروبا، وتملك أسطولًا يضم نحو 100 طائرة، وفريق عملٍ يضم قرابة 5000 موظفٍ وموظفة.