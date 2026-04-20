دبي، الإمارات العربية المتحدة: تبرز شركة يوروفون أكوستيكس، تحت شعار "تناغم الأصوات"، كخبير رائد في دولة الإمارات في هندسة ودمج الحلول الصوتية المستدامة وعالية الأداء للمساحات التجارية والسكنية. تهدف محفظة منتجات الشركة إلى الارتقاء بجودة الصوت مع دعم البيئات الداخلية القائمة على التصميم والاستدامة. وتلتزم "يوروفون أكوستيكس" بضمان تصميم وتركيب كافة حلولها وفق أعلى المعايير العالمية مع مراعاة المسؤولية البيئية، وذلك بالتعاون مع كبار المهندسين المعماريين والمصممين والمطورين. وقد نجحت الشركة في تنفيذ مشاريع حكومية وتجارية مرموقة في جميع أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، محققةً بذلك توازناً مثالياً بين الجماليات المعمارية والكفاءة الصوتية.

وبهذه المناسبة، قال محمد خازي، المؤسس والمدير الإداري لشركة يوروفون أكوستيكس: "تأسست يوروفون أكوستيكس على مبدأ تحويل التحديات الصوتية إلى فرص للإبداع في التصميم. نحن نعمل جنباً إلى جنب مع نخبة المعماريين والمصممين لهندسة ودمج حلول صوتية متطورة تقنياً وراقية معمارياً. وما يميزنا هو قدرتنا على الجمع بين الابتكار وجودة المواد عبر مجموعتنا المتنوعة، بدءاً من الألواح الصوتية القماشية المخصصة والأنظمة المعتمدة على مادة PET، وصولاً إلى العوازل السقفية والجبس الصوتي. لم يتم تصميم كل نظام للتحكم في الصوت بدقة فحسب، بل أيضاَ لتعزيز جمالية المكان ودعم الرؤية الإبداعية للمشاريع الكبرى في القطاعات التجارية، والضيافة، والحكومية، والسكنية".

تقدم "يوروفون أكوستيكس" نظاماً متكاملاً من الحلول الصوتية، يشمل أنظمة سيمفوني للجدران الصوتية القماشية المصممة من منسوجات معمارية فاخرة لتحقيق امتصاص مثالي للصوت بلمسة جمالية؛ وأسقف الجبس الصوتي الانسيابية التي تمنح أداءً صوتياً متقدماً ضمن أسطح ملساء غير منقطعة؛ والعوازل الصوتية الهندسية التي تحسن جودة الصوت مع إضفاء حيوية على التصميم الداخلي؛ بالإضافة إلى القواطع المنقولة والوحدات القابلة للتعديل التي تتيح مرونة في تخطيط المساحات دون المساس بالخصوصية الصوتية.

وأضاف السيد خازي: "بالنسبة لنا، لا نعتبر الصوتيات مجرد فكرة ثانوية، بل هي جزء لا يتجزأ من التصميم. وسواء كنا نعالج تحديات معقدة في التحكم بالضوضاء أو نعزز التجربة الحسية للمكان، فإننا نقدم حلولاً مفصلة تتيح للمصممين تحقيق رؤيتهم بالكامل، مع ضمان أن تعمل هذه البيئات بكفاءة تضاهي جمال مظهرها".

وتتفرد "يوروفون أكوستيكس" في السوق بمجموعة واسعة من أنظمة المنتجات المدعومة بخبرات فنية داخلية قوية. حيث يعمل فريق متخصص من خبراء الصوتيات عن كثب مع المعماريين والاستشاريين والمطورين بدءاً من مرحلة المفهوم الأولي وصولاً إلى التنفيذ النهائي، لضمان أن تكون كل حلولنا قائمة على الأداء، وجاهزة للمواصفات الفنية، ومصممة بدقة لتلبية المتطلبات الفريدة لكل مشروع.

وفي سياق الحديث عن خدمات الشركة، قالت آمنة خازي، المدير التنفيذي الأول للشركة: "تتميز يوروفون أكوستيكس برؤية واضحة تهدف إلى وضع معايير جديدة للتميز الصوتي في البيئة العمرانية في دولة الإمارات ودول الخليج. تكمن قوتنا في الجمع بين الخبرة الفنية العميقة وسلسلة توريد منتقاة بعناية، من خلال الشراكة مع مصنعين مرموقين في أوروبا والشرق الأقصى ودول مجلس التعاون الخليجي لتقديم حلول تلبي أرقى المعايير الدولية".

يقع المقر الرئيسي لشركة "يورو سيستمز" وهي الشركة الأم التي تعمل تحت مظلتها "يوروفون أكوستيكس" في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وتصب الشركة تركيزها على توسيع نطاق أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز حضورها الإقليمي، وتنويع محفظة منتجاتها، ومواصلة تقديم حلول صوتية مخصصة تجمع بين الأداء والاستدامة، مع التزام راسخ بالمسؤولية البيئية.

حول يوروفون:

يوروفون أكوستيكس® شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، تقدم مزيجاً فريداً من حلول امتصاص الصوت عالي الكفاءة مع مرونة في التصميم. يهدف هذا المزيج إلى تقليل زمن ارتداد الصوت والتحكم فيه. عند التحكم في زمن ارتداد الموجات الصوتية، نحصل على بيئة صوتية مريحة في الغرفة. تعيد يوروفون تشكيل الإحساس بالصوت، حيث استطاعت الجمع بين التكنولوجيا الصوتية والتصميم الراقي، لتُقدّم توليفة مثالية بين الشكل والأداء.

نُصمّم ونُركّب حلولاً صوتية معمارية تُوفّر تجربة استماع مميزة بفضل الأسطح الماصة للصوت التي تندمج بسلاسة مع البيئة المحيطة. نسعى جاهدين لتسخير خبراتنا لخدمة الإبداع والتصميم، ونُساعد المشاريع على أن تُصبح واقعاً ملموساً. نُركّز على الأناقة كأساس لجميع حلولنا، لنُقدّم نتيجة حرفية متقنة تعكس جودة فائقة واهتماماً دقيقاً بالتفاصيل.

