الناقلة الألمانية تُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي بين العاصمتين

[أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلن مطار زايد الدولي عن توسّع كبير في شبكة وجهاته الأوروبية، مع انضمام شركة الطيران الألمانية منخفضة التكلفة "يورووينغز" Eurowings التابعة لمجموعة "لوفتهانزا"، إلى قائمة شركائه العالميين. وستربط الخدمة الجديدة عاصمة دولة الإمارات بمطار برلين براندنبورغ، وذلك من خلال تسييرها ثلاث رحلات أسبوعياً، في خطوة تمثّل إضافة شريك طيران جديد، ومسار جوي جديد بالكامل للمطار.

ووصلت أولى رحلات "يورووينغز" من برلين، والتي كانت ممتلئة بالكامل، إلى مطار زايد الدولي صباح يوم 4 نوفمبر، إيذاناً بانطلاق الخدمة المباشرة الجديدة بين أبوظبي والعاصمة السياسية والثقافية لألمانيا. ويتم تشغيل هذه الرحلات على متن طائرة من طراز إيرباص A320، لتوفّر للمسافرين خيارات أوسع ومرونة أكبر عند السفر بين العاصمتين.

وفي تعليقها على الخدمة الجديدة، قالت ناتالي جونجما، نائب الرئيس الأول لتطوير الطيران في مطارات أبوظبي: "تواصل شبكة وجهاتنا النمو شهراً تلو الآخر، مع تعزيز ربط أبوظبي بالعالم. ويُعدّ انضمام "يورووينغز" خطوة مهمة، حيث يُسعدنا الترحيب بها كعضو جديد في عائلتنا الواسعة من شركات الطيران. ويمثّل تدشين الخدمة إطلاق رابط مباشر طال انتظاره مع برلين، لا سيّما وأنها تعدّ إحدى أهم المدن الأوروبية. ويؤكد هذا المسار الجديد التزامنا بتوسيع شبكة مطارنا، ودعم قطاع السياحة، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وألمانيا".

من جانبه، قال مايكل هيندل، نائب الرئيس لإدارة الشبكات وعلاقات المطارات في "يورووينغز": "إنه لمن دواعي سرورنا توسيع خدماتنا من دولة الإمارات إلى ألمانيا عبر هذا الخط الجديد الذي يربط أبوظبي ببرلين. وتزخر المدينتان بالحياة والثقافة، حيث تمزج برلين بين التاريخ الألماني والمشهد الفني المعاصر، بينما تُعدّ أبوظبي وجهة مثالية تجمع بين دفء الطقس وكرم الضيافة، فضلاً عن وجود العديد من المعالم الاستثنائية، ومن أبرزها متحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وجامع الشيخ زايد الكبير. إننا على ثقة تامة بأن هذا الخط الجديد سيحظى بإقبال كبير من المسافرين الباحثين عن رحلات مباشرة مريحة وبأسعار تنافسية".

ومع انضمام "يورووينغز"، يواصل مطار زايد الدولي ترسيخ مكانته كأحد أسرع مراكز الطيران نمواً في المنطقة، إذ سجّل المطار 18 ربعاً متتالياً من النمو بخانتين عشريتين، كما استقبل 23.9 مليون مسافر منذ بداية العام 2025 حتى نهاية سبتمبر. ويعكس هذا الأداء القوي توسّع شبكة الربط الجوي العالمية للمطار، وجودة خدماته الاستثنائية، ومكانة أبوظبي المتنامية كوجهة عالمية رائدة.

نبذة عن "مطارات أبوظبي"

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

قنوات التواصل الاجتماعي الخاصّة بـ "مطارات أبوظبي":

للبقاء على اطلاع بآخر التطورات في شركتنا، تابعونا عبر المنصّات التالية:

إنستغرام: https://www.instagram.com/adairports

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/abu-dhabi-airports

فيسبوك: http://www.facebook.com/adairports

X (تويتر): https://twitter.com/ad_airports

يوتيوب: www.youtube.com/user/AUHAirport

الموقع الإلكتروني: www.adairports.ae

قنوات التواصل الاجتماعي الخاصّة بمطار زايد الدولي:

تواصلوا مع مطار زايد الدولي وتابعونا للبقاء على اطلاع بأنشطة المطار:

إنستغرام: https://www.instagram.com/ZayedIntlAirport

فيسبوك: https://m.facebook.com/ZayedIntlAirport

X (تويتر): https://twitter.com/auh

يوتيوب: www.youtube.com/user/AUHAirport

الموقع الإلكتروني: www.zayedinternationalairport.ae

المكتب الإعلامي

CorporateCommunications@adairports.ae

+971 567 171769

-انتهى-

#بياناتشركات